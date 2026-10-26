El anuncio llega en un momento particular para la empresa, pues el iPhone Duo también apuesta por ofrecer una pantalla de mayor tamaño en un dispositivo portátil. Sin embargo, mientras el teléfono plegable combina las funciones de un smartphone con una pantalla interior de 7.6 pulgadas, el nuevo iPad mini conserva su identidad como una tableta compacta.

¿Qué cambia con el nuevo iPad mini?

Una de las principales novedades está en la pantalla, Apple sustituyó el panel de la generación anterior por uno OLED Super Retina XDR de 8.5 pulgadas, que promete negros más profundos, mayor contraste y colores más precisos.

La compañía asegura que redujo 24% el grosor de los bordes para aumentar el tamaño de la pantalla sin modificar las dimensiones generales del dispositivo.

Apple también modificó la ubicación de la cámara frontal de 12 megapíxeles, que ahora se encuentra en uno de los bordes horizontales para facilitar las videollamadas. La cámara trasera mantiene una resolución de 12 megapíxeles y permite grabar video en resolución 4K a 60 cuadros por segundo.

El panel alcanza un brillo máximo de 1,200 nits, más del doble que su antecesor, e incorpora una opción con nanotextura para reducir los reflejos en exteriores o espacios con iluminación intensa.

En cuanto al diseño, el nuevo iPad mini tiene un grosor de 5.4 milímetros y cuenta con certificación IP67, que ofrece protección contra el polvo y la inmersión temporal en agua bajo condiciones específicas. Esta característica representa una novedad para la familia de tabletas compactas de Apple.

El dispositivo estará disponible en dos colores: medianoche y blanco estrella.

(Foto: Apple)





Más potencia para videojuegos e inteligencia artificial

De acuerdo con el anuncio de la firma de Cupertino, el nuevo dispositivo incorpora el procesador A20 Pro, fabricado mediante un proceso de dos nanómetros, con el que Apple busca mejorar tanto el rendimiento gráfico como las tareas que requieren inteligencia artificial.

Según las cifras de la compañía, este nuevo iPad mini ofrece un rendimiento hasta 4.5 veces mayor en tareas de IA respecto a la generación anterior. En gráficos, la mejora alcanza hasta 2.7 veces, mientras que el desempeño del procesador central aumenta hasta 60% en tareas que utilizan varios núcleos.

Estas capacidades permitirán ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, además de mejorar el desempeño de videojuegos, aplicaciones de edición de imágenes y herramientas de creación digital.