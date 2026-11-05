The Legend of Zelda: Ocarina of Time es posiblemente la obra más emblemática en la historia de los videojuegos. Por eso, cuando recibí la invitación para probarla en exclusiva para México, no dudé ni un segundo. Tras recorrer tres de las zonas disponibles en el videojuego me di cuenta que esta reimaginación para Nintendo Switch 2 demuestra un respeto absoluto por el espíritu del clásico de Nintendo 64. Logra un equilibrio perfecto entre la nostalgia del material original y una modernización de gran calado. Un título que, sin duda, entra a competir cara a cara con Grand Theft Auto VI .
¿Ocarina of Time o GTA VI? Tras jugar una hora el clásico de Zelda, tengo un claro ganador
Durante la demostración pude explorar tres zonas clave que abarcan momentos críticos de la aventura: el Bosque Kokiri, la Llanura de Hyrule junto a la concurrida Ciudadela y el sombrío Templo del Bosque. Recorrer estos escenarios sirvió para comprobar de primera mano la magnitud de la transformación visual y estructural que ha experimentado el título 28 años después de su lanzamiento original.
Ocarina of Time y el rescate del Zelda clásico
A nivel de sensaciones generales, el juego logra sentirse como una fusión armoniosa entre la entrega clásica y la filosofía de diseño vista en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, y aunque la experiencia de juego conserva la esencia que definió al título de 1998, los ajustes aplicados lo adaptan de forma impecable al estándar contemporáneo.
Uno de los cambios jugables más inmediatos se percibe en el control del personaje y en la navegación por los escenarios, donde destaca la incorporación de una cámara completamente libre. Además, los saltos ya no se realizan de forma automática al llegar al borde de las plataformas, sino que ahora existe un botón dedicado para saltar y si estabas acostumbrado a la primera versión, esto puede generar algunas caídas.
En el plano narrativo y sonoro, la mayor novedad radica en que por primera vez Ocarina of Time cuenta con un doblaje de voz completo, alcanzando el nivel de producción de Breath of the Wild, pues las conversaciones ya no se limitan únicamente a cuadros de texto estáticos, aportando una carga emotiva que se agradece tomando en cuenta la magnitud del juego.
Asimismo, la producción de sonido podría ser merecedora de un premio, pues además de contar con composiciones musicales orquestales y completamente rehechas, se llega a escuchar perfectamente cómo el escudo y espada de Link chocan entre sí con un gran nivel de detalle a cada paso que da el personaje.
Ocarina of Time le saca todo el jugo a Switch 2
Las secuencias cinematográficas también fueron recreadas desde cero, permitiendo a los personajes expresarse mediante voces, gestos y movimientos corporales muy detallados. Así, momentos clásicos, como la despedida entre Link y Saria al abandonar el bosque, transmiten ahora sus sentimientos de forma sumamente clara y conmovedora con muy pocas palabras.
El Bosque Kokiri exhibe cambios en su maquetación, como una nueva estructura arquitectónica en la zona donde se obtiene la Espada Kokiri, mientras que las viviendas de los niños del bosque fueron remodeladas para lucir verdaderamente habitadas, conservando no obstante detalles nostálgicos como los dibujos bajo la casa de Link.
La Llanura de Hyrule fue objeto de una reinterpretación gráfica completa, ya que, sin ser estrictamente un mundo abierto tradicional, transmite una escala gigantesca, mientras que a fluidez de la exploración se ve favorecida por la eliminación de transiciones, permitiendo que ubicaciones como el Rancho Lon Lon estén integradas directamente sin pantallas de carga.
El ciclo de día y noche se mantiene presente como pilar mecánico que altera la aparición de enemigos y eventos según la hora o la edad de Link, pero ha sido ampliado y ralentizado ligeramente. Ahora el tiempo avanza a un ritmo más natural y es posible presenciar el anochecer incluso dentro de las áreas urbanas.
De las tres zonas que jugué, la Ciudadela de Hyrule es la ubicación que tuvo la remodelación más radical. Los habitantes fueron completamente rediseñados y las calles albergan nuevas casas explorables, negocios activos y misiones secundarias otorgadas por los ciudadanos, logrando que el entorno se sienta lleno de vida mientras Link es niño.
A nivel técnico dentro de la Ciudadela, se suprimieron los tiempos de carga al desplazarse entre sus distintas secciones, pero se conservan detalles icónicos del original, como las cómicas reacciones y ataques masivos de los Cuccos si Link los golpea reiteradamente.
Por último, al avanzar en la demostración con Link adulto en el Templo del Bosque, el despliegue técnico de Nintendo Switch 2 muestra todo su potencial visual. La escena destaca por una densidad impresionante de partículas brillantes en el aire, hojas cayendo, vegetación realista y un efecto de niebla ejecutado de manera impecable.
El diseño interior del Templo del Bosque también tuvo modificaciones de usabilidad orientadas a agilizar el recorrido sin restar valor a sus acertijos tan importantes en esta entrega. De hecho, se incorporaron ascensores para evitar trayectos repetitivos en caso de hacer backtracking y se rediseñaron salas para brindar mayor coherencia visual.
El combate y la ocarina que revolucionaron al gaming, mejorados
En cuanto al sistema de combate, conserva una estructura fiel y clásica en sus mecánicas, pero recibe una presentación visual de corte cinematográfico. Al fijar la mira sobre un enemigo, el fondo del escenario aplica un desenfoque de profundidad de campo que evoca la estética de una película de animación.
El uso de la espada se siente muy dinámico. Los acostumbrados a utilizar la Espada Maestra en Breath of the Wild notarán la diferencia de que aquí no se queda sin energía, sin embargo, eso no resta puntos al nivel de la experiencia, ya que su uso representa la completa revolución que significó para la industria, es decir, se siente a la vez como el original, pero al mismo tiempo como si hubieses sido desarrollado en la actualidad.
Solo Zelda puede enfrentarse a GTA VI
Aunque Ocarina of Time saldrá en el mismo mes que Grand Theft Auto 6, es un hecho que representa un digno oponente para la industria del videojuego. Se trata de algo así como el fenómeno Barebienheimmer.
De acuerdo con Aakash Gupta, ex productor de Fortnite en Epic Games, Nintendo es la “única compañía de la industria con una base de fans lo bastante leal como para hacer esa apuesta” y luego de haber tenido este primer contacto con el juego, estoy de acuerdo con él.
El renacimiento de Ocarina of Time, por un lado, aprovecha al máximo el hardware de Nintendo Switch 2, ostentando un apartado artístico con tono de cuento de hadas. Su propuesta, como en el original, premia la exploración y mantiene intacto el ingenio de sus acertijos, prometiendo posicionarse nuevamente como un referente absoluto en la historia de los videojuegos.