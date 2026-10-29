Binance investiga un posible hackeo masivo tras salidas sospechosas superiores a 5,500 mdd

Tether y Circle, emisores de las criptomonedas estables USDT y USDC congelaron más de 2,380 millones de dólares relacionados con el incidente de acuerdo con Reuters, e incluso menciona que estas medidas bloquean el movimiento de los tokens involucrados, pero no representan por sí mismas una devolución de recursos a la plataforma.

Los reportes iniciales identifican transferencias desde las llamadas hot wallets, carteras conectadas a internet que las plataformas utilizan para procesar operaciones, por lo que las estimaciones cambian conforme los investigadores rastrean movimientos en distintas redes, por lo que las salidas detectadas todavía no equivalen a una pérdida definitiva confirmada.

Changpeng Zhao, fundador de Binance , afirmó que el episodio parecía un hackeo y expresó que esperaba que los fondos de los usuarios quedaran completamente cubiertos. Zhao ya no dirige la compañía, por lo que su declaración no sustituye el resultado de la investigación de Binance y por separado, Binance.US aseguró que no está afectada.



Binance investiga transferencias sospechosas desde carteras vinculadas con la plataforma, mientras asegura que los fondos de sus usuarios están a salvo. (Justin Sullivan/Getty Images)

La plataforma pidió a los usuarios mantenerse atentos a posibles estafas y evitar enlaces no oficiales o solicitudes de información de sus cuentas e incluso hasta ahora, no ha identificado públicamente a los responsables ni explicado de manera definitiva cómo ocurrió el incidente.

¿Qué hacer si tienes una cuenta en Binance?

Ante los reportes del incidente, entra directamente a la aplicación o al sitio oficial para revisar tu saldo, movimientos y dispositivos autorizados, pues Binance recomienda deshabilitar la cuenta y contactar a su soporte oficial si detectas retiros, accesos o cambios de seguridad que no reconoces.

Para reforzar el acceso, utiliza una contraseña exclusiva y activa la autenticación de dos factores mediante una aplicación autenticadora o una llave de acceso, también protege el correo vinculado, pues puede utilizarse para recuperar la cuenta o autorizar cambios.

Estas medidas protegen tus credenciales, aunque no resuelven una vulneración de los sistemas de la plataforma.

Asimismo, desconfía de mensajes que ofrezcan compensaciones, pidan transferir criptomonedas a una “cartera segura” o soliciten contraseñas y códigos de verificación y consulta las actualizaciones dentro de los canales oficiales evitando los enlaces recibidos por mensajes no solicitados.

Binance también permite configurar un código antiphishing que incorpora a sus correos para ayudar a reconocerlos.