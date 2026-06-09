Nintendo celebra el primer año de Switch 2 con remake de The Legend of Zelda. Ocarina of Time

Nintendo busca compensar la subida de precio de Switch 2

Con esta lista de lanzamientos la empresa japonesa busca aminorar el impacto de la subida de precio de Nintendo Switch 2 a nivel global, la cual se anunció a inicios del mes pasado y que se adjudicó a los “cambios en las condiciones del mercado” y a las “perspectivas comerciales globales”.

Estas declaraciones se relacionan con los chips de memoria, que en los últimos meses han experimentado aumentos de precio a causa de la expansión de los centros de datos especializados en Inteligencia Artificial, un impacto que ya anticipaba TrendForce desde febrero de este año.

Por lo tanto, Nintendo dio a conocer que el precio de la Switch 2 aumentará 50 dólares en los Estados Unidos, pasando de 449.99 dólares a 499.99 dólares, a partir del 1 de septiembre.

A pesar de estas noticias, para la compañía el ritmo de venta se mantendrá estable y, de hecho, según un informe de Bloomberg, esperan aumentar la producción de hardware a 20 millones de unidades, es decir, un incremento del 20%.

Esta decisión resulta sorpresiva, pues antes del lanzamiento de la consola, la compañía proyectó 15 millones de consolas vendidas y terminó vendiendo 19.9 millones de unidades, una cifra que dejó contentos a los inversionistas.

El analista Serkan Toto, dijo a Bloomberg que a pesar del aumento de precio, los consumidores se adaptarán al nuevo costo, además de que la compañía generará estrategias “creativas” para mitigar el impacto, como paquetes especiales.

Para el año fiscal en curso, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, proyectó ventas de 16.5 millones de NS2, una cifra que se basa en el “impulso actual de ventas y el rendimiento de consolas anteriores”, dijo, y agregó que adempas de que no existen preocupaciones sobre el el ritmo de ventas en este momento, de cara al futuro tienen más títulos preparados para la consola y animar a los usuarios a adquirirla.

"En ese contexto, trabajaremos para aumentar la base instalada de Switch 2 a medio y largo plazo, así como para incrementar las ventas de software y el número de usuarios que juegan anualmente”, dijo el ejecutivo.