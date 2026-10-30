TikTok presenta una guía para controlar el tiempo en pantalla y reconocer riesgos digitales

La guía combina herramientas que la plataforma ya ofrece, como recordatorios de descanso, filtros de contenido y sincronización familiar, además de orientación sobre autolesiones, trastornos alimentarios y retos peligrosos.

“Lo que buscamos es que las personas que son usuarios de TikTok tengan una relación más consciente, más equilibrada y mayor balance al utilizar nuestra propia plataforma”, explicó Edgar Rodríguez, director de asuntos públicos de TikTok, durante la presentación de la guía, que también propone revisar qué espera obtener cada persona antes de conectarse y cómo se siente después de utilizar la aplicación.

El bienestar digital exige más cosas que contar minutos

El alcance de internet vuelve relevante esa conversación, dado que en México 86.1% de la población de seis años o más utilizó internet en 2025, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI.

Entonces, la propuesta de TikTok comienza con siete preguntas sobre la intención de conectarse, las actividades pendientes y la experiencia obtenida. Entre ellas destacan “¿Qué beneficio quiero sacar de mi tiempo en línea?” y “¿Debería hacer algo más?”. El ejercicio invita a distinguir entre entrar para aprender o entretenerse y continuar navegando después de cumplir ese propósito.

Como parte del documento, TikTok explica cómo consultar el tiempo de uso, programar descansos y establecer recordatorios para dormir y mediante la sincronización familiar, un adulto puede vincular su cuenta con la de un adolescente y configurar periodos en los que la aplicación no esté disponible, por ejemplo, durante las clases.

En cuanto al contenido, la plataforma permite bloquear cuentas y filtrar palabras para reducir la exposición a publicaciones que el usuario no quiere encontrar. Esas funciones dan opciones para intervenir sobre la experiencia, aunque su disponibilidad no demuestra por sí sola que eliminen la exposición a contenido perjudicial.