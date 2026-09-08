The Legend of Zelda planta cara a GTA 6: ambos se lanzarán en noviembre

Grand Theft Auto 6 es el videojuego más esperado en la historia y es normal que ninguna otra compañía quiera lanzar sus juegos en noviembre. Sin embargo, Nintendo no le teme al fenómeno que representará GTA, y muestra de ello es que anunció el lanzamiento de The Legend of Zelda. Ocarina of Time en el mismo mes.
¿Por qué los desarrolladores huyen de GTA 6?
Consultoras especializadas en videojuegos, como Newzoo, prevén que el lanzamiento de GTA 6 sea uno de los más exitosos del gaming, es decir, desde sus primeros días en el mercado (se lanzará el 19 de noviembre) acaparará toda la atención de los jugadores.
Por ello, los estudios de videojuegos han decidido cambiar la fecha de sus lanzamientos y existe una cantidad muy baja de juegos que coincidirán en ese mismo mes, entre algunos destacan Godzilla. Destroy All Monsters, Volvy’s Adventure, Barbie Rewind y The Legend of Zelda. Ocarina of Time, el cual ya mostró importantes novedades.