Nintendo no quiere que Switch 2 pierda fuerza en el mercado y tampoco se quiere quedar atrás en los anuncios de nuevos títulos. Por ello realizó un Nintendo Direct, donde presentó un remake de The Legend of Zelda. Ocarina of Time, así como una fuerte apuesta de juegos propios y de terceros con los que busca hacer más atractivo su portafolio y así compensar la subida de precio de la consola.
Nintendo celebra el primer año de Switch 2 con remake de The Legend of Zelda. Ocarina of Time
Todos los anuncios del Nintendo Direct de junio
- Rythm Paradise. Groove, que estará disponible en Nintendo Switch 1 y 2.
- Onimusha. The way of the sword, disponible el 25 de septiembre.
- Stellarblade, disponible este año en NS2.
- Orbitals!, disponible el 3 de septiembre en NS2.
- Rayman Legends. Retold, disponible el 1 de octubre en NS2.
- Big Walk, disponible el 4 de agosto.
- Onepiece. Grand Gourmet, disponible el 23 de octubre.
- Contenido descargable gratuito de Pokémon Pokopia en agosto y un pase de expansión de pago disponible a partir de hoy.
- Fire Emblem. Fortune´s Wave, disponible el 17 de septiembre.
- Ninjala 2. The Uncharted Planet, disponible en primavera de 2027
- DK Challenge, que reúne diversos juegos clásicos de Donkey Kong llegará a Nintendo Switch Online a partir de mañana hasta el 1 de septiembre.
- Lords of the Fallen II, disponible en otoño de este año.
- Lies of Pi, disponible el 6 de agosto.
- Devil May Cry 5, disponible el 23 de junio en NS2.
- La trilogía de Xenoblade Chronicles en ediciones para NS2.
- Un nuevo juego de la saga Xenoblade, llamado Xenoblade Génesis, disponible en 2027.
- Nintendo Switch Sports. Resort, disponible solo en NS2 el 22 de octubre.
- Runescape. Dragonwilds, disponible el 15 de septiembre.
- StarFox, disponible el 25 de junio con una demo gratuita que se puede descargar ya mismo.
- Final Fantasy Resonance, el primer juego en alta calidad en 2D de la saga, disponible el 22 de octubre.
- Dragon Quest. Monsters, disponible el 3 de diciembre.
- The Duskbloods, que no específico la fecha de lanzamiento pero tendrá un evento para probarlo en verano.
- Splatoon Riders, que tendrá una transmisión especial el 30 de junio para su lanzamiento el 23 de julio.
- Deltarune, capítulo 5 estará disponible el 24 de junio.
- Metaphor: Refantazio, disponible el 12 de noviembre.
- Minecraft, versión para NS2, disponible a lo largo del 2026.
- Kingdom Hearts. Collection I-III y Kingdom Hearts IV.
- Por último, la empresa mostró el remake de The Legend of Zelda. Ocarina of Time, el cual estará disponible este mismo año, aunque no con una fecha exacta.
Nintendo busca compensar la subida de precio de Switch 2
Con esta lista de lanzamientos la empresa japonesa busca aminorar el impacto de la subida de precio de Nintendo Switch 2 a nivel global, la cual se anunció a inicios del mes pasado y que se adjudicó a los “cambios en las condiciones del mercado” y a las “perspectivas comerciales globales”.
Estas declaraciones se relacionan con los chips de memoria, que en los últimos meses han experimentado aumentos de precio a causa de la expansión de los centros de datos especializados en Inteligencia Artificial, un impacto que ya anticipaba TrendForce desde febrero de este año.
Por lo tanto, Nintendo dio a conocer que el precio de la Switch 2 aumentará 50 dólares en los Estados Unidos, pasando de 449.99 dólares a 499.99 dólares, a partir del 1 de septiembre.
A pesar de estas noticias, para la compañía el ritmo de venta se mantendrá estable y, de hecho, según un informe de Bloomberg, esperan aumentar la producción de hardware a 20 millones de unidades, es decir, un incremento del 20%.
Esta decisión resulta sorpresiva, pues antes del lanzamiento de la consola, la compañía proyectó 15 millones de consolas vendidas y terminó vendiendo 19.9 millones de unidades, una cifra que dejó contentos a los inversionistas.
El analista Serkan Toto, dijo a Bloomberg que a pesar del aumento de precio, los consumidores se adaptarán al nuevo costo, además de que la compañía generará estrategias “creativas” para mitigar el impacto, como paquetes especiales.
Para el año fiscal en curso, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, proyectó ventas de 16.5 millones de NS2, una cifra que se basa en el “impulso actual de ventas y el rendimiento de consolas anteriores”, dijo, y agregó que adempas de que no existen preocupaciones sobre el el ritmo de ventas en este momento, de cara al futuro tienen más títulos preparados para la consola y animar a los usuarios a adquirirla.
"En ese contexto, trabajaremos para aumentar la base instalada de Switch 2 a medio y largo plazo, así como para incrementar las ventas de software y el número de usuarios que juegan anualmente”, dijo el ejecutivo.