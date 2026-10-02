Eight Sleep crea un negocio de 1,500 millones de dólares alrededor del sueño

Pod 6 de Eight Sleep: precio en México y características del cubrecolchón inteligente

Ante este contexto, la empresa comenzó a diversificar su apuesta de productos para generar opciones más asequibles en el mercado y muestra de ello es el nuevo Pod 6, un dispositivo que apuesta por atraer a más consumidores a partir de reducir la barrera económica de entrada al bajar su precio de 60,000 a 44,000 pesos en México.

Esta nueva versión del producto estrella de Eight Sleep apuesta por ser más pequeña (cabe debajo de la mayoría de las bases de cama), tener nueve veces más sensores biométricos para una mayor precisión de datos relacionados co la frecuencia cardiaca y respiratoria, además de las etapas del sueño.

Esta nueva versión del Pod 6, además de ser más pequeña, es más barata que las ediciones anteriores del dispositivo. (Foto: Fernando Guarneros / Expansión)

La cantidad de sensores, de acuerdo con la empresa, le da al sistema la capacidad de distinguir las señales de dos personas que duermen juntas y separar sus registros de los de una mascota o un niño en la cama, pues miden las vibraciones mecánicas del corazón y la respiración 100 veces por segundo.

Por otra parte, los algoritmos en la nube, así como el motor de inteligencia artificial integrado aprenden los patrones de cada persona y ajustan automáticamente el Pod según la etapa del sueño, el entorno y la actividad del día, sin necesidad de intervención manual.

Y aunque no son exclusivas de esta versión, la compañía también introdujo los modos Embarazo y Edad Biológica, junto con Autopilot 4.0, que funciona como un agente personal del sueño, anticipando las necesidades del usuario y ajustando automáticamente la temperatura y otras configuraciones a lo largo de la noche.

Para entender mejor el funcionamiento de este dispositivo, Lily Rezai, ingeniera de hardware y mecánica en la empresa, menciona que el Pod 6 se asemeja más a un carro que a un teléfono por toda la tecnología que tiene en su interior, específicamente por su sistema de refrigeración que recircula el agua de forma constante, algo que tampoco se había logrado antes en la industria.

Eight Sleep innova en ciencia del sueño para entrar a la industria clínica y tratar la apnea del sueño

Eight Sleep, reconoce Zatarain, vive un momento OpenAI. Esto quiere decir que la empresa ha sido la pionera en inversión, investigación y desarrollo de tecnologías que más adelante otros aprovecharán. Sin embargo, eso no representa un tema que genere preocupación al interior de la firma. De hecho, provoca un compromiso de mantener el liderazgo en las diferentes ramas del negocio.

En este sentido, para respaldar la categoría de Sleep Fitness con rigor biológico, la compañía lleva a cabo investigación de ciencia médica para fortalecer el avance de sus sensores y el instrumental biomédico, explica He.

Desde su perspectiva científica, el reto de ser el principal y prácticamente único competidor en la industria es que el análisis del sueño sufrió de rezagos. No obstante, la marca cada vez obtiene más relevancia pues el descanso ahora es una variable crítica para la medicina preventiva y la longevidad humana.

El siguiente paso de la empresa es realizar pruebas clínicas para que el dispositivo sea aprobado por la FDA en el tratamiento de la apnea del sueño. (Foto: Fernando Guarneros / Expansión)

Como parte de su hoja de ruta, Eight Sleep proyecta un salto estratégico desde el bienestar de consumo hacia el sector médico regulado. Al respecto, la compañía ya inició trámites ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para certificar su tecnología en el diagnóstico y manejo de la apnea del sueño.

De acuerdo con He, la clave para ingresar a este sector radica en la acumulación de evidencia clínica sólida sobre la precisión de los sensores y la efectividad de las intervenciones térmicas. Por ello actualmente llevan a cabo alrededor de 30 estudios clínicos al año con equipos médicos de estándar de oro que aportan evidencia clínica con estándares científicos rigurosos.

Este paso del Sleep Fitness —categoría que la empresa creó— hacia la certificación médica, representa entrar a un terreno ya existente y en donde compiten actores establecidos con soluciones tradicionales y bien posicionadas para los usuarios, reconoce Zatarain.

Sin embargo, es consciente de que se trata de un salto natural para Eight Sleep, pues representa la oportunidad de consolidarse como un verdadero creador de mercados. Así como Apple convirtió los teléfonos en centros de la vida digital o Amazon transformó la logística en la columna vertebral del comercio, la firma pretende transicionar de ser un cubrecolchón de lujo a un dispositivo de salud preventivo indispensable.