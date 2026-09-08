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The Legend of Zelda planta cara a GTA 6: ambos se lanzarán en noviembre

Nintendo no le teme al fenómeno de la industria del gaming que representa Grand Theft Auto VI. Conoce todos sus detalles y fecha de lanzamiento.
mar 08 septiembre 2026 11:00 AM
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Imagen que muestra a Link, protagonista de The Legend of Zelda, sobre su caballo Epona en una secuencia propia del juego.
En este nuevo juego, Link, el protagonista tendrá nuevas mecánicas y gráficos completamente nuevos para Nintendo Switch 2. (Foto: Nintendo)

Grand Theft Auto 6 es el videojuego más esperado en la historia y es normal que ninguna otra compañía quiera lanzar sus juegos en noviembre. Sin embargo, Nintendo no le teme al fenómeno que representará GTA, y muestra de ello es que anunció el lanzamiento de The Legend of Zelda. Ocarina of Time en el mismo mes.

¿Por qué los desarrolladores huyen de GTA 6?

Consultoras especializadas en videojuegos, como Newzoo, prevén que el lanzamiento de GTA 6 sea uno de los más exitosos del gaming, es decir, desde sus primeros días en el mercado (se lanzará el 19 de noviembre) acaparará toda la atención de los jugadores.

Por ello, los estudios de videojuegos han decidido cambiar la fecha de sus lanzamientos y existe una cantidad muy baja de juegos que coincidirán en ese mismo mes, entre algunos destacan Godzilla. Destroy All Monsters, Volvy’s Adventure, Barbie Rewind y The Legend of Zelda. Ocarina of Time, el cual ya mostró importantes novedades.

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Así será el nuevo The Legend of Zelda. Ocarina of Time

Nintendo se tomó en serio el aniversario 40 de la franquicia Zelda, pues además de todas las actividades alrededor de este evento, la empresa mostró cómo se verá la nueva versión de este icónico juego que internamente es conocida como un renacimiento del título que se lanzó originalmente en 1998 para Nintendo 64.

El primer gran cambio del juego se encuentra a nivel visual. De acuerdo con lo visto en el trailer que presentó el productor de la saga, Eiji Aonuma, este juego tendrá gráficos completamente nuevos que aprovechan la potencia de cómputo de Nintendo Switch 2.

Otro de los cambios importantes es que se incorporó un botón de salto, lo cual si bien puede parecer una obviedad en los juegos de la actualidad, resulta importante porque se trata de una dinámica de juego que no estaba disponible en la versión original. Por otra parte, la mecánica de batalla se quedará intacta, al igual que Navi, el hada acompañante de Link.

Entre los elementos nuevos destaca un nuevo menú llamado Threads of Time, que se trata de una línea de tiempo en donde el jugador podrá consultar el avance de su aventura. Además, habrá nuevas maneras para utilizar la Ocarina, que es un elemento central en la experiencia del juego, como tararear las melodías en el micrófono de los Joy-con.

¿Cuándo se lanza The Legend of Zelda. Ocarina of Time?

The Legend of Zelda. Ocarina of Time estará disponible en el mercado únicamente para el Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de este año, siendo uno de los pocos videojuegos que tendrán su lanzamiento en noviembre junto a GTA VI.

El precio de los títulos será de 59.99 dólares para la edición digital y 69.99 dólares en la versión física que también estará acompañada de una edición especial con una caja con relieve.

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Nintendo

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