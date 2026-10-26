Las pantallas del iPhone Duo no se doblan, se deslizan: lo que descubrí mientras usaba el nuevo plegable de Apple

Esto quiere decir que si la abres despacio, la pantalla difumina progresivamente la interfaz para enseñarle a tu cerebro que estás revelando un panel extendido. De hecho, algunos desarrolladores ya están usando esta característica para generar creativas propuestas de aplicaciones.

Dos: ¿por qué no se nota el pliegue central? Apple no cambió la física de los materiales en la pantalla, sino que apostó por modificar la óptica. En lugar de usar plástico brillante que refleja la hendidura de los plegables, la empresa añadió una capa mate nanotexturizada que rompe y dispersa los haces de luz. Al eliminar el reflejo directo, el ojo humano deja de percibir la sombra del doblez.

Número tres: la cámara selfie interna de 10 MP es prácticamente invisible y solo se activa al llamar. Cuando entras a una videollamada (por ahora funciona mejor en FaceTime), los píxeles sobre la lente se apagan dinámicamente para dejar pasar la luz. Al colgar, los píxeles se vuelven a encender para mostrar la pantalla de 7.6 pulgadas sin ninguna interrupción.

Cuatro: La pantalla no se dobla, se desliza. De acuerdo con una explicación que dio Apple en una sesión de medios donde Expansión estuvo presente, el planteamiento de la pantalla dista de lo tradicional en la industria de smartphones, ya que en vez de usar un panel flexible que se dobla y comprime o extiende los materiales internos, la empresa prefirió usar un mecanismo de deslizamiento.

Esto se basa en que la pantalla está hecha a partir de capas de vidrio ultradelgadas que se colocan encima y debajo del panel OLED unidas con un adhesivo transparente, el cual permite que dichas capas se deslizan entre sí al cerrar el dispositivo, imitando el movimiento que hacen las páginas de un libro al cerrarlo, algo que distribuye la tensión sobre una mayor superficie en lugar de centrarla en un solo punto.