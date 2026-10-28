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Airbnb llevará a más países su programa de estancias médicas tras probarlo en México

Brian Chesky, CEO de Airbnb, explicó en entrevista exclusiva con Expansión cómo financiará la iniciativa, por qué México sirvió como prueba para las estancias médicas y cuáles son los retos para ampliar el programa.
mié 28 octubre 2026 07:00 AM
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Ilustración conceptual de una mujer y un menor con maletas frente a un alojamiento con el símbolo de Airbnb, acompañada de escenas relacionadas con atención médica, desplazamiento y desastres naturales.
Airbnb.org ampliará su programa de alojamiento temporal gratuito para apoyar a familias que viajan por motivos médicos y personas que necesitan abandonar situaciones de violencia. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Airbnb destinará 500 millones de dólares durante los próximos cinco años para ofrecer alojamiento gratuito a personas que atraviesan situaciones de emergencia, como desastres naturales, violencia doméstica o enfermedades que obligan a las familias a trasladarse a otras ciudades. La iniciativa tendrá un componente particular, pues por cada estancia reservada en la plataforma, la compañía aportará 10 centavos de dólar de sus propios ingresos, sin aumentar los precios a los viajeros ni reducir los pagos a los anfitriones.

En entrevista exclusiva con Expansión, Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb, explicó que la decisión responde a la necesidad de ampliar la capacidad de Airbnb.org, la organización sin fines de lucro que desde 2020 opera de manera independiente y que hasta ahora ha proporcionado más de 1.6 millones de noches gratuitas a unas 250,000 personas en el mundo.

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México ocupa un lugar importante en esta nueva etapa, la compañía utilizó un programa piloto en la Ciudad de México para evaluar la posibilidad de ofrecer alojamiento a familias que necesitan viajar por motivos médicos, una experiencia que ahora busca extender a más de 20 países.

“Hicimos un programa piloto en México para estancias médicas. Fue exitoso porque las familias estaban realmente satisfechas con el servicio y sentimos que existía demanda suficiente para ampliarlo”, afirmó Chesky.

El directivo explicó que la expansión también responde al aumento de solicitudes de alojamiento temporal. Mientras que hace algunos años Airbnb.org atendía alrededor de ocho desastres anuales, actualmente participa en la respuesta a emergencias con una frecuencia mucho mayor.

Airbnb pagará las estancias sin cobrar más a los usuarios

El nuevo modelo comenzará el 28 de octubre de 2026 y vinculará las aportaciones de la compañía con las reservaciones de alojamientos realizadas en la plataforma. Por cada estancia, Airbnb destinará 0.10 dólares de sus ingresos a Airbnb.org. La aportación no se aplicará a reservaciones canceladas antes del registro de entrada ni a las Experiencias o Servicios que ofrece la aplicación.

Chesky explicó que los 500 millones de dólares representan una decisión financiera que la empresa evaluó a partir de la cantidad de personas que podría ayudar y de sus responsabilidades con los accionistas.

“Intentamos llegar tan lejos como podíamos imaginar. Es un porcentaje significativo de las ganancias anuales de la compañía”, señaló y reconoció que la cifra no surgió de una fórmula exacta, sino de calcular cuánto podría crecer la operación de Airbnb.org en los próximos años.

“Trabajamos hacia atrás a partir del número máximo de personas que creíamos que podíamos ayudar operativamente, sin dejar de considerar que los accionistas pudieran sentirse orgullosos de esta decisión”, explicó.

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El objetivo consiste en alcanzar un millón de noches gratuitas al año durante los próximos cuatro o cinco años.

“Los 500 millones de dólares vendrán de Airbnb. La compañía colocará ese dinero en un fondo y también tendremos donantes que podrán contribuir por encima de esa cantidad, pero anticipo que Airbnb aportará la gran mayoría de los recursos”, afirmó Chesky.

México, el laboratorio de Airbnb para las estancias médicas

Uno de los principales cambios de Airbnb.org consiste en ampliar su alcance más allá de las emergencias provocadas por fenómenos naturales.

La organización también ofrecerá alojamiento a familias que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos, una necesidad que Airbnb comenzó a atender mediante un programa piloto en la Ciudad de México.

De acuerdo con Chesky, desde 2020 Airbnb.org ha proporcionado alrededor de 6,300 noches gratuitas en México para distintas situaciones de emergencia. De ellas, aproximadamente 1,500 corresponden a estancias por motivos médicos desde octubre de 2025.

El programa trabaja con 20 organizaciones sin fines de lucro y busca responder a las necesidades de familias que deben trasladarse a la capital para recibir atención especializada.

El directivo destacó que cerca del 40% de las instalaciones de atención médica especializada del país se concentra en la Ciudad de México, lo que convierte al alojamiento temporal en una necesidad para pacientes y acompañantes procedentes de otras entidades.

En mayo, Airbnb.org anunció una aportación de 1.1 millones de dólares para ampliar su programa de estancias médicas durante tres años. El nuevo compromiso global de 500 millones de dólares permitirá extender su alcance.

Sin embargo, Chesky aclaró que el desafío no consiste únicamente en conseguir propiedades disponibles. “Para las estancias médicas, normalmente no alojamos a los pacientes, porque ellos están en los hospitales. La pregunta es si tenemos capacidad para recibir a sus familias y suficientes viviendas cerca de los hospitales, dentro de una distancia razonable”, explicó.

La motivación del CEO para impulsar este programa también tiene un origen personal. Hace aproximadamente 15 años, su madre recibió un diagnóstico de cáncer de mama y tuvo que viajar desde Albany hasta Nueva York para atenderse en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Durante esos desplazamientos conoció a otras personas que tampoco podían pagar una habitación de hotel y debían regresar a sus hogares después de recibir tratamiento. “Creo que fue la primera vez que me di cuenta de que existía una necesidad de alojamiento por motivos médicos”, recordó Chesky.

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El reto de proteger a las personas que escapan de la violencia

La expansión de Airbnb.org también contempla alojamiento temporal para sobrevivientes de violencia doméstica y explotación, dos situaciones en las que la seguridad y la confidencialidad resultan fundamentales.

El programa comenzó con experiencias piloto en Estados Unidos y Australia, con la intención de extenderlo posteriormente a otros países. Al respecto, Chesky explicó que Airbnb.org no pretende asumir directamente todas las tareas de atención a las víctimas. Para ello, trabaja con organizaciones especializadas que identifican a las personas que necesitan ayuda y coordinan su alojamiento.

“Trabajamos con organizaciones que tienen experiencia en estas situaciones. Son ellas las que reciben a las personas y nosotros colaboramos para proporcionarles alojamiento. Mantienen la información confidencial, al igual que Airbnb”, señaló.

El CEO reconoció que los protocolos de seguridad son una condición indispensable para ampliar este tipo de programas. “La confidencialidad y la seguridad son fundamentales en los casos de violencia doméstica. Por eso hacemos pruebas piloto antes de ampliar cualquier programa. Queremos asegurarnos de que funcione”, afirmó.

En el caso de los desastres naturales, el desafío es distinto: disponer de cientos o incluso miles de viviendas en poco tiempo para atender a familias que deben abandonar sus hogares. “No queremos hacer una promesa que no podamos cumplir. Por eso probamos los programas antes de ampliarlos”, agregó.

La meta de Airbnb: un millón de noches gratuitas cada año

Desde su origen, Airbnb.org ha proporcionado alojamiento temporal gratuito a más de 250,000 personas en el mundo.

La iniciativa surgió en 2012, cuando una anfitriona de Nueva York ofreció su vivienda a personas desplazadas por el huracán Sandy. Ocho años después, Airbnb formalizó el proyecto mediante una organización sin fines de lucro independiente.

Ahora, con el nuevo esquema de financiamiento, la empresa pretende que el crecimiento de su negocio también incremente los recursos disponibles para ofrecer alojamiento gratuito.

Para Chesky, el éxito de la iniciativa no dependerá únicamente de alcanzar la meta económica, sino de ampliar el número de países y situaciones en las que Airbnb.org pueda intervenir.

“Me gustaría poder decir que logramos proporcionar un millón de noches gratuitas cada año para personas afectadas por desastres, estancias médicas y violencia doméstica”, afirmó.

El directivo también espera que, dentro de cinco años, Airbnb.org atienda otras situaciones de desplazamiento y se convierta en una de las organizaciones con mayor capacidad para ofrecer alojamiento gratuito a personas que lo necesitan “porque eso significaría que podemos ayudar a más personas”.

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