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Microsoft ofrece retiros a 60,000 trabajadores tras acumular miles de despidos

La compañía amplió su programa de retiros a trabajadores en cuatro países. La medida llega después de miles de despidos y en medio de inversiones multimillonarias en IA.
lun 26 octubre 2026 12:03 PM
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Fachada de un edificio corporativo con el logotipo de Microsoft, grandes ventanales de cristal y oficinas iluminadas al atardecer.
Microsoft ofrece un nuevo programa de salidas voluntarias a unos 60,000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, mientras incrementa sus inversiones en inteligencia artificial. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Microsoft anunció este lunes un nuevo programa de salidas voluntarias dirigido a aproximadamente 60,000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, como parte de una reorganización de su plantilla laboral en medio de sus inversiones multimillonarias en inteligencia artificial (IA).

La medida alcanza a más de una cuarta parte de los 223,000 trabajadores que la compañía registró al cierre de junio de 2026.

El nuevo programa llega seis meses después de que Microsoft ofreciera un primer esquema de retiro voluntario a aproximadamente 8,750 empleados estadounidenses. Aquella propuesta se dirigió a trabajadores cuya suma de edad y años de antigüedad en la compañía alcanzara al menos 70 años. Alrededor de un tercio de los empleados elegibles aceptó la oferta.

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Microsoft informó que el programa representó un cargo de 900 millones de dólares y sostuvo entonces que la inteligencia artificial no reemplazó directamente esos puestos. La tecnológica espera que una proporción menor de empleados acepte la oferta respecto a su programa anterior, de acuerdo con información de la agencia AFP.

Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, confirmó la iniciativa mediante un comunicado publicado en el blog oficial de la empresa .

La directiva explicó que el programa, denominado Voluntary Exit Offer, busca ofrecer una alternativa a quienes consideran continuar su trayectoria profesional fuera de Microsoft y, al mismo tiempo, permitir que las distintas divisiones ajusten sus equipos a las “necesidades” del negocio.

“Esta oferta brinda a los empleados elegibles que estén considerando un futuro fuera de la empresa una nueva opción para realizar esta transición ahora con apoyo”, señaló Coleman en el comunicado oficial.

¿Qué empleados de Microsoft podrían acceder al programa?

La nueva ofertas está dirigida a trabajadores de determinadas divisiones como puestos ubicados hasta el nivel 70 de la estructura interna de la compañía, que incluye algunos cargos de vicepresidencia.

Sin embargo, no todos los empleados de estos países podrán participar. La empresa excluyó a determinados equipos de centros de datos, ventas y marketing, mientras que la elegibilidad dependerá de las prioridades y necesidades de cada unidad de negocio.

De acuerdo con Reuters, el programa alcanza áreas relacionadas con Copilot, experiencias de IA, Xbox, Windows y dispositivos, así como departamentos de finanzas y recursos humanos.

Los trabajadores elegibles recibirán un correo electrónico con los detalles de la propuesta, que contempla apoyo económico y recursos de orientación profesional para facilitar su transición laboral.

Según información proporcionada por Microsoft a AFP, quienes acepten la salida recibirán condiciones comparables a las de una indemnización convencional por despido. A diferencia de la iniciativa anterior, esta nueva convocatoria no establece requisitos mínimos de edad o antigüedad. La empresa tampoco considera el desempeño individual como criterio de elegibilidad.

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Menos empleados, pero más inversiones en inteligencia artificial

En julio, la empresa eliminó aproximadamente 4,800 empleos, equivalentes al 2.1% de su plantilla mundial, después de recortar más de 15,000 puestos durante 2025.

En un comunicado publicado el 6 de julio, Coleman explicó que los recortes buscaban concentrar al personal y las inversiones en las prioridades estratégicas de la compañía. También señaló que Microsoft intentaría reubicar trabajadores en nuevas funciones cuando existieran oportunidades.

De acuerdo con su informe anual de 2026, la empresa pasó de 228,000 empleados en junio de 2025 a 223,000 un año después, una reducción neta de 5,000 puestos.

La reorganización laboral coincide con una etapa de fuertes inversiones de Microsoft en infraestructura tecnológica, especialmente en centros de datos, servidores y chips necesarios para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

Tan solo entre abril y junio de 2026, la compañía destinó alrededor de 41,000 millones de dólares a inversiones de capital, principalmente relacionadas con su infraestructura tecnológica.

Para el trimestre de julio a septiembre, Microsoft anticipó que estas inversiones superarían los 50,000 millones de dólares, en un contexto de expansión de sus servicios de nube y herramientas de IA.

El contraste entre el gasto tecnológico y los ajustes laborales refleja las distintas prioridades de inversión de la empresa. Sin embargo, Microsoft no atribuyó directamente las nuevas salidas voluntarias a la sustitución de trabajadores mediante inteligencia artificial.

En su comunicado del 26 de octubre, Coleman sostuvo que la compañía también busca impulsar nuevas habilidades y facilitar la movilidad interna de sus empleados.

"No existe un enfoque único que funcione para todos los equipos ni para todos los empleados", señaló la directiva.

Microsoft tiene previsto presentar este miércoles 28 de octubre sus resultados financieros correspondientes al trimestre de julio a septiembre, cuando los inversionistas podrán conocer más detalles sobre la evolución de sus gastos y el desempeño de sus negocios de nube e inteligencia artificial.

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Microsoft Corp Inteligencia artificial Renuncia

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