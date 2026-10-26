Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como “Komanche”, murió a los 30 años en Monterrey, Nuevo León. El streamer salvadoreño era uno de los creadores de contenido más reconocido de habla hispana por la transmisión de sus creaciones de videojuegos y su participación en los eventos como los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft e inspirada en la serie del Juego del Calamar que reunió a algunas de las figuras más populares de Twitch.
¿Quién era Komanche, el streamer que murió a los 30 años y enfrentó acoso digital?
Su fallecimiento, reportado el 25 de octubre y confirmado por su representante, Byron Reyes, después de comunicarse con la familia, provocó reacciones entre creadores de contenido como AuronPlay e Ibai Llanos. Reyes también hizo un llamado a reflexionar sobre el acoso en internet al señalar que el bullying no es un juego, por lo que, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las causas de su muerte ni evidencia que permita establecer una relación causal entre el hostigamiento digital que enfrentó y su fallecimiento.
En México, donde murió el creador salvadoreño, el acoso digital afecta a millones de personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 18.9 millones de usuarios de internet de 12 años o más experimentaron ciberacoso durante 2024, por lo que el fenómeno incluye mensajes ofensivos, amenazas y hostigamiento, situaciones que pueden afectar la vida de quienes utilizan las plataformas, incluso cuando cuentan con comunidades de miles de seguidores.
Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador y comenzó su trayectoria en Twitch en 2015, creando una comunidad alrededor de las conversaciones en directo y las colaboraciones con otros creadores de contenido igual de habla hispana, y aunque el creador de contenido se viralizó en redes sociales, ya había tenido conflictos con la plataforma Twitch al enfrentar sanciones constantes, pérdida de rentabilidad, y un conflicto con el staff y las políticas de la plataforma.
Su alcance creció hasta superar los 1.7 millones de seguidores en Twitch, plataforma digital de transmisión de video en tiempo real, propiedad de Amazon, mientras que en Instagram acumulaba alrededor de 886,000 seguidores y en Youtube tenía cerca de medio millón, cifras que lo colocaron entre los streamers salvadoreñas con mayor presencia internacional.
Ibai Llanos, AuronPlay y otros creadores de contenido despiden a Komanche
La noticia de su muerte provocó reacciones entre algunas de las figuras más conocidas del streaming en español, quienes utilizaron Instagram y X para recordar al creador salvadoreño y expresar sus condolencias a la familia.
AuronPlay, con quien organizó los Squid Craft Games, compartió un mensaje en Instagram en el que recordó que ambos habían hablado apenas cuatro días antes de su fallecimiento y también relató que durante el verano Komanche modificó sus vuelos para acompañarlo unos días más en su casa, cuando atravesaba un momento difícil.
El creador español recordó las conversaciones, risas y momentos que compartieron fuera de las transmisiones, además del entusiasmo que Komanche tenía por el próximo lanzamiento de GTA VI, incluso, Ibai Llanos publicó una historia en Instagram para despedirse del streamer.
“Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida”, escribió, además de enviar sus condolencias a familiares y amigos. Fernanfloo, otro de los creadores salvadoreños con mayor reconocimiento internacional, también expresó su tristeza y recordó el cariño que sentía por Komanche.
El argentino Spreen indicó que, aunque ambos habían tenido diferencias relacionadas con los videojuegos, consiguieron resolverlas y reencontrarse, por lo que en su mensaje también pidió prestar mayor atención al bienestar de las personas cercanas y reconocer la importancia de los problemas de salud mental. Otras figuras, como Alana Flores, cuestionaron la normalización del acoso y la difusión de acusaciones en redes sociales, mientras que Westcol pidió respeto y prudencia hacia los familiares y amigos del creador.
El Rubius, quien también colaboró con Komanche en la organización de los Squid Craft Games, se sumó a las despedidas mediante una historia de Instagram donde colocó que, “La vida no siempre fue justa contigo, pero nunca perdiste esa energía tan tuya que contagiaba a todos los que te rodeaban”, escribió. También envió sus condolencias a la familia y personas cercanas a Komanche.
El acoso digital afecta a uno de cada cinco personas que están en internet
El debate sobre el acoso en redes sociales también tiene una dimensión importante en México, pues de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en julio de 2026, el 20.4% de los usuarios de internet de 12 años o más experimentó alguna situación de ciberacoso proporción equivale aproximadamente a 19.4 millones de personas, considerando los 94.9 millones de usuarios de internet identificados por el organismo.
Entre las mujeres, la prevalencia fue de 21.5%, mientras que entre los hombres alcanzó 19.2%, ante esto el INEGI identificó el contacto mediante identidades falsas como una de las formas más frecuentes de ciberacoso. El fenómeno también incluye conductas como mensajes ofensivos, amenazas y otras formas de hostigamiento mediante herramientas digitales.
La exposición pública de los creadores de contenido agrega otra dimensión al problema. A diferencia de otros usuarios, los streamers mantienen una interacción constante con comunidades que pueden reunir a cientos de miles o millones de personas, lo que también amplía la visibilidad de las críticas y los ataques que reciben.
En el caso de Komanche, personas de su entorno han señalado públicamente que enfrentó episodios de hostigamiento en internet. Sin embargo, estas declaraciones no permiten establecer que el ciberacoso haya causado su muerte, cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas oficialmente.
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