La controversia ocurre después de uno de los mayores ataques informáticos contra una empresa financiera. Binance, considerada la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, sufrió el robo de aproximadamente 6,300 millones de dólares en activos digitales el pasado 29 de octubre.

El incidente provocó una fuerte reacción en el mercado de criptomonedas y obligó a Binance a suspender temporalmente los retiros mientras trabajaba para recuperar sus operaciones y reponer los activos sustraídos.

Corea del Norte acusa al FBI de fabricar una campaña política

En su declaración, Kim Yo Jong cuestionó las conclusiones de las autoridades estadounidenses y sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditar al gobierno norcoreano.

La funcionaria calificó los señalamientos del FBI como una "retórica absurda y nada nueva", en referencia a las investigaciones anteriores que vincularon a grupos respaldados por Pyongyang con ataques contra plataformas de criptomonedas.

También afirmó que responsabilizar a Corea del Norte de delitos informáticos internacionales constituye una violación de su soberanía y un intento de perjudicar su prestigio.

La hermana de Kim Jong Un tiene una influencia importante dentro del régimen norcoreano y suele pronunciarse sobre asuntos relacionados con Estados Unidos y Corea del Sur.

El FBI señala al mismo grupo que atacó Bybit

El sábado 31 de octubre, el FBI publicó una alerta de ciberseguridad en la que responsabilizó a TraderTraitor del ataque contra Binance. Según la agencia, el grupo sustrajo más de 6,000 millones de dólares en activos virtuales y comenzó a transferir parte de los fondos mediante distintas operaciones con criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses detectaron que los responsables convertían principalmente los activos robados en ether, la criptomoneda de la red Ethereum, y anticiparon que podrían utilizar plataformas de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio para dificultar el rastreo del dinero.

El FBI, junto con el Servicio Secreto y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), pidió a empresas de criptomonedas y operadores de infraestructura blockchain bloquear transacciones relacionadas con las direcciones digitales identificadas en la investigación.