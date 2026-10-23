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Meta retrasa nuevas reglas que le permitirían usar contenido de sitios web tras presión de editores

La empresa aplazó hasta sus nuevos términos comerciales ante las críticas de organizaciones periodísticas, que advierten sobre el posible uso de sus contenidos para desarrollar herramientas de IA sin autorización.
vie 23 octubre 2026 01:10 PM
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Un teléfono celular que muestra los íconos de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, aplicaciones de Meta. Al fondo, una computadora portátil muestra una página de noticias en una red social.
Meta negó que sus nuevas condiciones comerciales otorguen derechos adicionales sobre los contenidos de los medios, pero decidió aplazar su aplicación hasta el 20 de noviembre. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Meta , matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, retrasó la entrada en vigor de sus nuevos términos comerciales después de que organizaciones de medios de comunicación denunciaran que las condiciones permitirían a la compañía rastrear sitios web y utilizar sus contenidos para desarrollar productos tecnológicos, incluidos los relacionados con inteligencia artificial (IA).

Las modificaciones debían entrar en vigor el 30 de octubre, pero la empresa anunció que las aplicará a partir del 20 de noviembre de 2026, con el objetivo de aclarar el alcance de las disposiciones que despertaron preocupación entre editores y anunciantes.

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La decisión llegó después de que News/Media Alliance, la mayor asociación de editores de Estados Unidos, enviara una carta al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, para exigir que retirara las nuevas condiciones.

La organización representa a más de 2,000 editores de periódicos, revistas y medios digitales estadounidenses. Su principal preocupación es que Meta pueda acceder a contenido alojado en páginas web vinculadas a cuentas comerciales de sus plataformas, incluso cuando ese material no se publique directamente en sus redes sociales.

De acuerdo con la asociación, esta práctica podría permitir que Meta aproveche contenidos periodísticos para desarrollar productos que compitan con los propios medios, sin negociar licencias ni ofrecer una compensación económica.

¿Qué cambiaría con los nuevos términos de Meta?

La controversia comenzó después de que Nieman Journalism Lab revelara que las nuevas condiciones comerciales otorgaban a Meta facultades amplias para rastrear sitios web asociados con cuentas empresariales.

Esto significa que un medio de comunicación que utiliza Facebook o Instagram para distribuir noticias o promocionar su contenido podría quedar sujeto a disposiciones que autorizan el rastreo de información alojada en su propio sitio web.

El problema, según los especialistas legales que analizaron el documento, es que la autorización no se limita necesariamente al contenido que los editores deciden compartir dentro de las plataformas de Meta.

Tras las primeras críticas, la compañía modificó la redacción y eliminó una referencia explícita al entrenamiento de productos de inteligencia artificial. También precisó que las disposiciones corresponden a productos publicitarios y empresariales.

Sin embargo, abogados especializados en propiedad intelectual señalaron que el cambio no elimina por completo el riesgo, debido a que el desarrollo de productos empresariales también podría incluir herramientas basadas en IA.

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Meta responde a las acusaciones y retrasa los cambios

Ante los cuestionamientos, Meta negó que sus nuevas condiciones busquen obtener derechos adicionales sobre los contenidos de los medios de comunicación.

En declaraciones a Ars Technica, un portavoz de la compañía explicó que los términos corresponden únicamente a sus productos publicitarios y empresariales y que las modificaciones no alteran la manera en que utiliza sus rastreadores web.

La empresa también sostuvo que los propietarios de sitios pueden utilizar el archivo robots.txt para indicar sus preferencias sobre el acceso de herramientas automatizadas, Este archivo permite que los administradores de una página comuniquen a los rastreadores qué secciones pueden consultar.

Los especialistas consultados por Nieman Lab señalaron que la redacción de Meta no establece expresamente la obligación de respetar estas restricciones, lo que mantiene abierta la controversia.

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