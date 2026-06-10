Después, presuntamente solicitaron al bot de soporte que agregara una nueva dirección de correo electrónico en la cuenta objetivo del ataque y la IA enviaba un código de verificación a una nueva dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña y hacerse con su control.

De las 34,000 cuentas afectadas, 20,000 fueron vulneradas, es decir, los ciberatacantes accedieron a información personal, como dirección de correo electrónico, números de teléfono y fechas de nacimiento, entre otros.

En el caso del funcionario, el Times detalló que se trató de un alto mando del departamento de la Fuerza Espacial de la administración Trump, cuya cuenta comenzó a publicar mensajes a favor de Irán, que comparaban la guerra actual con la intervención estadounidense en Vietnam de los años 60.

Meta emitió un comunicado al respecto, donde detalló que ya solucionó la vulnerabilidad y resaltó que no se trató de algún problema con sus modelos de Inteligencia Artificial; sin embargo, tampoco pudo determinar qué tipo de información fue consultada o robada por los atacantes.