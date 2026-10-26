Las pantallas del iPhone Duo no se doblan, se deslizan: lo que descubrí mientras usaba el nuevo plegable de Apple

Número cinco: la tecnología de la pantalla está acompañada de una bisagra compuesta por más de 100 componentes diseñados a la medida a partir de fibra de carbono que giran de manera que se colocan justo debajo de la bisagra y forman una base rígida que ejerce presión hacia arriba contra la pantalla para que permanezca dura durante la interacción.
Seis: En lugar de poner un solo motor háptico como otros fabricantes, Apple decidió colocar un motor independiente en cada mitad del cuerpo del iPhone Duo. Con esto, al usar el teclado dividido en la pantalla extendida, cada tecla vibra exactamente del lado de la pantalla que estás tocando.
Y siete: Si se te raya la pantalla de adentro, no tienes que pagar por un cambio completo de panel. La capa nanotexturizada es una lámina reemplazable que, de acuerdo con Apple, cuesta alrededor de 50 dólares en las tiendas Apple o 20 dólares si cuentas con AppleCare+.
El iPhone Duo ya recibe críticas por su pantalla
Luego del lanzamiento del iPhone Duo, la emoción de internet se vio aplacada por diversas críticas hacia su panel plegable. Desde las primeras horas que estuvo disponible, aparecieron reportes de pantallas interiores que se agrietaron o dañaron en la zona de la bisagra con muy poco uso.
Estos casos, aunque escasos, han sucedido en varios países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Australia o China, y todos ellos coinciden en grietas o líneas de pixeles muertos en la pantalla interior, pero hasta el momento no hay una explicación a dichas fallas.
A pesar de ello, Apple no está generando resistencia y todos los usuarios que han tenido este tipo de malas experiencias, pueden acudir a su tienda Apple más cercano para reemplazar por completo el dispositivo