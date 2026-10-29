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Microsoft suma 10 trimestres de crecimiento, pero Xbox y Windows no siguen el ritmo

La compañía registró ingresos por 92,300 millones de dólares, un aumento de 19%. La nube y la inteligencia artificial impulsaron sus resultados, mientras sus negocios de videojuegos y dispositivos retrocedieron.
jue 29 octubre 2026 11:00 AM
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Computadora de Microsoft, empresa tecnológica que reportó un crecimiento de ingresos impulsado por la inteligencia artificial y los servicios en la nube.
Microsoft reportó un crecimiento de 19% en sus ingresos trimestrales, impulsado por la nube y la inteligencia artificial, pese al retroceso de algunos de sus negocios de consumo. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Microsoft mantiene su crecimiento financiero gracias a la inteligencia artificial y los servicios en la nube. La compañía acumuló 10 trimestres consecutivos de aumentos interanuales en sus ingresos, pero no todos sus negocios avanzan al mismo ritmo, pues Xbox, Windows y dispositivos registraron caídas durante el periodo más reciente.

De acuerdo con su reporte financiero del primer trimestre fiscal de 2027, que comprende de julio a septiembre de 2026, la tecnológica obtuvo ingresos por 92,279 millones de dólares, 19% más que los 77,673 millones del mismo periodo del año anterior.

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La utilidad neta alcanzó 36,629 millones de dólares, un incremento de 32%, mientras que la utilidad operativa llegó a 45,915 millones, con un crecimiento de 21%.

La inteligencia artificial y la nube impulsan los ingresos

Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, registró un crecimiento interanual de 48%, con ingresos por 33,165 millones de dólares. Este negocio ofrece infraestructura informática a empresas y desarrolladores, incluidos recursos para entrenar y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial.

En conjunto, Microsoft Cloud alcanzó ingresos por 63,900 millones de dólares, un aumento de 30% frente al mismo trimestre del año anterior.

Microsoft 365 también contribuyó al crecimiento. Los ingresos de sus servicios en la nube para consumidores aumentaron 17%, al igual que los del segmento comercial, de acuerdo con las cifras reportadas.

Este avance resulta relevante porque Microsoft ha incorporado herramientas de inteligencia artificial a productos como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, además de ofrecer Copilot mediante diferentes modalidades de suscripción.

Para los usuarios, la expansión de estos servicios abre una discusión sobre el costo y la utilidad de las herramientas de productividad. Sin embargo, el reporte no anuncia aumentos de precios ni modificaciones inmediatas en las suscripciones.

Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, señaló que la compañía busca ofrecer mayores capacidades, opciones y control a sus clientes, además de reducir costos mediante su infraestructura tecnológica.

Xbox y Windows pierden fuerza

El crecimiento de Microsoft contrasta con los resultados de dos de sus negocios más conocidos entre los consumidores.

Los ingresos de Windows OEM y dispositivos disminuyeron 22% frente al mismo periodo de 2025. Esta categoría incluye las licencias del sistema operativo que Microsoft vende a fabricantes de computadoras, así como sus dispositivos.

La caída no significa que Windows haya perdido 22% de sus usuarios, sino que los ingresos de esa categoría disminuyeron en esa proporción.

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En videojuegos, los ingresos por contenido y servicios de Xbox retrocedieron 2%. La categoría incluye actividades relacionadas con videojuegos, servicios y suscripciones, como Game Pass.

Este resultado llama la atención por la estrategia de Microsoft para fortalecer su negocio de videojuegos mediante servicios de suscripción y distribución digital, más allá de la venta tradicional de consolas.

En conjunto, la división Devices and Consumer, que reúne los negocios orientados al consumidor, registró ingresos por 15,484 millones de dólares, una caída de 3%.

Microsoft invierte cada vez más en infraestructura de IA

El crecimiento de la nube también exige inversiones de gran escala. Durante el trimestre, Microsoft destinó aproximadamente 39,367 millones de dólares a propiedades y equipos, frente a 19,394 millones del mismo periodo del año anterior.

Esta inversión incluye infraestructura necesaria para ampliar su capacidad informática, un elemento central para operar centros de datos y atender la demanda de servicios de inteligencia artificial.

Microsoft también reportó obligaciones comerciales pendientes por 677,000 millones de dólares, un aumento de 73% respecto al año anterior.

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Microsoft Corp empresas Reportes trimestrales

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