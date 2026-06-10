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Meta reconoce hackeo que dejó vulnerable 34,000 cuentas de Instagram, incluida la de un funcionario de Trump

La empresa afirmó que ya corrigió el problema relacionado con una nueva función de IA que estaba en desarrollo para la red social.
mié 10 junio 2026 03:40 PM
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Meta reconoce hackeo a Instagram que dejó vulnerable 34,000 cuentas, incluida la de un funcionario de Trump
De las 34,000 cuentas afectadas, 20,000 fueron vulneradas, es decir, los ciberatacantes accedieron a información personal, como dirección de correo electrónico, números de teléfono y fechas de nacimiento, entre otros. (Justin Sullivan/Getty Images)

En marzo pasado, un grupo de ciberdelincuentes descubrió una vulnerabilidad en una herramienta de atención al cliente de Meta, con la que cualquier persona podía usar un chatbot de inteligencia artificial y restablecer contraseñas de Instagram. Esta brecha, de acuerdo con un informe de The New York Times, afectó a 34,000 cuentas en la red social, incluida la del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, así como un funcionario de la administración Trump.

Los medios TechCrunch y 404 Media detallaron que el método de ataque se basó en aprovechar una brecha a través del chatbot de IA de Meta. Primero utilizaban una VPN para hacer parecer que estaban cerca de la víctima.

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Después, presuntamente solicitaron al bot de soporte que agregara una nueva dirección de correo electrónico en la cuenta objetivo del ataque y la IA enviaba un código de verificación a una nueva dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña y hacerse con su control.

De las 34,000 cuentas afectadas, 20,000 fueron vulneradas, es decir, los ciberatacantes accedieron a información personal, como dirección de correo electrónico, números de teléfono y fechas de nacimiento, entre otros.

En el caso del funcionario, el Times detalló que se trató de un alto mando del departamento de la Fuerza Espacial de la administración Trump, cuya cuenta comenzó a publicar mensajes a favor de Irán, que comparaban la guerra actual con la intervención estadounidense en Vietnam de los años 60.

Meta emitió un comunicado al respecto, donde detalló que ya solucionó la vulnerabilidad y resaltó que no se trató de algún problema con sus modelos de Inteligencia Artificial; sin embargo, tampoco pudo determinar qué tipo de información fue consultada o robada por los atacantes.

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“En este caso, algunos de nuestros sistemas internos de seguridad fallaron, pero no fue culpa del agente de IA en sí, y ya hemos solucionado la causa subyacente”, declaró el vocero de Meta, Andy Stone, quien agregó que gracias a sus sistemas automatizados, el número de personas que logran recuperar sus cuentas aumentó un 30% el año pasado.

Por otra parte, en una carta que Meta envió al fiscal general de Maine la semana pasada, dio a conocer que estaba llevando a cabo una “revisión exhaustiva” para identificar otros problemas de seguridad en sus sistemas y solucionarlos.

No obstante, la empresa tampoco decidió realizar cambios importantes en sus planes de IA tras estos hackeos a Instagram, según documentos internos a los que tuvo acceso el New York Times.

“Acordamos mantener todos los productos activos y pausar un experimento en curso (el chat de recuperación de contraseñas de Instagram). Todos los demás puntos de acceso seguirán estando disponibles”, citó el diario estadounidense.

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