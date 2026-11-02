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Ni la comida está a salvo de los hackers: ciberataques afectan supermercados europeos

Un ataque informático elevó las temperaturas de los sistemas de refrigeración de supermercados en cinco países europeos. El incidente muestra cómo las amenazas digitales pueden afectar servicios esenciales.
lun 02 noviembre 2026 09:49 AM
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Refrigeradores vacíos en un supermercado de Europa afectado por los ciberataques que alteraron la temperatura de los equipos de refrigeración.
Los sistemas de refrigeración conectados a internet pueden convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes si presentan vulnerabilidades. (Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP)

Los ciberataques ya no solo buscan robar contraseñas, secuestrar información o interrumpir plataformas digitales. Ahora también pueden alterar equipos físicos, como los refrigeradores de un supermercado, y poner en riesgo los alimentos que consumen miles de personas. Una serie de incidentes en Europa exhibe hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una vulnerabilidad informática.

Este lunes 2 de noviembre, supermercados de Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia y Luxemburgo registraron aumentos anormales de temperatura en sus cámaras frigoríficas. Los incidentes ocurrieron tres semanas después de un ataque similar en Francia , donde cientos de sistemas de refrigeración resultaron afectados y algunas cadenas tuvieron que desechar alimentos que dejaron de cumplir las condiciones necesarias para su conservación.

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Aunque las autoridades y empresas todavía no identifican a los responsables ni establecen una conexión definitiva entre todos los incidentes, los casos evidencian un riesgo que va más allá de los sistemas informáticos tradicionales: la posibilidad de manipular a distancia equipos que forman parte de las operaciones cotidianas de comercios e industrias.

De acuerdo con el Informe del costo de una filtración de datos 2025 de IBM, el costo promedio mundial de una filtración alcanzó los 4.44 millones de dólares. La cifra contempla gastos de detección, respuesta a incidentes, interrupciones operativas, pérdida de ingresos y daños a la reputación.

Aunque esta estimación corresponde específicamente a filtraciones de datos y no permite calcular las pérdidas de los supermercados europeos, ofrece una referencia sobre las consecuencias financieras que puede enfrentar una organización tras un incidente de ciberseguridad.

Un ciberataque que llegó hasta los alimentos

En Bélgica, Carrefour confirmó problemas en aproximadamente 15 de sus 700 establecimientos. Su portavoz, Mich Vergauwen, atribuyó las fallas a un ciberataque, mientras que Ikea informó de una alteración repentina de las temperaturas de los congeladores de su tienda en Mons, al suroeste del país.

Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también registraron problemas técnicos en sus equipos de refrigeración. En Luxemburgo, Delhaize reportó afectaciones en cuatro establecimientos.

Suecia enfrentó una situación similar. La cadena Coop confirmó un incidente cibernético en seis de sus aproximadamente 800 tiendas, aunque aseguró que los equipos recuperaron su funcionamiento habitual.

Carlos Cancino, portavoz de la compañía, explicó a la agencia AFP que los establecimientos afectados utilizaban conexiones móviles 4G, en lugar de la infraestructura 5G más reciente. Según la empresa, esa configuración los hacía más vulnerables a los ataques.

Sin embargo, el uso de 4G no demuestra por sí mismo una vulnerabilidad. La seguridad de estos sistemas también depende de factores como su configuración, los mecanismos de autenticación, las actualizaciones y la exposición de los dispositivos a internet.

En Estonia, las consecuencias fueron particularmente llamativas. De acuerdo con la radiotelevisión pública ERR, al menos un supermercado sufrió una intrusión informática que elevó la temperatura de sus unidades de refrigeración hasta los 50 grados Celsius, una cifra incompatible con la conservación de productos que requieren frío.

En Finlandia, pequeños supermercados del grupo Kesko también detectaron temperaturas irregulares, aunque las autoridades no confirmaron que todas las anomalías tuvieran un origen malicioso.

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¿Cómo pueden los hackers controlar un refrigerador a distancia?

Los supermercados utilizan sistemas de refrigeración que incorporan sensores, controladores y conexiones de red para supervisar la temperatura de sus equipos. Estas tecnologías permiten detectar fallas, ajustar parámetros y administrar instalaciones sin necesidad de que un técnico permanezca físicamente en cada establecimiento.

Sin embargo, esa conectividad también puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes si los dispositivos presentan vulnerabilidades, contraseñas débiles o configuraciones inseguras.

A diferencia de un ataque dirigido exclusivamente a robar información, una intrusión en sistemas de control industrial puede modificar el funcionamiento de los equipos físicos. En el caso de la refrigeración comercial, un cambio no autorizado en los parámetros de temperatura puede romper la cadena de frío y provocar que los alimentos dejen de ser seguros para su consumo.

La cadena sueca Ica señaló que los establecimientos afectados utilizaban un sistema externo de control de refrigeración suministrado por la empresa danesa Danfoss, proveedor también relacionado con los equipos atacados en Francia el pasado 12 de octubre.

En Estonia, Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, explicó a ERR que los dispositivos afectados correspondían a modelos antiguos de Danfoss, similares a los involucrados en el incidente francés.

El riesgo de los ciberataques ya no termina en una pantalla

La digitalización permite que supermercados, hospitales, fábricas, centros logísticos y otros establecimientos supervisen sus instalaciones a distancia. Pero también amplía la cantidad de dispositivos que necesitan protección frente a posibles intrusiones.

Los ataques contra tecnología operativa, conocida como OT por sus siglas en inglés, pueden tener consecuencias diferentes a las de una filtración de información. Mientras que el robo de datos compromete la privacidad y puede generar fraudes, una alteración de los sistemas físicos puede detener procesos productivos, dañar mercancías o afectar servicios esenciales.

El fabricante belga de sistemas de refrigeración Sabcobel informó que comenzó a reforzar la protección de sus instalaciones después del ataque registrado en Francia. Sin embargo, alrededor del 10% de los equipos todavía no contaba con las medidas correctivas al momento de los nuevos incidentes.

Su director general, Stephan Moelans, aseguró a AFP que las acciones preventivas evitaron consecuencias mayores.

Con información de AFP.

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