Airbnb llevará a más países su programa de estancias médicas tras probarlo en México

El objetivo consiste en alcanzar un millón de noches gratuitas al año durante los próximos cuatro o cinco años.

“Los 500 millones de dólares vendrán de Airbnb. La compañía colocará ese dinero en un fondo y también tendremos donantes que podrán contribuir por encima de esa cantidad, pero anticipo que Airbnb aportará la gran mayoría de los recursos”, afirmó Chesky.

México, el laboratorio de Airbnb para las estancias médicas

Uno de los principales cambios de Airbnb.org consiste en ampliar su alcance más allá de las emergencias provocadas por fenómenos naturales.

La organización también ofrecerá alojamiento a familias que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos, una necesidad que Airbnb comenzó a atender mediante un programa piloto en la Ciudad de México.

De acuerdo con Chesky, desde 2020 Airbnb.org ha proporcionado alrededor de 6,300 noches gratuitas en México para distintas situaciones de emergencia. De ellas, aproximadamente 1,500 corresponden a estancias por motivos médicos desde octubre de 2025.

El programa trabaja con 20 organizaciones sin fines de lucro y busca responder a las necesidades de familias que deben trasladarse a la capital para recibir atención especializada.

El directivo destacó que cerca del 40% de las instalaciones de atención médica especializada del país se concentra en la Ciudad de México, lo que convierte al alojamiento temporal en una necesidad para pacientes y acompañantes procedentes de otras entidades.

En mayo, Airbnb.org anunció una aportación de 1.1 millones de dólares para ampliar su programa de estancias médicas durante tres años. El nuevo compromiso global de 500 millones de dólares permitirá extender su alcance.

Sin embargo, Chesky aclaró que el desafío no consiste únicamente en conseguir propiedades disponibles. “Para las estancias médicas, normalmente no alojamos a los pacientes, porque ellos están en los hospitales. La pregunta es si tenemos capacidad para recibir a sus familias y suficientes viviendas cerca de los hospitales, dentro de una distancia razonable”, explicó.

La motivación del CEO para impulsar este programa también tiene un origen personal. Hace aproximadamente 15 años, su madre recibió un diagnóstico de cáncer de mama y tuvo que viajar desde Albany hasta Nueva York para atenderse en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Durante esos desplazamientos conoció a otras personas que tampoco podían pagar una habitación de hotel y debían regresar a sus hogares después de recibir tratamiento. “Creo que fue la primera vez que me di cuenta de que existía una necesidad de alojamiento por motivos médicos”, recordó Chesky.

