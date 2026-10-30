TikTok presentó en México una guía de bienestar digital que reúne recomendaciones para administrar el tiempo dentro de la aplicación, reconocer situaciones de riesgo y configurar la experiencia de uso. El material tiene aportaciones de asociaciones como Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Tejiendo Redes Infancia y Comenzar de Nuevo.
TikTok presenta una guía para controlar el tiempo en pantalla y reconocer riesgos digitales
La guía combina herramientas que la plataforma ya ofrece, como recordatorios de descanso, filtros de contenido y sincronización familiar, además de orientación sobre autolesiones, trastornos alimentarios y retos peligrosos.
“Lo que buscamos es que las personas que son usuarios de TikTok tengan una relación más consciente, más equilibrada y mayor balance al utilizar nuestra propia plataforma”, explicó Edgar Rodríguez, director de asuntos públicos de TikTok, durante la presentación de la guía, que también propone revisar qué espera obtener cada persona antes de conectarse y cómo se siente después de utilizar la aplicación.
El bienestar digital exige más cosas que contar minutos
El alcance de internet vuelve relevante esa conversación, dado que en México 86.1% de la población de seis años o más utilizó internet en 2025, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI.
Entonces, la propuesta de TikTok comienza con siete preguntas sobre la intención de conectarse, las actividades pendientes y la experiencia obtenida. Entre ellas destacan “¿Qué beneficio quiero sacar de mi tiempo en línea?” y “¿Debería hacer algo más?”. El ejercicio invita a distinguir entre entrar para aprender o entretenerse y continuar navegando después de cumplir ese propósito.
Como parte del documento, TikTok explica cómo consultar el tiempo de uso, programar descansos y establecer recordatorios para dormir y mediante la sincronización familiar, un adulto puede vincular su cuenta con la de un adolescente y configurar periodos en los que la aplicación no esté disponible, por ejemplo, durante las clases.
En cuanto al contenido, la plataforma permite bloquear cuentas y filtrar palabras para reducir la exposición a publicaciones que el usuario no quiere encontrar. Esas funciones dan opciones para intervenir sobre la experiencia, aunque su disponibilidad no demuestra por sí sola que eliminen la exposición a contenido perjudicial.
¿Qué es lo que se recomienda ante retos riesgos y contenido sensible?
Tejiendo Redes Infancia participó en el apartado sobre retos peligrosos, donde la guía propone cuatro pasos: detenerse, pensar, decidir y actuar además la recomendación incluye reconocer posibles presiones, consultar a un adulto de confianza y evitar compartir un reto cuando pueda poner en riesgo a quien participa o a otras personas.
“Si ya decidí que es peligroso para mí o para otra persona, no lo compartas”, mencionó el representante de TikTok, pues la indicación busca frenar la circulación del contenido, además de desalentar su ejecución.
El Consejo Ciudadano colaboró en la sección sobre suicidio y autolesiones ya que durante la presentación, TikTok explicó que determinadas búsquedas relacionadas con esos temas muestran recursos de ayuda. Por otra parte, Comenzar de Nuevo, organización especializada en trastornos de la conducta alimentaria, desarrolló el capítulo correspondiente a esas condiciones.
Los controles necesitan acompañamiento fuera de la pantalla
Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano, explicó que el miedo al castigo puede impedir que los adolescentes cuenten a sus familias cuando enfrentan violencia o abuso en internet, por eso recomendó revisar la comunicación antes de recurrir a la vigilancia del dispositivo. “Antes de irte a verificar el celular de tu hijo o de tu hija, revisa mejor cómo está tu comunicación con ellos”, agregó.
De esta forma, la organización también interviene cuando una persona necesita ayuda para explicar a su familia lo que pasó, pues González mencionó casos de difusión de imágenes íntimas en los que el consejo ofrece acompañamiento psicológico y jurídico, además de facilitar esa conversación para evitar que la víctima enfrente sola la situación.
Por su parte, Irene García, autora de “El reto de la crianza en la era digital”, planteó que esas conversaciones deben comenzar antes de entregar un dispositivo y recomienda preguntar ¿qué contenido ven los hijos?, ¿qué les interesa? y ¿cómo se sienten después?
Esto con el objetivo de reconocer cambios en su experiencia sin esperar a que aparezca un conflicto, pues dice que “muchas veces nos gusta dar sermones a los papás, pero lo más importante en la crianza digital es escuchar lo que tienen que decir ellos”.
Juan Martín Pérez, coordinador de tejiendo Redes Infancia, menciona que la protección debe incluir la participación de los adolescentes en las decisiones sobre su vida digital y vinculó sus derechos con la responsabilidad de las empresas y el acompañamiento de las familias y el estado.
“Esto no resuelve el tema, necesitamos redes de apoyo, necesitamos adultos que acompañen y menos prejuicio”, dijo Pérez sobre el alcance de la guía y plantea un límite a los controles técnicos donde disponer de configuraciones de seguridad requieren también un entorno donde los jóvenes pueden expresar sus dudas, reconocer presionar y pedir apoyo.