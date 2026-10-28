Airbnb llevará a más países su programa de estancias médicas tras probarlo en México

El reto de proteger a las personas que escapan de la violencia
La expansión de Airbnb.org también contempla alojamiento temporal para sobrevivientes de violencia doméstica y explotación, dos situaciones en las que la seguridad y la confidencialidad resultan fundamentales.
El programa comenzó con experiencias piloto en Estados Unidos y Australia, con la intención de extenderlo posteriormente a otros países. Al respecto, Chesky explicó que Airbnb.org no pretende asumir directamente todas las tareas de atención a las víctimas. Para ello, trabaja con organizaciones especializadas que identifican a las personas que necesitan ayuda y coordinan su alojamiento.
“Trabajamos con organizaciones que tienen experiencia en estas situaciones. Son ellas las que reciben a las personas y nosotros colaboramos para proporcionarles alojamiento. Mantienen la información confidencial, al igual que Airbnb”, señaló.
El CEO reconoció que los protocolos de seguridad son una condición indispensable para ampliar este tipo de programas. “La confidencialidad y la seguridad son fundamentales en los casos de violencia doméstica. Por eso hacemos pruebas piloto antes de ampliar cualquier programa. Queremos asegurarnos de que funcione”, afirmó.
En el caso de los desastres naturales, el desafío es distinto: disponer de cientos o incluso miles de viviendas en poco tiempo para atender a familias que deben abandonar sus hogares. “No queremos hacer una promesa que no podamos cumplir. Por eso probamos los programas antes de ampliarlos”, agregó.
La meta de Airbnb: un millón de noches gratuitas cada año
Desde su origen, Airbnb.org ha proporcionado alojamiento temporal gratuito a más de 250,000 personas en el mundo.
La iniciativa surgió en 2012, cuando una anfitriona de Nueva York ofreció su vivienda a personas desplazadas por el huracán Sandy. Ocho años después, Airbnb formalizó el proyecto mediante una organización sin fines de lucro independiente.
Ahora, con el nuevo esquema de financiamiento, la empresa pretende que el crecimiento de su negocio también incremente los recursos disponibles para ofrecer alojamiento gratuito.
Para Chesky, el éxito de la iniciativa no dependerá únicamente de alcanzar la meta económica, sino de ampliar el número de países y situaciones en las que Airbnb.org pueda intervenir.
“Me gustaría poder decir que logramos proporcionar un millón de noches gratuitas cada año para personas afectadas por desastres, estancias médicas y violencia doméstica”, afirmó.
El directivo también espera que, dentro de cinco años, Airbnb.org atienda otras situaciones de desplazamiento y se convierta en una de las organizaciones con mayor capacidad para ofrecer alojamiento gratuito a personas que lo necesitan “porque eso significaría que podemos ayudar a más personas”.