Pokémon Go, a 10 años de su lanzamiento mantiene 67 millones de usuarios activos

Por otra parte, en la actualidad, destaca, se trata de un título que “rema a contracorriente” de las tendencias por eliminar el formato físico, ya que si bien es una experiencia digital, se trata de una experiencia basada en la comunidad, en salir al mundo físico y conectar con otras personas. “En Pokémon Go no hay un joystick, tú eres el joystick”.

En su apogeo en 2016, según datos de Business of Apps , el juego atrajo a más de 200 millones de personas al mes; para diciembre de ese mismo año, la cifra cayó a menos de 50 millones, pero su promedio actual de usuarios activos mensualmente es de 67.3 millones, gracias a los eventos y activaciones que hay dentro del título.

Desde el lanzamiento, la aplicación ha registrado más de 800 millones de descargas y a lo largo de esta década se ha mantenido en el top 10 de las apps más populares de las tiendas de aplicaciones. El año pasado, el título generó más de 1,000 millones de ingresos, resalta Mandujano, lo cual demuestra que a nivel de negocio, su popularidad también tiene un impacto relevante que explica su sobrevivencia.

La apuesta por el mundo real

Pero no todo es atrapar criaturas dentro de la pantalla. A lo largo de su historia se han organizado eventos presenciales en ciudades como Nueva York, Vancouver, Barcelona, Londres, Sapporo, Tokio, Ciudad de México o incluso Cancún, entre otras 57 ciudades del mundo, donde las personas apelan a sus comunidades para reunirse y explorar juntos.

En 2024, durante una reunión con inversores, el director financiero de Scopely, la matriz del juego, Tim O’Brien dio a conocer que en sus entonces ocho años de historia, Pokémon Go había generado 7,900 millones de dólares.