Microsoft ofrece retiros a 60,000 trabajadores tras acumular miles de despidos

Microsoft informó que el programa representó un cargo de 900 millones de dólares y sostuvo entonces que la inteligencia artificial no reemplazó directamente esos puestos. La tecnológica espera que una proporción menor de empleados acepte la oferta respecto a su programa anterior, de acuerdo con información de la agencia AFP.

Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, confirmó la iniciativa mediante un comunicado publicado en el blog oficial de la empresa .

La directiva explicó que el programa, denominado Voluntary Exit Offer, busca ofrecer una alternativa a quienes consideran continuar su trayectoria profesional fuera de Microsoft y, al mismo tiempo, permitir que las distintas divisiones ajusten sus equipos a las “necesidades” del negocio.

“Esta oferta brinda a los empleados elegibles que estén considerando un futuro fuera de la empresa una nueva opción para realizar esta transición ahora con apoyo”, señaló Coleman en el comunicado oficial.

¿Qué empleados de Microsoft podrían acceder al programa?

La nueva ofertas está dirigida a trabajadores de determinadas divisiones como puestos ubicados hasta el nivel 70 de la estructura interna de la compañía, que incluye algunos cargos de vicepresidencia.

Sin embargo, no todos los empleados de estos países podrán participar. La empresa excluyó a determinados equipos de centros de datos, ventas y marketing, mientras que la elegibilidad dependerá de las prioridades y necesidades de cada unidad de negocio.

De acuerdo con Reuters, el programa alcanza áreas relacionadas con Copilot, experiencias de IA, Xbox, Windows y dispositivos, así como departamentos de finanzas y recursos humanos.

Los trabajadores elegibles recibirán un correo electrónico con los detalles de la propuesta, que contempla apoyo económico y recursos de orientación profesional para facilitar su transición laboral.

Según información proporcionada por Microsoft a AFP, quienes acepten la salida recibirán condiciones comparables a las de una indemnización convencional por despido. A diferencia de la iniciativa anterior, esta nueva convocatoria no establece requisitos mínimos de edad o antigüedad. La empresa tampoco considera el desempeño individual como criterio de elegibilidad.

