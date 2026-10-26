¿Quién era Komanche, el streamer que murió a los 30 años y enfrentó acoso digital?

AuronPlay, con quien organizó los Squid Craft Games, compartió un mensaje en Instagram en el que recordó que ambos habían hablado apenas cuatro días antes de su fallecimiento y también relató que durante el verano Komanche modificó sus vuelos para acompañarlo unos días más en su casa, cuando atravesaba un momento difícil.

El creador español recordó las conversaciones, risas y momentos que compartieron fuera de las transmisiones, además del entusiasmo que Komanche tenía por el próximo lanzamiento de GTA VI, incluso, Ibai Llanos publicó una historia en Instagram para despedirse del streamer.

“Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida”, escribió, además de enviar sus condolencias a familiares y amigos. Fernanfloo, otro de los creadores salvadoreños con mayor reconocimiento internacional, también expresó su tristeza y recordó el cariño que sentía por Komanche.

El argentino Spreen indicó que, aunque ambos habían tenido diferencias relacionadas con los videojuegos, consiguieron resolverlas y reencontrarse, por lo que en su mensaje también pidió prestar mayor atención al bienestar de las personas cercanas y reconocer la importancia de los problemas de salud mental. Otras figuras, como Alana Flores, cuestionaron la normalización del acoso y la difusión de acusaciones en redes sociales, mientras que Westcol pidió respeto y prudencia hacia los familiares y amigos del creador.

El Rubius, quien también colaboró con Komanche en la organización de los Squid Craft Games, se sumó a las despedidas mediante una historia de Instagram donde colocó que, “La vida no siempre fue justa contigo, pero nunca perdiste esa energía tan tuya que contagiaba a todos los que te rodeaban”, escribió. También envió sus condolencias a la familia y personas cercanas a Komanche.

El Rubius dedicó un mensaje de despedida a Komanche en Instagram, donde recordó los momentos que compartieron y expresó sus condolencias a la familia. (Imagen adaptada a partir de una captura de Instagram/@elrubiuswtf). (Captura de pantalla de el Rubius Instagram/@elrubiuswtf y adaptada/Expansión)

El acoso digital afecta a uno de cada cinco personas que están en internet

El debate sobre el acoso en redes sociales también tiene una dimensión importante en México, pues de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en julio de 2026, el 20.4% de los usuarios de internet de 12 años o más experimentó alguna situación de ciberacoso proporción equivale aproximadamente a 19.4 millones de personas, considerando los 94.9 millones de usuarios de internet identificados por el organismo.

Entre las mujeres, la prevalencia fue de 21.5%, mientras que entre los hombres alcanzó 19.2%, ante esto el INEGI identificó el contacto mediante identidades falsas como una de las formas más frecuentes de ciberacoso. El fenómeno también incluye conductas como mensajes ofensivos, amenazas y otras formas de hostigamiento mediante herramientas digitales.

La exposición pública de los creadores de contenido agrega otra dimensión al problema. A diferencia de otros usuarios, los streamers mantienen una interacción constante con comunidades que pueden reunir a cientos de miles o millones de personas, lo que también amplía la visibilidad de las críticas y los ataques que reciben.

En el caso de Komanche, personas de su entorno han señalado públicamente que enfrentó episodios de hostigamiento en internet. Sin embargo, estas declaraciones no permiten establecer que el ciberacoso haya causado su muerte, cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas oficialmente.

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