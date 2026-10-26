Solo pasaron unos días desde que Apple lanzó el iPhone Duo en tiendas físicas , su primer teléfono plegable, pero la compañía no se detuvo ahí y anunció una nueva generación de iPad mini, con una pantalla OLED de 8.5 pulgadas, un diseño más delgado que la versión anterior y nuevas capacidades de Apple Intelligence.
El iPhone Duo acaba de llegar, pero Apple todavía tiene espacio para un nuevo iPad mini
El anuncio llega en un momento particular para la empresa, pues el iPhone Duo también apuesta por ofrecer una pantalla de mayor tamaño en un dispositivo portátil. Sin embargo, mientras el teléfono plegable combina las funciones de un smartphone con una pantalla interior de 7.6 pulgadas, el nuevo iPad mini conserva su identidad como una tableta compacta.
¿Qué cambia con el nuevo iPad mini?
Una de las principales novedades está en la pantalla, Apple sustituyó el panel de la generación anterior por uno OLED Super Retina XDR de 8.5 pulgadas, que promete negros más profundos, mayor contraste y colores más precisos.
La compañía asegura que redujo 24% el grosor de los bordes para aumentar el tamaño de la pantalla sin modificar las dimensiones generales del dispositivo.
Apple también modificó la ubicación de la cámara frontal de 12 megapíxeles, que ahora se encuentra en uno de los bordes horizontales para facilitar las videollamadas. La cámara trasera mantiene una resolución de 12 megapíxeles y permite grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo.
El panel alcanza un brillo máximo de 1,200 nits, más del doble que su antecesor, e incorpora una opción con nanotextura para reducir los reflejos en exteriores o espacios con iluminación intensa.
En cuanto al diseño, el nuevo iPad mini tiene un grosor de 5.4 milímetros y cuenta con certificación IP67, que ofrece protección contra el polvo y la inmersión temporal en agua bajo condiciones específicas. Esta característica representa una novedad para la familia de tabletas compactas de Apple.
El dispositivo estará disponible en dos colores: medianoche y blanco estrella.
Más potencia para videojuegos e inteligencia artificial
De acuerdo con el anuncio de la firma de Cupertino, el nuevo dispositivo incorpora el procesador A20 Pro, fabricado mediante un proceso de dos nanómetros, con el que Apple busca mejorar tanto el rendimiento gráfico como las tareas que requieren inteligencia artificial.
Según las cifras de la compañía, este nuevo iPad mini ofrece un rendimiento hasta 4.5 veces mayor en tareas de IA respecto a la generación anterior. En gráficos, la mejora alcanza hasta 2.7 veces, mientras que el desempeño del procesador central aumenta hasta 60% en tareas que utilizan varios núcleos.
Estas capacidades permitirán ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, además de mejorar el desempeño de videojuegos, aplicaciones de edición de imágenes y herramientas de creación digital.
El iPad mini también integra iPadOS 27, sistema operativo que incorpora una nueva generación de Apple Intelligence y Siri AI. Entre las funciones anunciadas destaca la capacidad del asistente para utilizar información personal, como mensajes, correos electrónicos y fotografías, con el objetivo de responder solicitudes más específicas.
Siri también podrá interpretar el contenido que aparece en pantalla y ejecutar acciones relacionadas con él. Apple señala que estas herramientas utilizan procesamiento local y su infraestructura Private Cloud Compute para proteger los datos personales.
No obstante, la nueva versión de Siri AI llegará inicialmente en fase beta, por lo que la disponibilidad de algunas funciones dependerá del despliegue del software.
Precio y fecha de lanzamiento del nuevo iPad mini
El nuevo iPad mini estará disponible en configuraciones de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento. En Estados Unidos, el precio inicial será de 699 dólares para la versión Wi-Fi y de 849 dólares para el modelo con conectividad celular.
Las preventas comenzarán el miércoles 28 de octubre, mientras que la disponibilidad general está prevista para el viernes 6 de noviembre.
El nuevo iPad mini también llega con un aumento de precio en México. Mientras que la generación anterior se comercializaba desde aproximadamente 14,000 pesos, el nuevo modelo parte de los 16,999 pesos, de acuerdo con el sitio oficial de Apple. Esto representa un incremento cercano a los 3,000 pesos, equivalente a poco más del 21%. En México, la tabla de precios es la siguiente:
-iPad mini 128 GB: desde 16,999 pesos
-iPad mini 256 GB: desde 19,499 pesos
-iPad mini 512 GB: desde 24,499 pesos
Además de las configuraciones de memoria, los precios pueden variar pues se puede elegir que el vidrio de la pantalla sea estándar o nanotexturizado; así como agregar el Apple Pencil en su versión estándar o Pro.