Cartas Pokémon ganan 16% en 3 meses, pero su riesgo se parece al de un NFT

En tres meses, el índice CL50 (que agrupa las 50 cartas Pokémon más icónicas del Pokémon Card Ladder) ha subido más de un 16%. En contraste, según datos de MarketScreener, en el mismo periodo el S&P 500 apenas alcanzó un incremento del 3.3%, mientras que el Nasdaq 100 lo hizo en un 2.29%.

No obstante, Rolando Rogers, portafolio manager de Fintual, es cauto respecto a este análisis y apunta que, en primera, se debe considerar que el índice sigue una canasta de cartas seleccionadas, es decir, no todas las cartas subieron su valor en la misma proporción, por lo que no son activos comparables.

“Una acción de Nvidia es una parte de una empresa que genera utilidades. En el largo plazo, su precio tiende a seguir el crecimiento de esas utilidades. Una carta no produce nada: su precio depende solo de cuánto valoren otros su escasez y su carga cultural. Se parece más al arte o al oro que a una acción (...) La gran mayoría de las cartas impresas vale muy poco”, explica el especialista financiero.

Asimismo, es importante mencionar que el valor de la gran mayoría de las cartas impresas vale muy poco, mientras la acción de Nvidia se basa en las ventas de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), la gran mayoría para labores de Inteligencia Artificial y las cuales ingresaron 89,000 millones de dólares su segundo trimestre fiscal de 2027 (periodo cerrado el 26 de julio de 2026).

“Comparar este índice (CL50) con el S&P 500 es como comparar el rendimiento de las pinturas que llegan a subasta con el de todo el mercado de arte”, menciona Rogers, quien agrega que si bien no hay una forma real de calcular el valor fundamental de las cartas, “no quita mérito al fenómeno”.

Cartas Pokémon, más cerca de los NFT que de Nvidia

Estas características relacionadas a la especulación, por lo tanto, ubican a las cartas Pokémon más cerca de los NFT que de Nvidia. “La mayoría de los NFT no cumplen con las condiciones mínimas que busco en un activo: valor intrínseco, demanda sostenida, utilidad o generación de flujo de caja”, explicó sobre los NFT a Expansión Eduardo Ramos, analista de mercados senior de VT Markets.