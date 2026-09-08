The Legend of Zelda planta cara a GTA 6: ambos se lanzarán en noviembre

Así será el nuevo The Legend of Zelda. Ocarina of Time

Nintendo se tomó en serio el aniversario 40 de la franquicia Zelda, pues además de todas las actividades alrededor de este evento, la empresa mostró cómo se verá la nueva versión de este icónico juego que internamente es conocida como un renacimiento del título que se lanzó originalmente en 1998 para Nintendo 64.

El primer gran cambio del juego se encuentra a nivel visual. De acuerdo con lo visto en el trailer que presentó el productor de la saga, Eiji Aonuma, este juego tendrá gráficos completamente nuevos que aprovechan la potencia de cómputo de Nintendo Switch 2.

Otro de los cambios importantes es que se incorporó un botón de salto, lo cual si bien puede parecer una obviedad en los juegos de la actualidad, resulta importante porque se trata de una dinámica de juego que no estaba disponible en la versión original. Por otra parte, la mecánica de batalla se quedará intacta, al igual que Navi, el hada acompañante de Link.

Entre los elementos nuevos destaca un nuevo menú llamado Threads of Time, que se trata de una línea de tiempo en donde el jugador podrá consultar el avance de su aventura. Además, habrá nuevas maneras para utilizar la Ocarina, que es un elemento central en la experiencia del juego, como tararear las melodías en el micrófono de los Joy-con.

¿Cuándo se lanza The Legend of Zelda. Ocarina of Time?

The Legend of Zelda. Ocarina of Time estará disponible en el mercado únicamente para el Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de este año, siendo uno de los pocos videojuegos que tendrán su lanzamiento en noviembre junto a GTA VI.

El precio de los títulos será de 59.99 dólares para la edición digital y 69.99 dólares en la versión física que también estará acompañada de una edición especial con una caja con relieve.