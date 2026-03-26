Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

¿El límite de tiempo en TikTok e Instagram ayuda a evitar la adicción a las redes sociales?

Un jurado en Los Ángeles determinó que Meta y YouTube fueron responsables de ocasionar adicción a sus redes sociales. Estas plataformas cuentan con mecanismos de control de tiempo.
jue 26 marzo 2026 07:54 PM
Various social apps on mobile phones
Diversos análisis sobre hábitos digitales estiman que un trabajador promedio pierde alrededor de tres horas diarias en plataformas digitales, principalmente redes sociales y mensajería, lo que equivale a más de 15 horas semanales y cerca de 780 horas al año. (lixu/Getty Images)

Recientemente se estableció un veredicto histórico. Un jurado en Los Ángeles, Estados Unidos, determinó que Meta y YouTube fueron responsables de la adicción a sus redes sociales en una joven , por lo que tendrán que pagar 3 millones de dólares por daños.

El argumento final fue que las redes sociales tiene un diseño adictivo, con funciones como scrolling infinito, la reproducción automática y los contadores de "me gusta" que fomentan su uso compulsivo, principalmente entre los jóvenes.

A pesar de que Instagram, Facebook o TikTok tienen funciones de administración de tiempo, puede que no sea suficiente para combatir su uso prolongado, ya que son fáciles de reprogramar.

Publicidad

Administración de tiempo en redes sociales

Generalmente, las aplicaciones de redes sociales tienen en su configuración opciones de Administración de Tiempo o Tiempo y Bienestar, para limitar el uso de ellas cada día o tomar descansos entre periodos prolongados en pantalla.

Esta opción está disponible en los menú de Configuración general. Aplicaciones de Meta, YouTube o TikTok muestran opciones predeterminadas para gestionar el uso, las pausas o desactivar las notificaciones en horas de sueño.

Expansión revisó cuáles son las opciones que establecen cada una de ellas.

TikTok

La red social china tiene tres medidas de gestión:

Tiempo en pantalla diario: Recordatorios de límites de uso diario que van de
40 minutos;
1 hora;
1 hora 30 minutos;
2 horas; o
Personalización.
Desactivado

Puede realizarse un mismo límite para todos los días o diferente.

Programar un descanso: Recordatorios para descansar de la aplicación después de un tiempo ininterrumpido de uso. Tiene tiempos predeterminados de
10 minutos;
20 minutos;
30 minutos, y
Personalización de 0 a 60 minutos, en rangos de 5 minutos.
Desactivado

Hora de dormir: Se desactivan las notificaciones push durante un periodo señalado para dormir, estimado en 8 horas. Se puede personalizar solo el inicio.

Instagram

La aplicación de Meta para fotos y videos cortos ofrece límites más cortos en su uso diario, con 15 minutos el tiempo mínimo, pero sin opciones de personalización.

Límite diario
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas
Desactivado

Modo descanso: Esta modalidad silencia las notificaciones en un periodo de elección. Además, en la red se mostrará el perfil con este estatus a los demás contactos. El Modo descanso puede personalizarse totalmente, con la asignación de hora, tiempo y días a la semana.

Facebook

Al ser de Meta, tiene las mismas herramientas de gestión de tiempo, pero es más radical en cuanto a los límites de uso diario.

Límite diario
1 segundo
1 minuto
6 minutos
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas
Desactivado

Modo descanso funciona exactamente igual que en Instagram, con personalización de horario, los días y el periodo para activarse.

Publicidad

YouTube

En el caso de la plataforma de videos, tiene las funciones generales recordatorio de gestión de tiempo, y el único límite aplica en el formato corto (feed Shorts)

Recordatorios de horario de sueño: Personalización de horario en parámetros de 15 minutos.

Recordatorios de descanso:
Cada 30 minutos
Cada 24 minutos
Cada hora
Personalización, con libertad de asignación de tiempo.

Límites diarios en Shorts
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas

¿Los límites son suficientes?

La asignación de límites de tiempo en las aplicaciones puede ser una buena manera de gestionar su uso, siempre y cuando sean respetadas. Ya que aunque se establezcan los recordatorios de descanso, o llegue el límite de uso, la aplicación puede seguirse usando.

Al respecto, en febrero de 2026, la Comisión Europea determinó que las medidas de gestión de tiempo y de gestión parental en TikTok no reducen eficazmente los riesgos derivados del diseño adictivo de la aplicación.

“Las herramientas de gestión del tiempo no parecen ser efectivas para permitir a los usuarios reducir y controlar su uso de TikTok porque son fáciles de descartar e introducir fricción limitada. Del mismo modo, los controles parentales pueden no ser efectivos porque requieren tiempo y habilidades adicionales de los padres para introducir los controles”, señaló el comunicado .

Aunque el organismo solo utilizó a TikTok para su estudio, las demás aplicaciones como Instagram, Facebook y YouTube también comparten funciones del diseño adictivo, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y un sistema de recompensa que alimentan la necesidad de seguir desplazándose y cambiar el cerebro de los usuarios al “modo piloto automático”.

En febrero de 2026, el director Instagram, Adam Mosseri, rechazó la noción de "adicción clínica" a las redes sociales , y habló en cambio de "uso problemático" durante el juicio a Google y Meta.

Mexicanos están más de 3 horas en redes sociales

En México, más de 100.2 millones de personas de 6 años y más tienen acceso a internet, de las cuales el 90.4% lo utilizan para usar sus redes sociales, de acuerdo con el Inegi. Esta cifra elevada muestra el peso que tienen estas plataformas digitales en la población.

El tiempo promedio de conexión a redes sociales suele situarse entre las 3.5 horas diarias, según la UNAM y la OCDE .

Publicidad

El 19° Estudio de los Hábitos de los Usuarios de Internet 2023, realizado por la Asociación de Internet de México y Knowsy A.I, señaló que las principales redes sociales con usuarios activos son:

WhatsApp (95.6%)

Facebook (84.90%)

Instagram (76.20%)

YouTube (59.30%)

Twitter (55.80%)

El estudio fue realizado entre abril y mayo de 2023, por lo que Twitter seguía conservando ese nombre, y TikTok no tenía tanta fuerza. No existen datos nacionales más recientes sobre las tendencias de consumo de redes sociales.

Tags

Meta TikTok Facebook Instagram Redes sociales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad