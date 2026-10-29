La utilidad neta alcanzó 36,629 millones de dólares, un incremento de 32%, mientras que la utilidad operativa llegó a 45,915 millones, con un crecimiento de 21%.

La inteligencia artificial y la nube impulsan los ingresos

Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, registró un crecimiento interanual de 48%, con ingresos por 33,165 millones de dólares. Este negocio ofrece infraestructura informática a empresas y desarrolladores, incluidos recursos para entrenar y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial.

En conjunto, Microsoft Cloud alcanzó ingresos por 63,900 millones de dólares, un aumento de 30% frente al mismo trimestre del año anterior.

Microsoft 365 también contribuyó al crecimiento. Los ingresos de sus servicios en la nube para consumidores aumentaron 17%, al igual que los del segmento comercial, de acuerdo con las cifras reportadas.

Este avance resulta relevante porque Microsoft ha incorporado herramientas de inteligencia artificial a productos como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, además de ofrecer Copilot mediante diferentes modalidades de suscripción.

Para los usuarios, la expansión de estos servicios abre una discusión sobre el costo y la utilidad de las herramientas de productividad. Sin embargo, el reporte no anuncia aumentos de precios ni modificaciones inmediatas en las suscripciones.

Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, señaló que la compañía busca ofrecer mayores capacidades, opciones y control a sus clientes, además de reducir costos mediante su infraestructura tecnológica.

Xbox y Windows pierden fuerza

El crecimiento de Microsoft contrasta con los resultados de dos de sus negocios más conocidos entre los consumidores.

Los ingresos de Windows OEM y dispositivos disminuyeron 22% frente al mismo periodo de 2025. Esta categoría incluye las licencias del sistema operativo que Microsoft vende a fabricantes de computadoras, así como sus dispositivos.

La caída no significa que Windows haya perdido 22% de sus usuarios, sino que los ingresos de esa categoría disminuyeron en esa proporción.