Meta amplía su negocio de suscripciones: esto cobrarán sus planes para WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta mantiene el acceso gratuito a sus aplicaciones y su modelo basado en publicidad, la suscripción busca ofrecer una capa adicional de servicios para quienes quieran más herramientas o capacidades dentro de las plataformas que ya utilizan.

“Las suscripciones ayudan a construir funciones que son demasiado especializadas o costosas para ofrecer a todos”, explicó Helen Ma durante la presentación.

Estos son los planes de Meta One

Para los usuarios que utilizan las aplicaciones de forma personal, Meta One incluye planes individuales para Instagram, Facebook y WhatsApp. WhatsApp Plus parte de 2.99 dólares al mes, mientras que Instagram Plus y Facebook Plus tienen un precio inicial de 3.99 dólares mensuales cada uno.

Estos planes incorporan funciones de personalización y nuevas herramientas dentro de cada aplicación. En Instagram, por ejemplo, se incluyen fuentes personalizadas para historias y chats, así como notificaciones y marcas de tiempo para quienes ven las historias. Facebook Plus suma estadísticas de Reels, opciones de personalización para Messenger y superreacciones. WhatsApp Plus tendrá funciones como stickers exclusivos, personalización del ícono y tema de la aplicación y tonos de llamada exclusivos.

Meta también ofrecerá paquetes que combinan las tres aplicaciones con mayor acceso a sus herramientas de inteligencia artificial. El plan Core costará 7.99 dólares al mes y Premium tendrá un precio de 19.99 dólares.

Los paquetes incluyen mayor uso de funciones de generación y edición de imágenes y videos mediante los modelos de IA de Meta, así como herramientas integradas en Instagram como Restyle y VoiceFX. En WhatsApp también permitirán utilizar Meta AI para generar imágenes y videos.





Meta One para creadores y empresas

Para creadores y empresas, Meta presentó cuatro niveles profesionales: Essential, Advanced, Expert y Max.

El plan Essential tendrá un precio de 14.99 dólares al mes e incluirá una insignia de verificación, un canal verificado en WhatsApp Business, protección contra suplantación y herramientas para administrar la presencia de un negocio o creador. También ofrece mayor acceso a Meta Business Agent, el agente de inteligencia artificial de Meta para responder a clientes en WhatsApp.

