¿El límite de tiempo en TikTok e Instagram ayuda a evitar la adicción a las redes sociales?

Administración de tiempo en redes sociales
Generalmente, las aplicaciones de redes sociales tienen en su configuración opciones de Administración de Tiempo o Tiempo y Bienestar, para limitar el uso de ellas cada día o tomar descansos entre periodos prolongados en pantalla.
Esta opción está disponible en los menú de Configuración general. Aplicaciones de Meta, YouTube o TikTok muestran opciones predeterminadas para gestionar el uso, las pausas o desactivar las notificaciones en horas de sueño.
Expansión revisó cuáles son las opciones que establecen cada una de ellas.
TikTok
La red social china tiene tres medidas de gestión:
Tiempo en pantalla diario: Recordatorios de límites de uso diario que van de
40 minutos;
1 hora;
1 hora 30 minutos;
2 horas; o
Personalización.
Desactivado
Puede realizarse un mismo límite para todos los días o diferente.
Programar un descanso: Recordatorios para descansar de la aplicación después de un tiempo ininterrumpido de uso. Tiene tiempos predeterminados de
10 minutos;
20 minutos;
30 minutos, y
Personalización de 0 a 60 minutos, en rangos de 5 minutos.
Desactivado
Hora de dormir: Se desactivan las notificaciones push durante un periodo señalado para dormir, estimado en 8 horas. Se puede personalizar solo el inicio.
Instagram
La aplicación de Meta para fotos y videos cortos ofrece límites más cortos en su uso diario, con 15 minutos el tiempo mínimo, pero sin opciones de personalización.
Límite diario
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas
Desactivado
Modo descanso: Esta modalidad silencia las notificaciones en un periodo de elección. Además, en la red se mostrará el perfil con este estatus a los demás contactos. El Modo descanso puede personalizarse totalmente, con la asignación de hora, tiempo y días a la semana.
Facebook
Al ser de Meta, tiene las mismas herramientas de gestión de tiempo, pero es más radical en cuanto a los límites de uso diario.
Límite diario
1 segundo
1 minuto
6 minutos
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas
Desactivado
Modo descanso funciona exactamente igual que en Instagram, con personalización de horario, los días y el periodo para activarse.