Probé el Google Pixel 11 Pro por 15 días y fue suficiente para saber por qué Gemini es mejor que Siri

Tras ponerlo a prueba en el día a día, la primera impresión en el apartado estético y visual es sumamente positiva. El teléfono se percibe ligeramente más pequeño que la versión anterior, un cambio que a nivel personal resulta un acierto, pues favorece un agarre mucho más cómodo, ergonómico y manejable sin sacrificar presencia.

En lo que respecta a la pantalla, la experiencia de uso mantiene esa línea positiva. La nitidez, la fidelidad de color y el nivel de respuesta táctil hacen que cualquier interacción visual, desde revisar documentos hasta consumir contenido multimedia, sea una tarea que cumple con los estándares de la industria.

Un procesador para IA, no para el rendimiento bruto

El rendimiento de su procesador (el Tensor G6), sin embargo, muestra claroscuros según el tipo de exigencia. Para labores más exigentes, como procesamiento pesado o juegos de alta carga gráfica, la experiencia es más bien negativa, ya que el dispositivo muestra sus límites de potencia, incluso jugando Pokémon Go, frente a otros competidores del sector, como la última generación de Apple, que tiene mejor rendimiento en esos aspectos.

Sin embargo, cuando se trata de tareas de productividad habituales, como la gestión de correos, la multitarea entre aplicaciones de trabajo y la navegación diaria, el comportamiento es plenamente positivo y fluido. De hecho, es en donde más destaca.

En el apartado fotográfico, la vivencia de uso deja aspectos destacables y otros prescindibles. Resulta muy positiva la fluidez y suavidad en la transición al pasar de un lente a otro al hacer zoom. Por otro lado, la función de zoom 120x no representa una gran diferencia real en los resultados finales respecto al 100x del Pixel 10 Pro; al fin y al cabo, cualquier aumento más allá de los 10x depende exclusivamente del zoom digital, por lo que no aporta un salto de calidad significativo que impacte en la toma.

(Foto: Fernando Guarneros / Expansión)

(Foto: Fernando Guarneros / Expansión)

(Foto: Fernando Guarneros / Expansión)

(Foto: Fernando Guarneros / Expansión)

(Foto: Fernando Guarneros / Expansión)