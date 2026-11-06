Meta, Google y TikTok contraatacan: lanzan ofensiva para bloquear ley que prohíbe redes sociales a menores

A lo largo del año, este ha sido uno de los temas más controversiales en la industria tecnológica y había tenido un resultado favorable para la regulación en septiembre, cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley AB 1709, el cual está programado para entrar en vigor a inicios del próximo año.

Esta nueva legislación establece que aquellas plataformas de redes sociales que ofrezcan videos de reproducción automática y trabajen a partir de algoritmos de personalización a menores de redes sociales deberán desactivar dichas funciones en las cuentas de los menores de 16 años o no permitir el acceso de este sector de la población. De lo contrario, serían blanco de multas de hasta 50,000 dólares por usuario afectado.

Sin embargo, las tecnológicas ya comenzaron su ofensiva. Meta escribió en su demanda que la iniciativa viola la Primera Enmienda de los Estados Unidos, pues anula sus decisiones editoriales sobre cómo mostrar contenido dentro de sus plataformas, argumentos similares a los de Google y TikTok.

"Meta actualmente organiza sus feeds de contenido para incluir recomendaciones de contenido personalizadas y reproducir automáticamente los medios; la Ley haría ilegal que Meta difundiera el discurso a menores por completo", escribió la compañía en su demanda, mientras que TikTok fue más contundente.

La Ley "AB 1709 es una restricción descaradamente inconstitucional a la libertad de expresión que erosiona la práctica de larga data y protegida de seleccionar contenido basado en las preferencias del usuario, que utilizan todas las librerías, las cadenas de televisión y los servicios de transmisión", dijo un vocero de la compañía.

Las plataformas también argumentan que la ley tendrá un efecto adverso sobre la capacidad de los padres para tomar decisiones sobre el uso de Internet por parte de sus adolescentes a través de los controles parentales y, por su parte, Google señaló que la reproducción automática en YouTube está desactivada para los menores por defecto, además de que los padres tienen la capacidad de desactivar por completo el acceso de sus adolescentes a Shorts.