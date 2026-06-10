Meta reconoce hackeo a Instagram que dejó vulnerable 34,000 cuentas, incluida la de un funcionario de Trump

En marzo pasado, un grupo de ciberdelincuentes descubrió una vulnerabilidad en una herramienta de atención al cliente de Meta, con la que cualquier persona podía usar un chatbot de inteligencia artificial y restablecer contraseñas de Instagram. Esta brecha, de acuerdo con un informe de The New York Times, afectó a 34,000 cuentas en la red social, incluida la del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, así como un funcionario de la administración Trump.
Los medios TechCrunch y 404 Media detallaron que el método de ataque se basó en aprovechar una brecha a través del chatbot de IA de Meta. Primero utilizaban una VPN para hacer parecer que estaban cerca de la víctima.