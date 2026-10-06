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El negocio de los lentes inteligentes despega en México a pesar de las alertas de ciberseguridad

Meta afirma que los usuarios en el país son “bastante entusiastas” adoptando el dispositivo, entre otras cosas, por funciones para escuchar música, podcasts e Inteligencia Artificial.
mar 06 octubre 2026 04:00 PM
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Modelo utilizando unos Meta Glasses capri, los dispositivos con cámara y funciones de IA de Meta.
Respecto de las preocupaciones en la industria, Meta sostiene que son líderes en el sector al integrar una luz LED de captura visible que se enciende de forma obligatoria cuando se toman fotografías o se graba video. (Foto: Meta.)

Meta encontró en México un mercado fértil para la industria de lentes inteligentes, incluso cuando las preocupaciones en torno a privacidad y seguridad están latentes en la conversación diaria, y es que la empresa señala que la adopción en el país es “entusiasta” y por ello es la punta de lanza para la región latinoamericana.

“Hemos visto una adopción bastante entusiasta. De hecho, México es el primer país de Latinoamérica que tiene disponibles los Meta Glasses (la opción más económica, pero sin la marca Ray-Ban como insignia). Eso te habla del nivel de adopción que hay acá”, comentó un vocero de la empresa durante una reunión con medios a la que Expansión tuvo acceso.

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Asimismo, resaltó que uno de los principales usos que los mexicanos les dan –aunque no se trata de una dinámica con datos oficiales de mercado para verificarlo, sino más bien una percepción– es consumir contenido en audio, ya sea música o podcasts; “esa es una de las funciones más populares”.

Esta cifra se entiende con el hecho de que, de acuerdo con datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), en 2025 se estimó que 77.4 millones de usuarios escucharon música, podcasts o audiolibros mediante plataformas digitales, es decir, el 80.1% de los usuarios de internet en el país.

Privacidad no detiene el auge de los lentes inteligentes

Aunque alrededor de este tipo de dispositivos existe una resistencia de un sector de la población, debido a sus implicaciones de seguridad y privacidad, las ventas en el sector no han mermado y, de hecho, se prevé que haya un incremento sostenido en los próximos años.

Según cifras de IDC , los envíos de gafas sin lentes alcanzarán aproximadamente 13.6 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2026, y crecerán hasta los 27.3 millones de unidades en 2030 , lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.9%.

Respecto de las preocupaciones en la industria, Meta sostiene que son líderes en el sector al integrar una luz LED de captura visible que se enciende de forma obligatoria cuando se toman fotografías o se graba video, algo que no tienen dispositivos de otras empresas.

Asimismo, para evitar la grabación encubierta, la empresa integró sensores y funciones que desactivan la cámara por completo si el LED “se tapa con el dedo, se taladra o se altera físicamente para evitar que la luz se encienda” a la hora de grabar, con el fin de hacerlo en secreto.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad, como la firma ESET , señalan que representan riesgos de seguridad para la información de los usuarios, la cual puede enviarse de forma involuntaria a la nube o a modelos de IA.

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Entre dichos datos, destaca la compañía, PINs de tarjetas que ingresas en cajeros automáticos o terminales de pago en comercios; contraseñas que escribes en tu escritorio o en el teléfono y que podrían facilitar la toma de control de cuentas; o extractos bancarios o facturas con datos completos que podrían utilizarse para la suplantación de identidad.

Estos países evalúan prohibir los lentes inteligentes

Ante este contexto, gobiernos ya están considerando imponer restricciones y examinar las normas vigentes en torno a este tipo de dispositivos. Australia, por ejemplo, anunció en septiembre su intención para prohibir este gadget debido a preocupaciones relacionadas con privacidad y seguridad.

En el Reino Unido, los tribunales de Inglaterra y Gales no permiten el uso de estos lentes en salas judiciales, al igual que en Estados Unidos, mientras que los operadores de cines británicos tampoco permiten la entrada a los espectadores con este dispositivo.

Noruega, por otra parte, tiene la iniciativa de prohibir temporalmente el uso de los lentes con IA en lugares de reunión pública, como parques, playas, museos, centros comerciales, mientras que su capital, Oslo, los restringió completamente en las escuelas en agosto pasado.

Traducen 20 idiomas y toman fotos 3K: precio y dónde comprar los lentes inteligentes de Meta en México

A pesar de estas restricciones, Meta sigue expandiendo su portafolio de productos en México y por ello lanzó los Meta Glasses disponibles en cuatro siluetas combinables con cristales transparentes, de sol, polarizados y transicionales. Su diseño incorpora almohadillas ajustables hasta 15 grados, puntas adaptables a la cabeza, bisagras con sobreextensión y certificación de resistencia a salpicaduras IPX4, siendo compatibles con micas graduadas entre -12 y +2.25 dioptrías.

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En el apartado multimedia, integran una cámara ultra gran angular de 100 grados con sensor de 12 MP que graba video en resolución 3K a 30 fps, junto con funciones de cámara lenta (720p a 120 fps), Hyperlapse y foto dinámica secuencial. El sistema acústico se compone de dos altavoces de oído abierto y seis micrófonos distribuidos en el armazón que ofrecen cancelación de ruido ambiental en llamadas y captura de audio espacial inmersivo.

Poseen 32 GB de memoria interna (capacidad para unas 1,000 fotos y 100 videos de 30 segundos) con transferencia vía wifi, y sus controles físicos incluyen un botón de captura dedicado, un botón de acción programable, un panel táctil en la varilla derecha y un interruptor de encendido/apagado.

En cuanto a autonomía y conectividad, los lentes ofrecen 8 horas de uso continuo que se extienden hasta 40 horas adicionales mediante su estuche de carga, el cual se conecta directamente a la toma de corriente. Cuentan con conectividad Bluetooth sincronizable con llamadas, mensajes y plataformas como WhatsApp, Messenger, Instagram, Spotify, Apple Music y Amazon Music. Asimismo, integran el asistente multimodal Meta AI para interacción por voz, reconocimiento visual del entorno (lectura de artículos, menús, códigos QR y tarjetas de presentación), recordatorios fotográficos contextuales y traducción simultánea en vivo en 20 idiomas.

En el mercado mexicano llegan con un precio de entrada que comienza en los 5,199 pesos. Actualmente están dispoinbles a través de meta.com, Amazon, Mercado Libre, y Liverpool.

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