Kloster compara esta dificultad con la publicidad exterior, donde las empresas pueden conocer la exposición aproximada de un anuncio, pero no identificar a todas las personas que decidieron comprar después de verlo. “Es difícil de medir cuánta gente lo vio, cuánta gente fue influenciada”, explica al comparar lo que sucede con los canales de IA con un anuncio colocado en una autopista.
La falta de atribución no significa que ninguna empresa pueda medir ventas procedentes de estos asistentes, asegura el especialista, los enlaces permiten identificar determinadas visitas y conversiones, pero dejan fuera las compras que ocurren después de consultas realizadas en otros dispositivos, plataformas o establecimientos físicos.
De hecho, el estudio de SEOFOMO encontró que el 19% de los profesionales encuestados atribuye más del 5% de los ingresos de sus sitios a las búsquedas con IA, mientras que el 35% desconoce cuánto aportan. Los resultados reflejan distintos niveles de madurez en la medición, no una ausencia absoluta de retorno comercial.
Aparecer en una IA no garantiza visibilidad en las demás
Las diferencias entre los asistentes complican todavía más el panorama, comenta Kloster. El informe Radar IA eCommerce México 2026, elaborado por Eleven y LLM Pulse, encontró que ante una misma consulta, dos sistemas comparten apenas entre el 4% y el 7% de los sitios citados. Una empresa puede destacar en ChatGPT sin conseguir una presencia equivalente en Gemini o Google AI Overviews.
“Cada LLM tiene un poco su propia personalidad”, afirma Kloster, quien reconoce que las diferencias entre los sistemas fueron uno de los resultados más sorprendentes de la investigación.
El estudio analizó 19,950 consultas de compra en 13 categorías y encontró que Mercado Libre aparece con enlaces en el 17.1% de las respuestas de ChatGPT, el 27% de AI Overviews y el 9.8% de Gemini. Amazon, por su parte, registra apenas 0.3% en ChatGPT, ninguna aparición con enlace en Gemini y 16.9% en AI Overviews.
Aunque ambas plataformas mantienen una presencia importante entre las tiendas mencionadas, la diferencia aumenta cuando se analizan los enlaces que utilizan los asistentes como fuentes de información.
“No tenemos, digamos, una explicación concreta de por qué se comporta de esa forma”, reconoce Kloster al referirse a la disparidad entre Mercado Libre y Amazon.
La investigación también identificó una separación entre reconocimiento de marca y tráfico potencial. Apple, Samsung, Adidas y Nike figuran entre las marcas más mencionadas por los tres asistentes, pero sus sitios oficiales reciben menos enlaces que menciones. En el caso de Apple, el estudio registró 990 menciones en ChatGPT y 173 respuestas con enlaces a su dominio; en Gemini, contabilizó 916 menciones y apenas ocho respuestas con enlaces.