El Google Pixel 11 Pro llega al mercado buscando pulir su identidad en la gama alta de la mano de Gemini Intelligence , su sistema de Inteligencia Artificial que brilla en ciertos aspectos y en otros no tanto, pero se posiciona por encima de la competencia para demostrar que la empresa de Mountain View está acertando en cómo acerca su IA al smartphone, el dispositivo más cotidiano de los usuarios.
Probé el Google Pixel 11 Pro por 15 días y fue suficiente para saber por qué Gemini es mejor que Siri
Tras ponerlo a prueba en el día a día, la primera impresión en el apartado estético y visual es sumamente positiva. El teléfono se percibe ligeramente más pequeño que la versión anterior, un cambio que a nivel personal resulta un acierto, pues favorece un agarre mucho más cómodo, ergonómico y manejable sin sacrificar presencia.
En lo que respecta a la pantalla, la experiencia de uso mantiene esa línea positiva. La nitidez, la fidelidad de color y el nivel de respuesta táctil hacen que cualquier interacción visual, desde revisar documentos hasta consumir contenido multimedia, sea una tarea que cumple con los estándares de la industria.
Un procesador para IA, no para el rendimiento bruto
El rendimiento de su procesador (el Tensor G6), sin embargo, muestra claroscuros según el tipo de exigencia. Para labores más exigentes, como procesamiento pesado o juegos de alta carga gráfica, la experiencia es más bien negativa, ya que el dispositivo muestra sus límites de potencia, incluso jugando Pokémon Go, frente a otros competidores del sector, como la última generación de Apple, que tiene mejor rendimiento en esos aspectos.
Sin embargo, cuando se trata de tareas de productividad habituales, como la gestión de correos, la multitarea entre aplicaciones de trabajo y la navegación diaria, el comportamiento es plenamente positivo y fluido. De hecho, es en donde más destaca.
En el apartado fotográfico, la vivencia de uso deja aspectos destacables y otros prescindibles. Resulta muy positiva la fluidez y suavidad en la transición al pasar de un lente a otro al hacer zoom. Por otro lado, la función de zoom 120x no representa una gran diferencia real en los resultados finales respecto al 100x del Pixel 10 Pro; al fin y al cabo, cualquier aumento más allá de los 10x depende exclusivamente del zoom digital, por lo que no aporta un salto de calidad significativo que impacte en la toma.
La grabación de video deja sensaciones bastante positivas. La estabilización de la imagen y el tratamiento del color logran capturas limpias y listas para usarse o compartirse sin necesidad de ajustes complejos. De hecho ahora existen nuevas funciones, antiguas en Apple, que permiten obtener varias imágenes de un mismo momento para elegir la mejor con base en el criterio de la IA. Aunque, eso sí, el usuario siempre puede seleccionar su favorita.
La integración de la Inteligencia Artificial brilla con luz propia en apartados específicos. La transcripción simultánea en tiempo real resulta de enorme utilidad para el trabajo diario. En mi experiencia como periodista, esto me ha permitido simplificar mis labores cotidianas, porque así puedo transcribir entrevistas al momento que suceden y puedo poner mayor atención a mi interacción personal.
La función de dictado asistido por IA merece una mención especial. Al utilizarla en el día a día, destaca de inmediato por una muy buena ortografía, capaz de interpretar pausas, signos de puntuación y el contexto de las oraciones con una precisión asombrosa. Esta fluidez evita la molestia de estar corrigiendo palabras manualmente a cada momento.
Además, esta nueva versión integra la función Rambler, la cual, a pesar de una característica pequeña, es diferenciadora para los usuarios que miran cada detalle, pues optimiza el dictado por voz hasta el punto de eliminar las muletillas y escribir mensajes impecables, algo que Siri no puede hacer (y he comprobado en mi iPad) y que, de hecho, le ha valido múltiples críticas a Apple.
Por el contrario, la función Highlight se queda corta y no resulta tan representativa como la marca esperaba. En el uso cotidiano se siente como un añadido prescindible que no logra integrarse de manera natural en la rutina, ni aporta un valor diferenciador claro; de hecho, resulta bastante prescindible.
Al mirar la propuesta de la competencia en este tipo de interacciones visuales, la comparación resulta inevitable. Marcas como Nothing cuentan con un concepto de notificaciones ligeras e iluminación posterior mucho más desarrollado y maduro, mientras que exponentes chinos, como el Xiaomi 18 Pro, al integrar una pantalla trasera funcional, ofrecen soluciones e interacciones secundarias mejores y más prácticas para el usuario.
Desde mi perspectiva, sería injusto poner a competir el Pixel 11 Pro con un iPhone 18 Pro, no porque considere que se encuentran en gamas distintas, sino porque no lo he tenido en mis manos. Por ello, mi comparación más honesta es con su antecesor, el Pixel 10 Pro, el cual probé por un año.
¿El Pixel 11 Pro es mejor opción que el Pixel 10 Pro?
La respuesta es sí, pero con matices claros. Si estás en el punto de elegir entre comprar una u otra versión, el Pixel 11 Pro es la opción lógica a elegir porque adquirirás el dispositivo más avanzado. Sin embargo, si ya posees un Pixel 10 Pro y estás pensando en actualizar, la recomendación es esperar uno o dos años más, ya que el salto generacional no es lo suficientemente significativo como para justificar el cambio inmediato. En cualquiera de los dos casos, Gemini Intelligence sí supera a Siri.
La familia de Google Pixel 11 ya está disponible a la venta en México . En el caso de la versión base, comienza en 22,499 pesos; la edición Pixel 11 Pro inicia en 28,499 pesos; y el Pixel 11 Pro XL arranca en 32,999 pesos.