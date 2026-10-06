El negocio de los lentes inteligentes despega en México a pesar de las alertas de ciberseguridad

Asimismo, resaltó que uno de los principales usos que los mexicanos les dan –aunque no se trata de una dinámica con datos oficiales de mercado para verificarlo, sino más bien una percepción– es consumir contenido en audio, ya sea música o podcasts; “esa es una de las funciones más populares”.

Esta cifra se entiende con el hecho de que, de acuerdo con datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), en 2025 se estimó que 77.4 millones de usuarios escucharon música, podcasts o audiolibros mediante plataformas digitales, es decir, el 80.1% de los usuarios de internet en el país.

Privacidad no detiene el auge de los lentes inteligentes

Aunque alrededor de este tipo de dispositivos existe una resistencia de un sector de la población, debido a sus implicaciones de seguridad y privacidad, las ventas en el sector no han mermado y, de hecho, se prevé que haya un incremento sostenido en los próximos años.

Según cifras de IDC , los envíos de gafas sin lentes alcanzarán aproximadamente 13.6 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2026, y crecerán hasta los 27.3 millones de unidades en 2030 , lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.9%.

Respecto de las preocupaciones en la industria, Meta sostiene que son líderes en el sector al integrar una luz LED de captura visible que se enciende de forma obligatoria cuando se toman fotografías o se graba video, algo que no tienen dispositivos de otras empresas.

Asimismo, para evitar la grabación encubierta, la empresa integró sensores y funciones que desactivan la cámara por completo si el LED “se tapa con el dedo, se taladra o se altera físicamente para evitar que la luz se encienda” a la hora de grabar, con el fin de hacerlo en secreto.