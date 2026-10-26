Millones de vistas, criptomonedas y estafas: el negocio detrás de los influencers de IA

¿Cómo funcionan las estafas con criptomonedas de influencers de IA?

Una de las prácticas asociadas con este fenómeno se conoce como pump and dump, que puede traducirse como inflar y vender. Consiste en impulsar el precio de un activo mediante publicidad, rumores o compras coordinadas para atraer a más inversionistas y, después, vender posiciones cuando el precio ha subido. La presión de venta puede provocar una caída abrupta que perjudica a quienes compraron más tarde.

No toda criptomoneda que pierde valor es resultado de una estafa. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando existe una promoción agresiva, poca información sobre los responsables del proyecto y una concentración importante de tokens en pocas manos.

En el caso de los influencers generados con IA, la estrategia puede comenzar con un personaje ficticio de apariencia surrealista, extravagante o incluso extraña. Sus creadores publican videos cortos, imitan tendencias virales y recurren a situaciones extrañas o humorísticas para despertar curiosidad. Algunos contenidos incluso reproducen escenas de videos originales, con personajes virtuales que sustituyen a las personas que aparecen en ellos.

La viralidad permite que una cuenta recién creada acumule visualizaciones y seguidores en poco tiempo. Una vez que el personaje gana notoriedad, aparece una criptomoneda vinculada con su nombre y el perfil invita a comprarla. La audiencia, atraída por el fenómeno viral o por la expectativa de obtener ganancias, comienza a adquirir el token.

Si los primeros compradores venden grandes cantidades, el precio puede caer rápidamente. Quienes entraron cuando la moneda ya había subido pueden quedarse con activos que valen mucho menos de lo que pagaron. En algunos esquemas, después de la caída, las cuentas dejan de publicar, desaparecen o cambian de identidad.

La IA no es, por sí misma, el mecanismo de fraude. Su función en estos casos es facilitar la creación de personajes llamativos, producir contenido en serie y construir una identidad digital sin que el público conozca necesariamente quién está detrás de ella.

