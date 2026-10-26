Millones de vistas, criptomonedas y estafas: el negocio detrás de los influencers de IA

El antecedente de Dalas Review en 2024
En mayo de 2024, Daniel Santomé Lemus, conocido como Dalas Review, lanzó Pambicoin (PAMBI), una criptomoneda que promovió entre sus seguidores. El proyecto generó controversia cuando usuarios de redes sociales denunciaron pérdidas tras una caída pronunciada de su precio.
De acuerdo con reportes publicados en ese momento, el youtuber alentó a su audiencia a comprar la moneda con mensajes que sugerían que podían obtener grandes ganancias. Cuando el valor de PAMBI cayó, algunos usuarios lo acusaron de haber vendido sus posiciones antes del desplome y de beneficiarse de las compras de sus seguidores. También circularon señalamientos sobre una supuesta venta de alrededor de 400,000 dólares.
Dalas rechazó las acusaciones. El caso evidenció los riesgos de invertir en una moneda impulsada por la popularidad de un creador de contenido. Cuando una criptomoneda depende en gran medida de la atención de una comunidad y cuenta con poca liquidez.
El caso de Jean Phil
En septiembre de 2026, Jean Philanthrope, conocido como Jean Phil, comenzó a circular en Instagram, TikTok y otras plataformas. El personaje, que aparece con cabello rubio, bigote rizado y traje de cuadros mientras practica boxeo de sombra en distintos escenarios, acumuló millones de visualizaciones en pocos días.
Su apariencia irreal y sus videos llevaron a muchos usuarios a preguntarse si se trataba de una persona real. Los reportes lo describieron como un personaje generado con IA.
El 20 de septiembre, una cuenta asociada con Jean Phil comenzó a promocionar el token $JEANPHIL, basado en la red Solana y disponible a través de la plataforma Pump.fun. La criptomoneda registró una capitalización de mercado de varios millones de dólares en sus primeros días, pero también experimentó fuertes fluctuaciones.
El medio especializado Dexerto reportó una capitalización de mercado estimada en 8.8 millones de dólares el 25 de septiembre. Esa cifra no representa el dinero que sus creadores ganaron, es una estimación del valor de todos los tokens en circulación al precio de mercado. La liquidez disponible para las operaciones era mucho menor, por lo que una venta importante podía provocar movimientos bruscos. Otros reportes describieron caídas pronunciadas del token poco después de su lanzamiento.