Microsoft ofrece retiros a 60,000 trabajadores tras acumular miles de despidos

Menos empleados, pero más inversiones en inteligencia artificial
En julio, la empresa eliminó aproximadamente 4,800 empleos, equivalentes al 2.1% de su plantilla mundial, después de recortar más de 15,000 puestos durante 2025.
En un comunicado publicado el 6 de julio, Coleman explicó que los recortes buscaban concentrar al personal y las inversiones en las prioridades estratégicas de la compañía. También señaló que Microsoft intentaría reubicar trabajadores en nuevas funciones cuando existieran oportunidades.
De acuerdo con su informe anual de 2026, la empresa pasó de 228,000 empleados en junio de 2025 a 223,000 un año después, una reducción neta de 5,000 puestos.
La reorganización laboral coincide con una etapa de fuertes inversiones de Microsoft en infraestructura tecnológica, especialmente en centros de datos, servidores y chips necesarios para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.
Tan solo entre abril y junio de 2026, la compañía destinó alrededor de 41,000 millones de dólares a inversiones de capital, principalmente relacionadas con su infraestructura tecnológica.
Para el trimestre de julio a septiembre, Microsoft anticipó que estas inversiones superarían los 50,000 millones de dólares, en un contexto de expansión de sus servicios de nube y herramientas de IA.
El contraste entre el gasto tecnológico y los ajustes laborales refleja las distintas prioridades de inversión de la empresa. Sin embargo, Microsoft no atribuyó directamente las nuevas salidas voluntarias a la sustitución de trabajadores mediante inteligencia artificial.
En su comunicado del 26 de octubre, Coleman sostuvo que la compañía también busca impulsar nuevas habilidades y facilitar la movilidad interna de sus empleados.
"No existe un enfoque único que funcione para todos los equipos ni para todos los empleados", señaló la directiva.
Microsoft tiene previsto presentar este miércoles 28 de octubre sus resultados financieros correspondientes al trimestre de julio a septiembre, cuando los inversionistas podrán conocer más detalles sobre la evolución de sus gastos y el desempeño de sus negocios de nube e inteligencia artificial.