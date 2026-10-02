San Francisco, Estados Unidos - Pocas empresas pueden presumir haber creado o transformado categorías enteras de la tecnología. Apple lo hizo dos veces con la computación personal y luego con el smartphone. Amazon lo logró en el e-commerce masivo y Netflix en el streaming. Eight Sleep, aunque existían los wearables para medir variables del bienestar humano, hizo lo propio al inaugurar la industria del Sleep Fitness, una vertical de la tecnología para la salud que la empresa ha desarrollado durante 12 años prácticamente sin competencia, lo cual, paradójicamente, se ha convertido en un reto a nivel financiero y de innovación.
Eight Sleep crea un negocio de 1,500 millones de dólares alrededor del sueño
¿Qué es ‘Sleep fitness’ y cómo funciona la tecnología de Eight Sleep?
El negocio del sleep fitness, aunque ligado a los dispositivos de monitoreo como relojes, anillos o bandas, tiene una característica diferenciadora: no solo recolecta datos; sus dispositivos, como el cubrecolchón de Eight Sleep, tienen la capacidad de ejecutar acciones físicas para incidir en la calidad del sueño, ya sea ajustando la temperatura o ejecutando otras intervenciones a partir de los datos biométricos obtenidos en tiempo real durante la noche.
“No hay gran diferenciación entre los participantes del mercado de wearables”, comenta Alexandra Zatarain, cofundadora y directora de marketing de Eight Sleep. Por esa razón, ella y sus socios tenían claro que para marcar una diferencia debían cerrar el círculo, es decir, no solo obtener datos, sino también “saber qué hacer con esa información para ayudarte a dormir mejor y cuáles son las intervenciones que podemos realizar en tiempo real para mitigar cualquier situación que pueda interrumpir tus sueños”.
El producto no solo recopila datos, explica David He, vicepresidente de investigación y desarrollo de Eight Sleep, “sino que actúa y ejecuta respuestas sin exigir cambios de conducta al usuario. La mayoría de los dispositivos en el mercado operan en circuito abierto entregando información pasiva. El Pod cierra ese circuito: mide las señales fisiológicas , toma decisiones térmicas automáticas, ejecuta el ajuste y vuelve a evaluar el impacto”.
Eight Sleep enfrenta el reto financiero de ser el pionero en su industria
Sin embargo, inventar un mercado exige enfrentar más obstáculos financieros, analíticos y de innovación que cuando se compite en un negocio ya establecido. Un ejemplo, señala Zatarain —quien fue seleccionada como una de las 30 promesas de los negocios de Expansión 2026 —, es que las firmas de inversión o bancos globales suelen emplear modelos de evaluación basados en empresas pares para determinar el valor de una compañía. Al carecer de competidores directos con un producto similar, Eight Sleep pasó 12 años enfrentando comparaciones financieras variables y poco precisas.
En un inicio, los analistas consideraron que la empresa entraba en el sector de hogar inteligente, junto a Nest. Después, los mercados asociaron su modelo al equipamiento deportivo, como Peloton, y más tarde a fabricantes tradicionales de colchones. Cada cambio obligó al equipo a explicar nuevamente a los inversionistas la naturaleza tecnológica de su negocio.
Otro elemento donde el trabajo es doblemente importante es el consumidor. En 2015, los usuarios no buscaban un cubrecolchón inteligente porque ignoraban la existencia del concepto. Ahora, gracias a su posicionamiento de marca y a la inversión en mercadotecnia y atención al cliente, la firma consolidó el mercado e incluso educó al usuario sobre lo que debe esperar al tratar esta categoría.
”Es un reto cuando eres el único en un mercado. A nosotros nos ha tomado años poder venderlo y educar al consumidor”, comenta Zatarain. Sin embargo, en la actualidad ya tiene presencia en 37 países alrededor del mundo y en marzo pasado alcanzó una valoración de 1,500 millones de dólares.
De acuerdo con datos de la firma de investigación Spherical Insights and Consulting, se prevé que la industria de tecnología del sueño, en la que se incluye a los cubrecolchones inteligentes, dispositivos portátiles de seguimiento del sueño, máquinas de ruido blanco o sistemas de iluminación inteligente, entre otros, crecerá a alrededor de 67,400 millones de dólares para 2035.
Pod 6 de Eight Sleep: precio en México y características del cubrecolchón inteligente
Ante este contexto, la empresa comenzó a diversificar su apuesta de productos para generar opciones más asequibles en el mercado y muestra de ello es el nuevo Pod 6, un dispositivo que apuesta por atraer a más consumidores a partir de reducir la barrera económica de entrada al bajar su precio de 60,000 a 44,000 pesos en México.
Esta nueva versión del producto estrella de Eight Sleep apuesta por ser más pequeña (cabe debajo de la mayoría de las bases de cama), tener nueve veces más sensores biométricos para una mayor precisión de datos relacionados co la frecuencia cardiaca y respiratoria, además de las etapas del sueño.
La cantidad de sensores, de acuerdo con la empresa, le da al sistema la capacidad de distinguir las señales de dos personas que duermen juntas y separar sus registros de los de una mascota o un niño en la cama, pues miden las vibraciones mecánicas del corazón y la respiración 100 veces por segundo.
Por otra parte, los algoritmos en la nube, así como el motor de inteligencia artificial integrado aprenden los patrones de cada persona y ajustan automáticamente el Pod según la etapa del sueño, el entorno y la actividad del día, sin necesidad de intervención manual.
Y aunque no son exclusivas de esta versión, la compañía también introdujo los modos Embarazo y Edad Biológica, junto con Autopilot 4.0, que funciona como un agente personal del sueño, anticipando las necesidades del usuario y ajustando automáticamente la temperatura y otras configuraciones a lo largo de la noche.
Para entender mejor el funcionamiento de este dispositivo, Lily Rezai, ingeniera de hardware y mecánica en la empresa, menciona que el Pod 6 se asemeja más a un carro que a un teléfono por toda la tecnología que tiene en su interior, específicamente por su sistema de refrigeración que recircula el agua de forma constante, algo que tampoco se había logrado antes en la industria.
Eight Sleep innova en ciencia del sueño para entrar a la industria clínica y tratar la apnea del sueño
Eight Sleep, reconoce Zatarain, vive un momento OpenAI. Esto quiere decir que la empresa ha sido la pionera en inversión, investigación y desarrollo de tecnologías que más adelante otros aprovecharán. Sin embargo, eso no representa un tema que genere preocupación al interior de la firma. De hecho, provoca un compromiso de mantener el liderazgo en las diferentes ramas del negocio.
En este sentido, para respaldar la categoría de Sleep Fitness con rigor biológico, la compañía lleva a cabo investigación de ciencia médica para fortalecer el avance de sus sensores y el instrumental biomédico, explica He.
Desde su perspectiva científica, el reto de ser el principal y prácticamente único competidor en la industria es que el análisis del sueño sufrió de rezagos. No obstante, la marca cada vez obtiene más relevancia pues el descanso ahora es una variable crítica para la medicina preventiva y la longevidad humana.
Como parte de su hoja de ruta, Eight Sleep proyecta un salto estratégico desde el bienestar de consumo hacia el sector médico regulado. Al respecto, la compañía ya inició trámites ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para certificar su tecnología en el diagnóstico y manejo de la apnea del sueño.
De acuerdo con He, la clave para ingresar a este sector radica en la acumulación de evidencia clínica sólida sobre la precisión de los sensores y la efectividad de las intervenciones térmicas. Por ello actualmente llevan a cabo alrededor de 30 estudios clínicos al año con equipos médicos de estándar de oro que aportan evidencia clínica con estándares científicos rigurosos.
Este paso del Sleep Fitness —categoría que la empresa creó— hacia la certificación médica, representa entrar a un terreno ya existente y en donde compiten actores establecidos con soluciones tradicionales y bien posicionadas para los usuarios, reconoce Zatarain.
Sin embargo, es consciente de que se trata de un salto natural para Eight Sleep, pues representa la oportunidad de consolidarse como un verdadero creador de mercados. Así como Apple convirtió los teléfonos en centros de la vida digital o Amazon transformó la logística en la columna vertebral del comercio, la firma pretende transicionar de ser un cubrecolchón de lujo a un dispositivo de salud preventivo indispensable.