Samsung está detrás de la pantalla del iPhone Duo: el negocio que une a dos gigantes rivales

Samsung fabricó la pantalla del iPhone Duo

Aunque tras el lanzamiento del iPhone Duo los usuarios de redes sociales comenzaron a criticar el rendimiento de la pantalla , pues en algunos casos presentó averías, no solo Apple está detrás de dicho componente, ya que Samsung Display, la vertical de fabricación de pantallas, se encarga de su producción.

De hecho, esto no es algo actual. La relación comercial entre ambas firmas data del 2017, cuando Apple lanzó el iPhone X con un panel OLED, el cual está a cargo de Samsung , uno de los fabricantes más importantes de la industria.

Samsung también es responsable de algunas tecnologías que Apple ha destacado en sus dispositivos, como Super Retina HD, ProMotion, la Dynamic Island e incluso la Super Retina XDR del iPhone Duo, que es el primero en utilizar el panel OLED M16 de Samsung.

Si bien Apple no es la propia fabricante de su pantalla, eso no quiere decir que no haya participado en su creación. De hecho, la firma de Cupertino es la responsable del diseño de este componente, al igual que los procesadores de la serie A o de la M, los cuales diseña y TSMC fabrica.

De hecho, JP Guillou, director sénior de tecnología de pantallas del iPhone, explicó en una entrevista con el youtuber Michael Fisher, que el panel no existía en el proveedor (Samsung Display) antes de que empezara ese trabajo conjunto, pues se trata de una pantalla personalizada.

De acuerdo con informes de medios, Apple paga alrededor de 250 dólares por cada panel del iPhone Duo, lo que lo convierte en uno de los componentes más costosos del dispositivo, ya que la bisagra cuesta alrededor de 160 dólares por unidad, mientras que el chip A20 cuesta unos 280 dólares.

Cabe resaltar que Samsung Display no pertenece en su totalidad a Samsung Electronics, que es el competidor directo de Apple en la categoría de los teléfonos inteligentes. En cambio, Samsung SDI (fabricante de baterías) y Samsung Electronics no está obligada a utilizarla como proveedor de sus pantallas.

De acuerdo con datos financieros de la empresa, la división reportó ingresos de 6,600 millones de dólares con un beneficio operativo de 1,400 millones de dólares.

