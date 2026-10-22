Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

El Gobierno de México propone un impuesto de 2% a celulares, pantallas y hasta USB

Un nuevo proyecto de decreto contempla una tasa sobre el valor de cualquier equipo que almacene o reproduzca archivos para compensar a los creadores.
jue 22 octubre 2026 09:15 AM
Añadir Expansión en Google
Imagen de una persona comprando un celular en un centro comercial, al tiempo que paga con su tarjeta.
La medida forma parte de una propuesta de reforma al reglamento de derechos de autor, por lo que todavía no es un hecho, pero busca compensar económicamente a creadores. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

Comprar gadgets podría ser más costoso. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a importadores y vendedores de dispositivos electrónicos que se preparen para agregar un impuesto del 2% a cualquier equipo capaz de reproducir o almacenar datos, una medida que no es nueva y que ha sido conocida como “moche digital”.

Esta medida, impulsada por la Secretaría de Cultura, incluye pantallas, computadoras, celulares y hasta memorias USB o cualquier otra forma de almacenamiento y la tasa aplicaría sobre el valor del producto, y si bien se propone que el gravamen lo paguen productores e importadores, es probable que el costo lo asuma el consumidor final.

Publicidad

La medida forma parte de una propuesta de reforma al reglamento de derechos de autor, por lo que todavía no es un hecho, pero busca compensar económicamente a creadores y titulares de derechos por la reproducción de sus obras, aun cuando estas se realizan para consumo privado y sin fines de lucro.

De acuerdo con el diario El País, que tuvo acceso al proyecto de decreto de la presidenta, “la obligación de pago de la remuneración compensatoria corresponde a la persona que comercialice e importe los dispositivos tecnológicos (...) El cobro se efectuará por dispositivos, al primer acto de comercio o importación que tenga lugar en territorio nacional. La remuneración se pagará una sola vez por cada unidad”.

Otro de los elementos importantes de este proyecto es que se crearía una comisión de supervisión para “garantizar la transparencia en el cobro y la distribución de los recursos ”, conformada, según el medio que consultó el documento, por organismos como la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y cámaras representantes de la industria.

Rescatar el "moche digital" de 2021

En el 2021, el Congreso, incluida la bancada del partido oficialista, rechazó el llamado “moche digital”, que en ese entonces también proponía cobrar un pago a fabricantes e importadores de dispositivos de almacenamiento digital.

Desde entonces, el argumento era el mismo: que estos aparatos son utilizados, entre otras cosas, para la realización y almacenamiento de copias privadas de obras protegidas que generan daños a los titulares de derechos de autor y que podría generar una recaudación de entre 4,000 y 6,000 millones de pesos.

La medida ya generó reacciones. Alonso Tamez, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, dijo al diario El Economista que crear, subir o reactivar impuestos debería ser, por regla general, la última opción del Estado, especialmente en un contexto en que el costo de vida se mantiene en ascenso.

Asimismo, pidió que se agoten otras vías de recaudación, como corregir subejercicios, detectar excedentes o eliminar malos usos del gasto. Solo entonces, “si los recursos siguen sin alcanzar, entonces sí, discutamos nuevos impuestos, pero que no sea la postura de saque”.

Publicidad

Tags

Gadgets

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad