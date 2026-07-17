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Pokémon Go, a 10 años de su lanzamiento mantiene 67 millones de usuarios activos

Aunque la app fue un fenómeno digital en su lanzamiento, las empresas detrás han logrado mantener un modelo de negocio sostenible y apuntan hacia una nueva década de trabajo.
vie 17 julio 2026 03:00 PM
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Pokémon Go, 10 años desde su lanzamiento
En su apogeo en 2016, el juego atrajo a más de 200 millones de personas al mes; para diciembre de ese mismo año, la cifra cayó a menos de 50 millones, pero su promedio actual de usuarios activos mensualmente es de 67.3 millones. (MasaPhoto/Getty Images)

Por lo menos una vez al mes, cientos de personas se reúnen en el Parque Hundido de la Ciudad de México. La gran mayoría está atenta a las pantallas de sus celulares y quienes no forman parte de la dinámica los llegan a ver sorprendidos. “¿Por qué parecen enajenados en sus teléfonos?”, se podrán preguntar algunos, pero en realidad, aunque parezca extraño, están haciendo comunidad a través de Pokémon Go.

Recientemente, el videojuego cumplió 10 años en el mercado móvil y si bien no es el mismo fenómeno que en su lanzamiento, eso no significa que el juego haya muerto. Alan Mandujano, líder de marketing de Pokémon Go para Latinoamérica en Scopely, apunta que tanto en su lanzamiento como en la actualidad, la app representa “una bocanada de aire fresco”.

Tal percepción se debe a que hace una década tomó por sorpresa a la industria de videojuegos móviles. “Fue algo que no se había visto nunca”, menciona. “El mundo era un lugar diferente, fue el último evento de la monocultura antes de que la atención se fragmentara”.

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Por otra parte, en la actualidad, destaca, se trata de un título que “rema a contracorriente” de las tendencias por eliminar el formato físico, ya que si bien es una experiencia digital, se trata de una experiencia basada en la comunidad, en salir al mundo físico y conectar con otras personas. “En Pokémon Go no hay un joystick, tú eres el joystick”.

En su apogeo en 2016, según datos de Business of Apps , el juego atrajo a más de 200 millones de personas al mes; para diciembre de ese mismo año, la cifra cayó a menos de 50 millones, pero su promedio actual de usuarios activos mensualmente es de 67.3 millones, gracias a los eventos y activaciones que hay dentro del título.

Desde el lanzamiento, la aplicación ha registrado más de 800 millones de descargas y a lo largo de esta década se ha mantenido en el top 10 de las apps más populares de las tiendas de aplicaciones. El año pasado, el título generó más de 1,000 millones de ingresos, resalta Mandujano, lo cual demuestra que a nivel de negocio, su popularidad también tiene un impacto relevante que explica su sobrevivencia.

La apuesta por el mundo real

Pero no todo es atrapar criaturas dentro de la pantalla. A lo largo de su historia se han organizado eventos presenciales en ciudades como Nueva York, Vancouver, Barcelona, Londres, Sapporo, Tokio, Ciudad de México o incluso Cancún, entre otras 57 ciudades del mundo, donde las personas apelan a sus comunidades para reunirse y explorar juntos.

En 2024, durante una reunión con inversores, el director financiero de Scopely, la matriz del juego, Tim O’Brien dio a conocer que en sus entonces ocho años de historia, Pokémon Go había generado 7,900 millones de dólares.

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Mandujano detalla que el juego se sostiene a partir de las microtransacciones in-game para comprar artículos estéticos y mejoras a la experiencia, sin embargo, también genera alianzas con patrocinadores y gobiernos, las cuales ponen de manifiesto su relevancia más amplia en la industria del gaming.

Y es que esto da como consecuencia que tiendas de retail u otro tipo de establecimientos conviertan sus tiendas en poképaradas, mientras gobiernos impulsan sus ciudades, lo que genera una explosión de la economía en los lugares donde se llevan a cabo eventos presenciales.

Al respecto, Heather Tacskovics, directora de operaciones de fusiones y adquisiciones de Scopely, dijo a Games Industry que su objetivo es la “compatibilidad cultural” entre sus usuarios. Es decir, generar sinergias y buena colaboración entre los miembros de una comunidad, mientras que en temas negocio, apuestan por la sobrevivencia a largo plazo.

“No buscamos éxitos efímeros”, comentó al medio de comunicación. “Queremos gente con una mentalidad de operador a largo plazo, centrada en el jugador y en crear juegos duraderos. Estos son aspectos que resultan muy positivos”.

Una nueva década con Scopely

En marzo del año pasado, Niantic Labs, la empresa encargada del desarrollo de videojuegos de Realidad Aumentada para teléfonos móviles como Pokémon Go, anunció la venta de su división de videojuegos a Scopely, un estudio con sede en Arabia Saudita, por 3,500 millones de dólares.

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Sobre este cambio de estructura organizacional, Mandujano señala que en un inicio la adquisición fue un momento de incertidumbre, pues no sabían qué esperar, pero hasta ahora la colaboración le permite decir que la nueva casa Pokémon Go es buena.

Entre los aspectos que destaca para afirmar esto se encuentra el hecho de que la nueva empresa matriz dejó intacto el equipo y el liderazgo que formaba parte de Niantic. De hecho, el nuevo nombre de la división –Scopely Explorer– lo decidieron los propios empleados.

Respecto a Latinoamérica, con la adquisición la región tomó mayor relevancia, señala, pues dejó de ser parte de un mercado emergente y se constituyó como su propia región a la par de Europa o Asia, con una oficina en México y aumentando la contratación de desarrolladores.

Asimismo, Scopely decidió mantener la realización de eventos en vivo y, de hecho, los ha intentado impulsar más para llevar esos aprendizajes al resto de su portafolio de juegos. Como resultado directo para México, esto se tradujo en la selección de Ciudad de México para ser la sede de Wild Area, un evento donde se puede atrapar y combatir contra cierto tipo de pokémon y encontrar diferentes experiencias.

Esta iniciativa solo se lleva a cabo en dos ciudades del mundo al año y CDMX será la primera de habla hispana que lo reciba el próximo noviembre, al igual que la ciudad de Sendai, en Japón.

Tener un evento de estas características en el país, destaca el vocero de Pokémon Go, permite explorar la ciudad a un nivel más profundo y “habla de la confianza que la empresa tiene hacia la región”.

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Pokémon

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