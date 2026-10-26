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Las pantallas del iPhone Duo no se doblan, se deslizan: lo que descubrí mientras usaba el nuevo plegable de Apple

Aunque Apple llegó tarde a la era de los plegables, lo hizo a su manera, es decir, innovando en aspectos donde otros no habían logrado destacar, como lo es la pantalla.
lun 26 octubre 2026 03:00 PM
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Fotografía en primer plano del iPhone Duo mostrando cómo se dobla la pantalla para mostrar su contenido en formato horizontal.
El planteamiento de la pantalla dista de lo tradicional en la industria de smartphones, ya que en vez de usar un panel flexible que se dobla y comprime o extiende los materiales internos, la empresa prefirió usar un mecanismo de deslizamiento. (Foto: Fernando Guarneros)

La atención en el mundo de la tecnología la tiene completamente el iPhone Duo aun cuando llegó tarde al mercado , y es que detrás de su diseño existe una serie de innovaciones de óptica, simetría e ingeniería que implementó Apple para hacer que las pantallas del dispositivo pudieran esconder el doblez tan característico de los plegables.

7 curiosidades de la pantalla del iPhone Duo

Uno de los aspectos más atractivos del iPhone Duo es la animación al abrirlo. Aunque pueda parecer un video pregrabado, la realidad es que se trata de un efecto inspirado en láminas lenticulares que, combinado al software, permite “leer” los grados exactos de la bisagra en tiempo real.

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Esto quiere decir que si la abres despacio, la pantalla difumina progresivamente la interfaz para enseñarle a tu cerebro que estás revelando un panel extendido. De hecho, algunos desarrolladores ya están usando esta característica para generar creativas propuestas de aplicaciones.

Dos: ¿por qué no se nota el pliegue central? Apple no cambió la física de los materiales en la pantalla, sino que apostó por modificar la óptica. En lugar de usar plástico brillante que refleja la hendidura de los plegables, la empresa añadió una capa mate nanotexturizada que rompe y dispersa los haces de luz. Al eliminar el reflejo directo, el ojo humano deja de percibir la sombra del doblez.

Número tres: la cámara selfie interna de 10 MP es prácticamente invisible y solo se activa al llamar. Cuando entras a una videollamada (por ahora funciona mejor en FaceTime), los píxeles sobre la lente se apagan dinámicamente para dejar pasar la luz. Al colgar, los píxeles se vuelven a encender para mostrar la pantalla de 7.6 pulgadas sin ninguna interrupción.

Cuatro: La pantalla no se dobla, se desliza. De acuerdo con una explicación que dio Apple en una sesión de medios donde Expansión estuvo presente, el planteamiento de la pantalla dista de lo tradicional en la industria de smartphones, ya que en vez de usar un panel flexible que se dobla y comprime o extiende los materiales internos, la empresa prefirió usar un mecanismo de deslizamiento.

Esto se basa en que la pantalla está hecha a partir de capas de vidrio ultradelgadas que se colocan encima y debajo del panel OLED unidas con un adhesivo transparente, el cual permite que dichas capas se deslizan entre sí al cerrar el dispositivo, imitando el movimiento que hacen las páginas de un libro al cerrarlo, algo que distribuye la tensión sobre una mayor superficie en lugar de centrarla en un solo punto.

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Número cinco: la tecnología de la pantalla está acompañada de una bisagra compuesta por más de 100 componentes diseñados a la medida a partir de fibra de carbono que giran de manera que se colocan justo debajo de la bisagra y forman una base rígida que ejerce presión hacia arriba contra la pantalla para que permanezca dura durante la interacción.

Seis: En lugar de poner un solo motor háptico como otros fabricantes, Apple decidió colocar un motor independiente en cada mitad del cuerpo del iPhone Duo. Con esto, al usar el teclado dividido en la pantalla extendida, cada tecla vibra exactamente del lado de la pantalla que estás tocando.

Y siete: Si se te raya la pantalla de adentro, no tienes que pagar por un cambio completo de panel. La capa nanotexturizada es una lámina reemplazable que, de acuerdo con Apple, cuesta alrededor de 50 dólares en las tiendas Apple o 20 dólares si cuentas con AppleCare+.

El iPhone Duo ya recibe críticas por su pantalla

Luego del lanzamiento del iPhone Duo, la emoción de internet se vio aplacada por diversas críticas hacia su panel plegable. Desde las primeras horas que estuvo disponible, aparecieron reportes de pantallas interiores que se agrietaron o dañaron en la zona de la bisagra con muy poco uso.

Estos casos, aunque escasos, han sucedido en varios países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Australia o China, y todos ellos coinciden en grietas o líneas de pixeles muertos en la pantalla interior, pero hasta el momento no hay una explicación a dichas fallas.

A pesar de ello, Apple no está generando resistencia y todos los usuarios que han tenido este tipo de malas experiencias, pueden acudir a su tienda Apple más cercano para reemplazar por completo el dispositivo

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IPhone Apple Inc

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