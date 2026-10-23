Meta retrasa nuevas reglas que le permitirían usar contenido de sitios web tras presión de editores

La decisión llegó después de que News/Media Alliance, la mayor asociación de editores de Estados Unidos, enviara una carta al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, para exigir que retirara las nuevas condiciones.

La organización representa a más de 2,000 editores de periódicos, revistas y medios digitales estadounidenses. Su principal preocupación es que Meta pueda acceder a contenido alojado en páginas web vinculadas a cuentas comerciales de sus plataformas, incluso cuando ese material no se publique directamente en sus redes sociales.

De acuerdo con la asociación, esta práctica podría permitir que Meta aproveche contenidos periodísticos para desarrollar productos que compitan con los propios medios, sin negociar licencias ni ofrecer una compensación económica.

¿Qué cambiaría con los nuevos términos de Meta?

La controversia comenzó después de que Nieman Journalism Lab revelara que las nuevas condiciones comerciales otorgaban a Meta facultades amplias para rastrear sitios web asociados con cuentas empresariales.

Esto significa que un medio de comunicación que utiliza Facebook o Instagram para distribuir noticias o promocionar su contenido podría quedar sujeto a disposiciones que autorizan el rastreo de información alojada en su propio sitio web.

El problema, según los especialistas legales que analizaron el documento, es que la autorización no se limita necesariamente al contenido que los editores deciden compartir dentro de las plataformas de Meta.

Tras las primeras críticas, la compañía modificó la redacción y eliminó una referencia explícita al entrenamiento de productos de inteligencia artificial. También precisó que las disposiciones corresponden a productos publicitarios y empresariales.

Sin embargo, abogados especializados en propiedad intelectual señalaron que el cambio no elimina por completo el riesgo, debido a que el desarrollo de productos empresariales también podría incluir herramientas basadas en IA.

