Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Modo Menopausia: la nueva solución de Eight Sleep que promete reducir los bochornos nocturnos

De acuerdo con investigaciones de la empresa esta herramienta promete reducir este problema en un 56% en promedio.
vie 30 octubre 2026 12:15 PM
Añadir Expansión en Google
Fotografía de una mujer acostada en su cama con el Pod 6 a un lado. Además, se muestra la interfaz de un teléfono con el Modo Menopausia de Eight Sleep encendido.
De acuerdo con los detalles que compartió la compañía, esta función brinda apoyo a las mujeres durante las interrupciones del sueño relacionadas con la temperatura. (Foto: Cortesía)

Las empresas de tecnología cada vez ponen más atención a la salud de las mujeres. Eight Sleep , la empresa que creó la categoría del Sleep Fitness, es una muestra de ello, pues acaba de lanzar el Modo Menopausia en sus dispositivos Pod, diseñado para ayudar a las mujeres a dormir más cómodamente desde la perimenopausia hasta la posmenopausia.

De acuerdo con los detalles que compartió la compañía, esta función brinda apoyo a las mujeres durante las interrupciones del sueño relacionadas con la temperatura y amplía el papel del Pod en esta etapa, pues permite calentar o enfriar cada lado de la cama y así ofrecer un mejor descanso, además de monitorear el sueño sin necesidad de un dispositivo portátil.

Publicidad

El Modo Menopausia es una nueva configuración en la app de Eight Sleep que modifica el funcionamiento del Pod durante la noche para las mujeres en la perimenopausia, pues brinda un enfriamiento personalizado para ayudar a prevenir la sensación de bochornos, dando alivio inmediato cuando estos ocurren y mostrando cómo los síntomas están afectando el sueño.

“Casi todas las mujeres pasarán por la menopausia, y para la mayoría de ellas, lo primero que se ve afectado es el sueño. Los sudores nocturnos y los bochornos te despiertan, y nada en la habitación está diseñado para hacer frente a eso”, comenta Alexandra Zatarain, directora de marketing y cofundadora de Eight Sleep. “Creamos el Modo Menopausia porque nuestra investigación demostró que el Pod puede reducir los bochornos nocturnos en un 56% en promedio, y queríamos que todas las mujeres que lo usaran obtuvieran ese beneficio automáticamente”.

¿Cómo funciona el Modo Menopausia en el Eight Sleep?

Hay tres formas principales en las que el Pod puede brindar apoyo a las mujeres a través del Modo Menopausia: enfriándose antes de dar calor. Durante la noche, el Pod baja la temperatura del lado donde la usuaria duerme antes de las horas en que son más comunes los bochornos y con el tiempo aprende cuáles son sus ajustes preferidos, los cuales se desarrollaron a partir de datos de más de 57,000 noches de sueño de 450 mujeres en la perimenopausia y posmenopausia.

También aporta alivio inmediato durante los bochornos con un botón que se encuentra al costado de la cama y que enfría el Pod de inmediato sin necesidad de un teléfono. Asimismo, las usuarias pueden obtener información valiosa para su experiencia, como cuántas veces se despiertan por noche en la perimenopausia o si los desvelos nocturnos disminuyeron después de comenzar la terapia hormonal.

La compañía afirma que el Modo Menopausia se desarrolló a partir de una investigación con 1,884 mujeres, la cual encontró diferencias de aproximadamente 2.8°C en la temperatura preferida de la cama entre las distintas etapas hormonales. En ese mismo estudio, las mujeres en terapia de reemplazo hormonal (TRH) preferían configurar su cama a la hora de dormir alrededor de casi 1°C más cálida que quienes no la usaban.

Publicidad

Por otra parte, según cifras de un estudio interno realizado con mujeres en la perimenopausia y posmenopausia, las participantes reportaron un 56% menos de bochornos nocturnos en promedio durante una semana en la que el control de temperatura del Pod estuvo activado, en comparación con cuando estaba desactivado, y el 85% reportó menos bochornos.

El Modo Menopausia comenzó a implementarse a nivel mundial desde el 29 de octubre para todos los miembros suscritos a Eight Sleep a través de la app en iOS y Android. Esta función requiere una suscripción activa a Autopilot y un Pod de Eight Sleep.

Eight Sleep busca convertirse en un dispositivo médico

Este tipo de avances en la empresa también responden a una búsqueda de convertirse en un referente de la tecnología médica. De hecho, David He, vicepresidente de investigación y desarrollo de Eight Sleep, confirmó a Expansión que como parte de ese camino, la compañía ya inició trámites ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para certificar su tecnología en el diagnóstico y manejo de la apnea del sueño.

De acuerdo con He, la clave para ingresar a este sector radica en la acumulación de evidencia clínica sólida sobre la precisión de los sensores y la efectividad de las intervenciones térmicas. Por ello actualmente llevan a cabo alrededor de 30 estudios clínicos al año con equipos médicos de estándar de oro que aportan evidencia clínica con estándares científicos rigurosos.

Publicidad

Tags

Gadgets - salud Gadgets - hogar

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad