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Cartas Pokémon ganan 16% en 3 meses, pero su riesgo se parece al de un NFT

Especialistas explican los riesgos de comparar una canasta de cartas graduadas con el mercado accionario, un activo que no genera utilidades reales y puede afectar tu bolsillo.
mié 28 octubre 2026 05:55 AM
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Cartas Pokémon como activo financiero
Existen diferentes riesgos asociados a este mercado. Uno de ellos es la falta de liquidez. Si necesitas el dinero en una mala semana, dice, “quizá no haya compradores al precio que esperas, y no puedes vender media carta para cubrir una urgencia”, dicen especialistas. (Mario Tama/Getty Images)

Las cartas Pokémon son uno de los fenómenos financieros más peculiares de la actualidad. Su valor ha crecido considerablemente desde 2019 a la fecha y algunos datos incluso señalan que puede competir en rentabilidad con acciones como la de Nvidia; sin embargo, especialistas resaltan que no existe una forma de calcular su valor realmente frente a acciones reales, además de que hay importantes riesgos asociados a ellas.

De acuerdo con datos del índice Pokémon Card Ladder (CL), el cual cuenta con información desde el año 2000, el precio promedio de una cesta de cartas coleccionables se multiplicó cerca de 40 veces entre enero de 2019 y octubre de 2026, frente a 41 veces de Nvidia en el mismo periodo, un dato que generó controversia, pues ubicó al fenómeno Pokémon casi a la par de la empresa más valiosa de todo el mundo.

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En tres meses, el índice CL50 (que agrupa las 50 cartas Pokémon más icónicas del Pokémon Card Ladder) ha subido más de un 16%. En contraste, según datos de MarketScreener, en el mismo periodo el S&P 500 apenas alcanzó un incremento del 3.3%, mientras que el Nasdaq 100 lo hizo en un 2.29%.

No obstante, Rolando Rogers, portafolio manager de Fintual, es cauto respecto a este análisis y apunta que, en primera, se debe considerar que el índice sigue una canasta de cartas seleccionadas, es decir, no todas las cartas subieron su valor en la misma proporción, por lo que no son activos comparables.

“Una acción de Nvidia es una parte de una empresa que genera utilidades. En el largo plazo, su precio tiende a seguir el crecimiento de esas utilidades. Una carta no produce nada: su precio depende solo de cuánto valoren otros su escasez y su carga cultural. Se parece más al arte o al oro que a una acción (...) La gran mayoría de las cartas impresas vale muy poco”, explica el especialista financiero.

Asimismo, es importante mencionar que el valor de la gran mayoría de las cartas impresas vale muy poco, mientras la acción de Nvidia se basa en las ventas de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), la gran mayoría para labores de Inteligencia Artificial y las cuales ingresaron 89,000 millones de dólares su segundo trimestre fiscal de 2027 (periodo cerrado el 26 de julio de 2026).

“Comparar este índice (CL50) con el S&P 500 es como comparar el rendimiento de las pinturas que llegan a subasta con el de todo el mercado de arte”, menciona Rogers, quien agrega que si bien no hay una forma real de calcular el valor fundamental de las cartas, “no quita mérito al fenómeno”.

Cartas Pokémon, más cerca de los NFT que de Nvidia

Estas características relacionadas a la especulación, por lo tanto, ubican a las cartas Pokémon más cerca de los NFT que de Nvidia. “La mayoría de los NFT no cumplen con las condiciones mínimas que busco en un activo: valor intrínseco, demanda sostenida, utilidad o generación de flujo de caja”, explicó sobre los NFT a Expansión Eduardo Ramos, analista de mercados senior de VT Markets.

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En el caso de las cartas Pokémon, si bien una gran diferencia es que no son archivos digitales, guardan una similitud importante: los precios están determinados por su rareza, su escasez y la emoción de los coleccionistas por adquirirlas, incluso ahora que parece haber pasado de ser un pasatiempo a estructurarse con plataformas de propiedad fraccionada, fondos de inversión alternativos o casas de subasta tradicionales.

Un ejemplo icónico sucedió en febrero, cuando Logan Paul, un reconocido coleccionista y youtuber, vendió su Pikachu Illustrator con nota PSA 10 en una subasta de Goldin. El precio final de la operación fue de 16.49 millones de dólares.

En este caso, la clasificación de PSA (Professional Sports Authenticator) que puntúa cada carta del 1 al 10 según su estado, exclusividad o demanda, fue fundamental para alcanzar un precio tan alto, pues un punto de diferencia en esta escala mueve miles de dólares. Por citar otro caso, un Gengar Holo de Expedition de 2002 con un PSA 9 costó alrededor en agosto 4,680 dólares en julio de 2026.

“Se está institucionalizando la infraestructura, no necesariamente el precio”, comenta Rogers. “Hoy existen graduadoras, bóvedas, casas de subasta especializadas y hasta un fondo tokenizado en Hong Kong para inversionistas profesionales. Eso reduce problemas reales de autenticación y custodia (...) Lo vemos como un mercado de coleccionismo real, con una capa especulativa encima que crece en los auges y se retira en las caídas”.

Riesgos de las cartas Pokémon como activo financiaro

El especialista apunta que existen diferentes riesgos asociados a este mercado. Uno de ellos es la falta de liquidez. Si necesitas el dinero en una mala semana, dice, “quizá no haya compradores al precio que esperas, y no puedes vender media carta para cubrir una urgencia”, además de que un mercado con pocos compradores puede generar una ola de ventas que mueva los precios de forma importante.

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Señala que la demanda es discrecional. Es decir, “nadie necesita una carta. En una recesión, los coleccionistas recortan ese gasto antes que otros, y quienes compraron con deuda o necesitan liquidez se vuelven vendedores forzados”.

Comenta que la oferta no es tan fija como parece, pues la empresa detrás de Pokémon puede reimprimir, algo que hizo este septiembre con la impresión de muchos paquetes para la Celebración 30 Aniversario, lo que permitió conseguir cartas raras de forma mucho más sencilla, aunado al riesgo de falsificación o de que cambien los criterios de graduación y de que quiebren las plataformas de custodia.

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Pokémon

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