Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Meta amplía su negocio de suscripciones: esto cobrarán sus planes para WhatsApp, Instagram y Facebook

La compañía busca convertir el uso intensivo de sus aplicaciones y herramientas de IA en una nueva fuente de ingresos recurrentes, con planes que llegan hasta los 149.99 dólares al mes.
mar 15 septiembre 2026 09:00 AM
Añadir Expansión en Google
Logo de Meta fuera de sus oficinas.
Meta amplía su oferta de suscripciones con funciones premium y herramientas de inteligencia artificial para WhatsApp, Instagram y Facebook.
 (Derick Hudson/Getty Images)

Meta quiere ampliar la forma en que genera ingresos más allá de la publicidad. La compañía presentó la estructura de Meta One, una oferta de suscripciones que reúne funciones premium para usuarios, creadores y empresas dentro de Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI.

Meta detalló los planes, precios y funciones que había estado probando durante los últimos meses, desde herramientas de inteligencia artificial y personalización hasta analítica, soporte y agentes para atender clientes.

Helen Ma, vicepresidenta de Meta y responsable de suscripciones, dijo que la empresa ya superó los 15 millones de suscripciones y pruebas activas en los productos que había estado experimentando y que ahora los reúne bajo la marca Meta One. También aseguró que ha incorporado más de 50 nuevas funciones para suscriptores.

Publicidad

Meta mantiene el acceso gratuito a sus aplicaciones y su modelo basado en publicidad, la suscripción busca ofrecer una capa adicional de servicios para quienes quieran más herramientas o capacidades dentro de las plataformas que ya utilizan.

“Las suscripciones ayudan a construir funciones que son demasiado especializadas o costosas para ofrecer a todos”, explicó Helen Ma durante la presentación.

Estos son los planes de Meta One

Para los usuarios que utilizan las aplicaciones de forma personal, Meta One incluye planes individuales para Instagram, Facebook y WhatsApp. WhatsApp Plus parte de 2.99 dólares al mes, mientras que Instagram Plus y Facebook Plus tienen un precio inicial de 3.99 dólares mensuales cada uno.

Estos planes incorporan funciones de personalización y nuevas herramientas dentro de cada aplicación. En Instagram, por ejemplo, se incluyen fuentes personalizadas para historias y chats, así como notificaciones y marcas de tiempo para quienes ven las historias. Facebook Plus suma estadísticas de Reels, opciones de personalización para Messenger y superreacciones. WhatsApp Plus tendrá funciones como stickers exclusivos, personalización del ícono y tema de la aplicación y tonos de llamada exclusivos.

Meta también ofrecerá paquetes que combinan las tres aplicaciones con mayor acceso a sus herramientas de inteligencia artificial. El plan Core costará 7.99 dólares al mes y Premium tendrá un precio de 19.99 dólares.

Los paquetes incluyen mayor uso de funciones de generación y edición de imágenes y videos mediante los modelos de IA de Meta, así como herramientas integradas en Instagram como Restyle y VoiceFX. En WhatsApp también permitirán utilizar Meta AI para generar imágenes y videos.

Te puede interesar:

instagram.nueva-imagen.jpg
Tecnología

Instagram cambia de imagen después de una década


Meta One para creadores y empresas

Para creadores y empresas, Meta presentó cuatro niveles profesionales: Essential, Advanced, Expert y Max.

El plan Essential tendrá un precio de 14.99 dólares al mes e incluirá una insignia de verificación, un canal verificado en WhatsApp Business, protección contra suplantación y herramientas para administrar la presencia de un negocio o creador. También ofrece mayor acceso a Meta Business Agent, el agente de inteligencia artificial de Meta para responder a clientes en WhatsApp.

Publicidad

El plan Advanced costará 49.99 dólares mensuales. Entre sus funciones están la programación de historias hasta 30 días antes, enlaces nativos en publicaciones y Reels, exportación de estadísticas y datos más detallados de las audiencias. También permitirá compartir el acceso a una cuenta con integrantes de un equipo sin entregarles la contraseña.

Los planes Expert y Max tendrán un precio de 149.99 dólares mensuales y estarán dirigidos a equipos que gestionan operaciones a mayor escala. Incluyen mayores niveles de acceso a Meta Business Agent, soporte prioritario y administradores de casos dedicados.

Uno de los productos que Meta busca monetizar con esta estrategia es precisamente su inteligencia artificial. La empresa ya utiliza IA en sus aplicaciones gratuitas, pero con Meta One pretende cobrar por un mayor nivel de uso de algunas de sus funciones más intensivas en capacidad de cómputo.

En el caso de los negocios, la herramienta más relevante es Meta Business Agent, un agente de IA que funciona dentro de WhatsApp y puede responder consultas de clientes las 24 horas del día. Meta asegura que puede comprender información de un negocio y mantener conversaciones con clientes, en lugar de limitarse a responder mediante un menú automatizado.

Durante la presentación a la que Expansión tuvo acceso, Ma mostró el caso de un minorista brasileño de muebles que incorporó su catálogo de más de 100 productos y utilizó el agente para responder automáticamente las conversaciones de nuevos clientes en WhatsApp.

Para los creadores, Meta One busca concentrar en las propias plataformas herramientas que normalmente requieren servicios externos. La oferta incluye programación de contenido, páginas de enlaces, analítica y mayor almacenamiento, además de funciones de IA.

Meta también prepara Edits Plus, una versión que ofrecerá más almacenamiento en la nube y mayor uso del próximo asistente de inteligencia artificial de Edits.

Publicidad

Pagar no asegura mayor alcance

Sin embargo, pagar no significa que una publicación vaya a tener automáticamente mayor alcance. Durante la sesión de preguntas, Ma aclaró que la suscripción no otorga distribución adicional de manera inmediata.

La responsable de suscripciones explicó que sus herramientas buscan ayudar a los usuarios a entender mejor a sus audiencias, llegar a clientes y realizar determinadas tareas de forma más eficiente, pero no prometió un beneficio directo en el alcance de las publicaciones.

Tampoco se podrá utilizar Meta One para eliminar la publicidad, Ma confirmó que sus planes de suscripción no ofrecerán una experiencia sin anuncios y que mantendrá sus servicios gratuitos respaldados por publicidad.

La nueva oferta también marca una diferencia frente a Meta Verified. Mientras esta suscripción se concentra en identidad, insignia de verificación y protección contra suplantación, Meta One incorpora un conjunto más amplio de herramientas para creación, analítica, inteligencia artificial, interacción con clientes y soporte.

La verificación, de hecho, no será un requisito para acceder a las herramientas avanzadas de Meta One. Meta explicó que recibió comentarios de creadores y negocios que querían utilizar funciones premium sin necesariamente someterse al proceso de verificación.

Ma dijo que seguirán probando qué funciones tienen mayor valor para los usuarios y que pretende escalar aquellas que funcionen mejor. Los precios anunciados durante la presentación son referencias en dólares, para países como México, las tarifas se regionalizan y pueden cambiar.

Tags

Meta Redes sociales Instagram

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad