Las grandes tecnológicas no dejarán pasar las nuevas leyes en contra del contenido adictivo en redes sociales tan fácilmente. Meta, Google y TikTok presentaron demandas en contra del fiscal general de este estado, Rob Bonta, para bloquear las legislaciones que consideran a sus plataformas como adictivas para los usuarios menores de 16 años.
Meta, Google y TikTok contraatacan: lanzan ofensiva para bloquear ley que prohíbe redes sociales a menores
A lo largo del año, este ha sido uno de los temas más controversiales en la industria tecnológica y había tenido un resultado favorable para la regulación en septiembre, cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el proyecto de ley AB 1709, el cual está programado para entrar en vigor a inicios del próximo año.
Esta nueva legislación establece que aquellas plataformas de redes sociales que ofrezcan videos de reproducción automática y trabajen a partir de algoritmos de personalización a menores de redes sociales deberán desactivar dichas funciones en las cuentas de los menores de 16 años o no permitir el acceso de este sector de la población. De lo contrario, serían blanco de multas de hasta 50,000 dólares por usuario afectado.
Sin embargo, las tecnológicas ya comenzaron su ofensiva. Meta escribió en su demanda que la iniciativa viola la Primera Enmienda de los Estados Unidos, pues anula sus decisiones editoriales sobre cómo mostrar contenido dentro de sus plataformas, argumentos similares a los de Google y TikTok.
"Meta actualmente organiza sus feeds de contenido para incluir recomendaciones de contenido personalizadas y reproducir automáticamente los medios; la Ley haría ilegal que Meta difundiera el discurso a menores por completo", escribió la compañía en su demanda, mientras que TikTok fue más contundente.
La Ley "AB 1709 es una restricción descaradamente inconstitucional a la libertad de expresión que erosiona la práctica de larga data y protegida de seleccionar contenido basado en las preferencias del usuario, que utilizan todas las librerías, las cadenas de televisión y los servicios de transmisión", dijo un vocero de la compañía.
Las plataformas también argumentan que la ley tendrá un efecto adverso sobre la capacidad de los padres para tomar decisiones sobre el uso de Internet por parte de sus adolescentes a través de los controles parentales y, por su parte, Google señaló que la reproducción automática en YouTube está desactivada para los menores por defecto, además de que los padres tienen la capacidad de desactivar por completo el acceso de sus adolescentes a Shorts.
"Creemos que los padres están mejor posicionados para tomar las decisiones correctas para sus familias, por lo que ofrecemos una gama de protecciones y herramientas que ponen a los padres en control", dijo un vocero de Google. "Leyes como esta en realidad rompen los sistemas que hemos construido para ayudar a los niños a encontrar vídeos de alta calidad y apropiados para su edad".
La AB 1709 es parte de una tendencia de leyes que se han incentivado a nivel global, pero que, al mismo tiempo, ha encontrado resistencia por parte de expertos en seguridad, quienes advierten que estas leyes dejarán fuera a los menores a un entorno donde ya también hacen parte de su vida digital y quitarles ese acceso puede resultar contraproducente, además de que se abre la puerta a una mayor recopilación de información por parte de las empresas.
En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para usuarios menores de 16 años. Francia hizo lo propio al aprobar una ley similar, pero sus principales tribunales la anularon, citando preocupaciones sobre las violaciones de los derechos de libre expresión.
En México, el pasado 3 de noviembre entró en vigor la regulación federal de la Secretaría de Educación Pública que prohíbe el uso de teléfonos y limita el acceso a redes sociales en las escuelas.
En la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) estos dispositivos no se pueden usar durante clases ni en el recreo (a excepción de urgencias médicas). A nivel medio superior el uso estará ligado a las reglas internas de cada plantel, mientras que a nivel universitario no habrá restricciones, pero se fomentará el uso responsable enfocado en ciudadanía digital y pensamiento crítico.