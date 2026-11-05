¿Ocarina of Time o GTA VI? Tras jugar una hora el clásico de Zelda, tengo un claro ganador

Durante la demostración pude explorar tres zonas clave que abarcan momentos críticos de la aventura: el Bosque Kokiri, la Llanura de Hyrule junto a la concurrida Ciudadela y el sombrío Templo del Bosque. Recorrer estos escenarios sirvió para comprobar de primera mano la magnitud de la transformación visual y estructural que ha experimentado el título 28 años después de su lanzamiento original.

(Foto: Fernando Guarneros.)





Ocarina of Time y el rescate del Zelda clásico



A nivel de sensaciones generales, el juego logra sentirse como una fusión armoniosa entre la entrega clásica y la filosofía de diseño vista en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, y aunque la experiencia de juego conserva la esencia que definió al título de 1998, los ajustes aplicados lo adaptan de forma impecable al estándar contemporáneo.

Uno de los cambios jugables más inmediatos se percibe en el control del personaje y en la navegación por los escenarios, donde destaca la incorporación de una cámara completamente libre. Además, los saltos ya no se realizan de forma automática al llegar al borde de las plataformas, sino que ahora existe un botón dedicado para saltar y si estabas acostumbrado a la primera versión, esto puede generar algunas caídas.

En el plano narrativo y sonoro, la mayor novedad radica en que por primera vez Ocarina of Time cuenta con un doblaje de voz completo, alcanzando el nivel de producción de Breath of the Wild, pues las conversaciones ya no se limitan únicamente a cuadros de texto estáticos, aportando una carga emotiva que se agradece tomando en cuenta la magnitud del juego.

(Foto: Captura de pantalla / Nintendo / Fernando Guarneros)



Asimismo, la producción de sonido podría ser merecedora de un premio, pues además de contar con composiciones musicales orquestales y completamente rehechas, se llega a escuchar perfectamente cómo el escudo y espada de Link chocan entre sí con un gran nivel de detalle a cada paso que da el personaje.

Ocarina of Time le saca todo el jugo a Switch 2

Las secuencias cinematográficas también fueron recreadas desde cero, permitiendo a los personajes expresarse mediante voces, gestos y movimientos corporales muy detallados. Así, momentos clásicos, como la despedida entre Link y Saria al abandonar el bosque, transmiten ahora sus sentimientos de forma sumamente clara y conmovedora con muy pocas palabras.