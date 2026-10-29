Por qué Google quiere que sigas usando su buscador en la era de los chatbots de IA

Google destacó que el crecimiento de las consultas de búsqueda en la plataforma fue el más sólido en los últimos cinco años, lo cual contradice las predicciones de analistas, quienes desde el lanzamiento de ChatGPT han afirmado que que la búsqueda tradicional será por la IA y que Google deberá encontrar nuevas formas de generar ingresos.

A pesar de esos resultados, la empresa no abandona su apuesta por la Inteligencia Artificial y sigue solicitando a los inversores centrarse también en infraestructura y servicios de IA para satisfacer la demanda de los consumidores y empresas.

Asimismo, la empresa destacó que sus modelos están a la par de otros laboratorios de IA, como OpenAI o Anthropic, además de tener cada vez más presencia entre los clientes empresariales, quienes son de los que más consumen este tipo de aplicaciones.

“Seguimos acelerando la implementación de modelos Gemini en toda nuestra infraestructura publicitaria para impulsar el rendimiento”, dijo Philipp Schindler, director comercial de la empresa, durante la llamada con inversionistas.

Sin embargo, Jordan Klein, analista especializado en tecnología de la consultora Mizuho, resaltó que las cifras también pueden resultar problemáticas para dos segmentos dentro de Google: la búsqueda y YouTube, las cuales han sido pilares fundamentales durante mucho tiempo.

“Esto aumenta el temor en torno a la IA y la gestión de agentes, que está arrebatando cuota de mercado a la Búsqueda y a YouTube, y perjudicando su estrategia de monetización basada en la IA”, escribió Klein tras la presentación del informe.

YouTube, específicamente, generó ingresos por 11,200 millones de dólares, mientras que Google Cloud experimentó un incremento del 103%, hasta alcanzar los 30,700 millones de dólares, impulsado por la demanda de centros de datos y sus chips TPU.