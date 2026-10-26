“Lo que sucede es que la última parte de la compra se sigue realizando a la vieja usanza (...) y si bien hay todo un desarrollo de compra agéntica y la posibilidad de que los agentes directamente realicen la compra, eso hoy no está sucediendo a gran escala”, señala.

El especialista explica que un consumidor puede consultar a ChatGPT sobre qué producto comprar y después ingresar directamente al sitio de una marca para adquirirlo. En ese caso, la tienda registra la transacción, pero no necesariamente identifica la influencia de la IA en la decisión.

La inversión por visibilidad en agentes de IA crece, pero el retorno sigue sin estar claro

La incertidumbre contrasta con el interés de las empresas por estos canales. La investigación internacional State of AI Search Optimization 2026, de SEOFOMO, reporta que el 69% de los profesionales consultados cuenta con presupuesto asignado a estrategias de visibilidad en inteligencia artificial, frente al 38% en 2025. Además, el 61% señaló un incremento de inversión durante 2026.

La dificultad para medir resultados también aparece en otras investigaciones, por ejemplo, el informe State of GEO 2026, presentado por WPP, The Cocktail y la Asociación de Marketing de España, encontró que el 52% de las organizaciones que aplican estrategias de posicionamiento en IA reporta mejoras de visibilidad, pero solo el 19% observa un incremento del tráfico hacia sus sitios y apenas el 3% consigue cuantificar el impacto real en su negocio.

A pesar de estas limitaciones, el 60% de las organizaciones consultadas prevé aumentar su presupuesto para estas actividades durante 2027. El estudio, que incluye 36 casos empresariales completos, también encontró que el 54% financia sus iniciativas con recursos del posicionamiento tradicional en buscadores, mientras que el 26% dispone de un presupuesto específico para IA.

La práctica recibe el nombre de GEO ( Generative Engine Optimization) y reúne estrategias para mejorar la presencia de empresas, productos y contenidos en las respuestas de los sistemas de inteligencia artificial. A diferencia del posicionamiento tradicional en buscadores, donde las empresas pueden seguir posiciones, clics y conversiones, una parte de la influencia comercial de la IA ocurre dentro de la conversación y no necesariamente genera una visita inmediata.