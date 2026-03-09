Publicidad

Tecnología

Eight Sleep alcanza valoración de 1,500 mdd y apuesta por su expansión global en 2026

Tras una nueva ronda de inversión liderada por Tether Investments, la startup de colchones inteligentes se expandirá a nuevos mercados y desarrollar herramientas de IA para predecir problemas de salud a partir del sueño.
lun 09 marzo 2026 05:55 AM
Eight Sleep, el unicornio del sueño que quiere escalar en 2026
En la tecnología de sueño hay una variedad de gadgets que están dentro del imaginario colectivo. Relojes, anillos e incluso almohadas. Eight Sleep se desmarcó de esas tendencias con su colchón inteligente, con el que alcanzó una valoración de 1,500 millones de dólares, tras una nueva ronda de inversión liderada por Tether Investments, y ve al 2026 como el año de escala global.

De acuerdo con Alexandra Zatarain, directora de marketing de la empresa, el 2026 será el periodo de mayor expansión y madurez comercial. "Yo creo que este es el año de escala", menciona al referirse a la fase actual que atraviesa para llegar a un nivel superior de ventas y reconocimiento mundial.

El objetivo central para la firma, comenta la empresaria originaria de Tijuana, es posicionar a Eight Sleep en el "top of mind" de los consumidores, convertirla en la primera opción cuando se piensa en productos de alta tecnología para dormir.

Para respaldar esta estrategia de escalabilidad, la firma lanzó su primera campaña global de posicionamiento de marca de alcance masivo, la cual tiene presencia activa en televisión, medios digitales y espacios exteriores, algo que marca un cambio en su estrategia de marketing para conectar con cientos de millones de personas.

El plan de expansión internacional contempla la entrada a diversos mercados adicionales durante la primera mitad de este año, incluidos algunos de Asia, como China, además de invertir en áreas específicas detrás de la operación.

Dichas verticales son la ampliación del área de I+D para acelerar el desarrollo de modelos predictivos; ampliar los ensayos clínicos y las vías reguladoras; y profundizar las asociaciones comerciales globales en los mercados prioritarios.

Una tecnología para cuidar tu salud desde el sueño

Durante este periodo de crecimiento, afirma Zatarain, mantendrán la inversión en Inteligencia Artificial, a través de la construcción de un equipo especializado para desarrollar herramientas que modifiquen la experiencia personalizada del usuario.

El proyecto insignia en esta área es el desarrollo de gemelos digitales para cada usuario de la plataforma. Por medio de IA, el sistema generará cientos de miles de perfiles personalizados para predecir el comportamiento del sueño y el estado de salud futuro basándose en datos históricos de una persona.

"Parte de nuestra misión es transformar la cama en un dispositivo de prevención de salud", señala la ejecutiva, quien agrega que de ahora en adelante Eight Sleep también estará aplicando inteligencia predictiva directamente al cuerpo humano y así crear condiciones óptimas para la recuperación.

En el ámbito estrictamente médico, Zatarain también explica que están dando pasos hacia la regulación oficial en mercados clave. Actualmente, tienen en marcha el proceso de validación ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para que sus productos actúen como dispositivos médicos certificados.

La meta luego de este proceso, el gadget sea capaz de identificar y tratar condiciones específicas, como las apneas del sueño, a través de mecanismos integrados en el producto que permiten realizar cambios de postura automáticos de manera imperceptible mientras el usuario duerme.

Cabe destacar que el dispositivo actual ya posee las capacidades técnicas necesarias para estas aplicaciones médicas avanzadas. Sin embargo, la validación regulatoria tiene la intención de que el producto sea reconocido formalmente como una herramienta con aplicaciones clínicas.

La inyección de capital por parte de Tether Investments sitúa el modelo de negocio Eight Sleep como sostenible y capaz de atraer capital estratégico, a pesar de no tener una necesidad inmediata de liquidez, pues un factor determinante para su éxito fue que, a diferencia de otras startups en etapas de crecimiento que reportan pérdidas significativas cada año, Eight Sleep cerró el año con rentabilidad, operando sin pérdidas financieras y de manera sostenible en el tiempo.

En el futuro, el panorama a nivel de talento es retador, acepta Zatarain, pues la atracción de talento especializado en IA es un reto que la empresa debe asumir frente a gigantes tecnológicos como Google, Meta u OpenAI, que hacen roban especialistas a base de dinero.

Su ventaja competitiva para reclutar expertos, apunta, radica en ofrecer una misión con un impacto directo y humano en la salud de las personas. “Los expertos que se unen al equipo lo hacen motivados por la posibilidad de construir activamente el futuro de la salud humana”, afirma Zatarain. “Se unen a Eight Sleep porque les gusta nuestra misión y quieren crear en el ámbito de salud".

