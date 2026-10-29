Amazon lanza nuevas versiones de Echo Dot para cuidar a tus abuelitos

Así son los nuevos dispositivos de Amazon Alexa

Uno de sus dispositivos más interesantes es el Echo Time, un reloj despertador con Alexa+, pensado especialmente para espacios más privados, como la recámara, la cual exige una interacción más sutil, sin distracciones visuales ni alertas invasivas, pues además ofrece asistencia, funciones avanzadas de relajación y un monitoreo de descanso no invasivo.

A nivel de diseño cuenta con un cuerpo esférico acompañado por una pantalla táctil circular de 3.2 pulgadas. El dispositivo permite personalizar la información visible y elegir entre cientos de carátulas..

Gracias a la integración de Alexa+, la experiencia se adapta a la rutina de cada usuario. por ejemplo, por la mañana basta con indicar recordatorios importantes (como la hora de tomar una medicina) para que Alexa programe la alarma adecuada y emitirá avisos oportunos.

En términos de funciones de descanso, este asistente cuenta con alarmas inteligentes, monitoreo sin contacto mediante sensores que analizan la temperatura ambiental o el patrón de respiración, despertador gradual y pantalla circadiana adaptativa, entre otras herramientas.

Este gadget no cuenta con cámara integrada y ya está disponible en México a un precio sugerido de 3,999 pesos en tres acabados: Graphite, Glacier White y Coral Pink.

Una nueva Alexa con cámara

Sin embargo, eso no es todo, pues Amazon anunció un nuevo Echo Dot con cámaras, que mantiene su diseño esférico compacto, recubierto con tela tejida en 3D, pero ahora integra una cámara con asistencia visual en tiempo real de la mano de Alexa+ con la que la bocina no solo escucha, sino que comprende su entorno.

Con este dispositivo, el usuario puede colocar un juego de mesa frente a la cámara y pedirle a Alexa+ que explique las reglas o mostrar un producto de despensa para solicitar que lo agregue al carrito o vuelva a pedirlo. Asimismo, para la tranquilidad del usuario, permite verificar el hogar o las mascotas desde la app de Alexa cuando el usuario está fuera.

En este caso, el nuevo Echo Dot estará disponible en color Graphite y tendrá un precio sugerido de 5,299 pesos.