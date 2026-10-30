Modo Menopausia: la nueva solución de Eight Sleep que promete reducir los bochornos nocturnos

El Modo Menopausia es una nueva configuración en la app de Eight Sleep que modifica el funcionamiento del Pod durante la noche para las mujeres en la perimenopausia, pues brinda un enfriamiento personalizado para ayudar a prevenir la sensación de bochornos, dando alivio inmediato cuando estos ocurren y mostrando cómo los síntomas están afectando el sueño.

“Casi todas las mujeres pasarán por la menopausia, y para la mayoría de ellas, lo primero que se ve afectado es el sueño. Los sudores nocturnos y los bochornos te despiertan, y nada en la habitación está diseñado para hacer frente a eso”, comenta Alexandra Zatarain, directora de marketing y cofundadora de Eight Sleep. “Creamos el Modo Menopausia porque nuestra investigación demostró que el Pod puede reducir los bochornos nocturnos en un 56% en promedio, y queríamos que todas las mujeres que lo usaran obtuvieran ese beneficio automáticamente”.

¿Cómo funciona el Modo Menopausia en el Eight Sleep?

Hay tres formas principales en las que el Pod puede brindar apoyo a las mujeres a través del Modo Menopausia: enfriándose antes de dar calor. Durante la noche, el Pod baja la temperatura del lado donde la usuaria duerme antes de las horas en que son más comunes los bochornos y con el tiempo aprende cuáles son sus ajustes preferidos, los cuales se desarrollaron a partir de datos de más de 57,000 noches de sueño de 450 mujeres en la perimenopausia y posmenopausia.

También aporta alivio inmediato durante los bochornos con un botón que se encuentra al costado de la cama y que enfría el Pod de inmediato sin necesidad de un teléfono. Asimismo, las usuarias pueden obtener información valiosa para su experiencia, como cuántas veces se despiertan por noche en la perimenopausia o si los desvelos nocturnos disminuyeron después de comenzar la terapia hormonal.

La compañía afirma que el Modo Menopausia se desarrolló a partir de una investigación con 1,884 mujeres, la cual encontró diferencias de aproximadamente 2.8°C en la temperatura preferida de la cama entre las distintas etapas hormonales. En ese mismo estudio, las mujeres en terapia de reemplazo hormonal (TRH) preferían configurar su cama a la hora de dormir alrededor de casi 1°C más cálida que quienes no la usaban.