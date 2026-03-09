Eight Sleep alcanza valoración de 1,500 mdd y apuesta por su expansión global en 2026

El proyecto insignia en esta área es el desarrollo de gemelos digitales para cada usuario de la plataforma. Por medio de IA, el sistema generará cientos de miles de perfiles personalizados para predecir el comportamiento del sueño y el estado de salud futuro basándose en datos históricos de una persona.

"Parte de nuestra misión es transformar la cama en un dispositivo de prevención de salud", señala la ejecutiva, quien agrega que de ahora en adelante Eight Sleep también estará aplicando inteligencia predictiva directamente al cuerpo humano y así crear condiciones óptimas para la recuperación.

En el ámbito estrictamente médico, Zatarain también explica que están dando pasos hacia la regulación oficial en mercados clave. Actualmente, tienen en marcha el proceso de validación ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para que sus productos actúen como dispositivos médicos certificados.

La meta luego de este proceso, el gadget sea capaz de identificar y tratar condiciones específicas, como las apneas del sueño, a través de mecanismos integrados en el producto que permiten realizar cambios de postura automáticos de manera imperceptible mientras el usuario duerme.

Cabe destacar que el dispositivo actual ya posee las capacidades técnicas necesarias para estas aplicaciones médicas avanzadas. Sin embargo, la validación regulatoria tiene la intención de que el producto sea reconocido formalmente como una herramienta con aplicaciones clínicas.

La inyección de capital por parte de Tether Investments sitúa el modelo de negocio Eight Sleep como sostenible y capaz de atraer capital estratégico, a pesar de no tener una necesidad inmediata de liquidez, pues un factor determinante para su éxito fue que, a diferencia de otras startups en etapas de crecimiento que reportan pérdidas significativas cada año, Eight Sleep cerró el año con rentabilidad, operando sin pérdidas financieras y de manera sostenible en el tiempo.

En el futuro, el panorama a nivel de talento es retador, acepta Zatarain, pues la atracción de talento especializado en IA es un reto que la empresa debe asumir frente a gigantes tecnológicos como Google, Meta u OpenAI, que hacen roban especialistas a base de dinero.

Su ventaja competitiva para reclutar expertos, apunta, radica en ofrecer una misión con un impacto directo y humano en la salud de las personas. “Los expertos que se unen al equipo lo hacen motivados por la posibilidad de construir activamente el futuro de la salud humana”, afirma Zatarain. “Se unen a Eight Sleep porque les gusta nuestra misión y quieren crear en el ámbito de salud".