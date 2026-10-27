Usuarios de Starlink bajo presunta operación de espionaje por parte de empresa ligada a Israel, informe

Los usuarios de Starlink , quedaron bajo la mira de una posible operación de vigilancia que utilizaba anuncios digitales para rastrearlos, pues la publicidad llegaba a través de las páginas y aplicaciones que abrían mientras navegaban con esa conexión y mientras más avanza Starlink se abre el debate sobre el control de las redes donde millones de usuarios se conectan a internet.

La dirección IP de su conexión permite identificar que utilizan esa red por lo que la plataforma de servicios de ciberseguridad e inteligencia artificial Trend AI, encontró que el actor investigado compraba espacios publicitarios dirigidos a esas conexiones con una frecuencia inusualmente alta, lo que los investigadores interpretaron como un posible interés en rastrear a sus usuarios.

Los anuncios llegaban a través de los sitios y aplicaciones que abrían, sin que esto implicara una intrusión en los satélites o antenas de Starlink, por lo que el hallazgo tampoco demuestra que esos dispositivos recibieran software espía.

Este martes, investigadores de TrendAI, vincularon esa actividad con Discover-Tech, una empresa israelí de tecnología publicitaria, de acuerdo con seis personas familiarizadas con los hallazgos, entre los que aparece México, según el informe técnico publicado por TrendAI el 15 de octubre.

Cómo un anuncio puede convertirse en una herramienta de rastreo

Detrás de un anuncio existe una subasta que ocurre en milisegundos y determina qué publicidad aparece en pantalla.

Durante ese proceso, cuando una persona abre una página o aplicación con publicidad, se realiza una subasta automática para decidir qué anunció mostrarle para que así los compradores reciban información que puede incluir la dirección IP, ubicación e identificadores del dispositivo, por lo que estos datos permiten reconocer un mismo equipo cuando vuelve a aparecer en otros espacios publicitarios y seguir su actividad.

Ese es el mecanismo que, de acuerdo con TrendAI, aprovechaba el actor identificado como Shadow-Earth-79, nombre en clave asignado a una presunta red de ciberespionaje que Reuters vincula con la empresa Discover-Tech.