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Corea del Norte niega hackeo de 6,000 mdd a Binance y acusa a EU de provocación

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, rechazó las acusaciones del FBI sobre el mayor robo de criptomonedas registrado hasta ahora. Donald Trump también expresó dudas sobre la responsabilidad de Pyongyang.
lun 02 noviembre 2026 05:08 PM
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Representación de un bitcoin rodeado de números binarios que simbolizan la ciberseguridad y los ataques informáticos contra las criptomonedas.
Corea del Norte rechazó las acusaciones del FBI, que atribuye a hackers vinculados con Pyongyang el robo de más de 6,000 millones de dólares en criptomonedas a Binance. (Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP)

Corea del Norte rechazó las acusaciones del FBI que vinculan a un grupo de hackers respaldado por Pyongyang con el robo de más de 6,000 millones de dólares en criptomonedas a Binance. Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, calificó los señalamientos de Estados Unidos como una provocación política y acusó a Washington de intentar perjudicar la imagen internacional de su país.

La declaración, difundida por la agencia estatal KCNA, representa la primera respuesta oficial del régimen norcoreano después de que el FBI atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo de ciberdelincuentes al que las autoridades estadounidenses también responsabilizan del robo de 1,500 millones de dólares a la plataforma Bybit en febrero de 2025.

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La controversia ocurre después de uno de los mayores ataques informáticos contra una empresa financiera. Binance, considerada la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, sufrió el robo de aproximadamente 6,300 millones de dólares en activos digitales el pasado 29 de octubre.

El incidente provocó una fuerte reacción en el mercado de criptomonedas y obligó a Binance a suspender temporalmente los retiros mientras trabajaba para recuperar sus operaciones y reponer los activos sustraídos.

Corea del Norte acusa al FBI de fabricar una campaña política

En su declaración, Kim Yo Jong cuestionó las conclusiones de las autoridades estadounidenses y sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditar al gobierno norcoreano.

La funcionaria calificó los señalamientos del FBI como una "retórica absurda y nada nueva", en referencia a las investigaciones anteriores que vincularon a grupos respaldados por Pyongyang con ataques contra plataformas de criptomonedas.

También afirmó que responsabilizar a Corea del Norte de delitos informáticos internacionales constituye una violación de su soberanía y un intento de perjudicar su prestigio.

La hermana de Kim Jong Un tiene una influencia importante dentro del régimen norcoreano y suele pronunciarse sobre asuntos relacionados con Estados Unidos y Corea del Sur.

El FBI señala al mismo grupo que atacó Bybit

El sábado 31 de octubre, el FBI publicó una alerta de ciberseguridad en la que responsabilizó a TraderTraitor del ataque contra Binance. Según la agencia, el grupo sustrajo más de 6,000 millones de dólares en activos virtuales y comenzó a transferir parte de los fondos mediante distintas operaciones con criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses detectaron que los responsables convertían principalmente los activos robados en ether, la criptomoneda de la red Ethereum, y anticiparon que podrían utilizar plataformas de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio para dificultar el rastreo del dinero.

El FBI, junto con el Servicio Secreto y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), pidió a empresas de criptomonedas y operadores de infraestructura blockchain bloquear transacciones relacionadas con las direcciones digitales identificadas en la investigación.

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TraderTraitor también figura en las investigaciones sobre el ataque contra Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando ciberdelincuentes sustrajeron aproximadamente 1,500 millones de dólares.

Hasta antes del incidente de Binance, aquel robo figuraba entre los mayores registrados en la industria de los activos digitales.

La atribución a un mismo grupo apunta a la persistencia de operaciones informáticas contra empresas que administran grandes cantidades de criptomonedas, aunque las autoridades no han divulgado todos los detalles técnicos de la investigación más reciente.

Trump pone en duda la responsabilidad de Corea del Norte

Las declaraciones de Kim Yo Jong contrastan con la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien evitó responsabilizar directamente a Pyongyang pese a las conclusiones difundidas por el FBI.

Durante una conversación con periodistas en su residencia de Florida, Trump aseguró que su gobierno todavía revisaba la información sobre el ataque.

"No sabemos si es Corea del Norte", afirmó el mandatario al responder preguntas sobre el robo a Binance.

El presidente también restó importancia a las preocupaciones sobre la posible participación del régimen norcoreano.

Trump expresó anteriormente su disposición a reunirse con Kim Jong Un durante este año, aunque el gobierno norcoreano no respondió públicamente a esas propuestas.

Por ahora, las acusaciones sobre Binance añaden un nuevo elemento de tensión a una relación marcada por las disputas sobre el programa nuclear norcoreano, las sanciones internacionales y las operaciones de ciberespionaje.

Con información de AFP.

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