El funcionario destacó que el fortalecimiento de la recaudación permitirá que en 2027 los ingresos totales alcancen 9.2 billones de pesos, lo que en términos reales significa un crecimiento de 5.9% respecto a 2026, con lo cual alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB.

El funcionario explicó a legisladores que para el avance de la recaudación de ingresos tributarios existen dos frentes: la facilitación para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal.

"Para ello robusteceremos las herramientas digitales y tecnológicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permiten simplificar trámites, facilitar el cumplimiento y mejorar la fiscalización. Por otro lado, seguiremos manteniendo la equidad del sistema tributario, evitando que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en mecanismos de planificación fiscal agresiva que terminen trasladando una mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. Las modificaciones a las deducciones y pérdidas fiscales responden a este objetivo", destacó Amador Zamora.

En el Paquete Económico 2027, la SHCP propone establecer un tope a las deducciones de las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos al año, esto con el objetivo de evitar planeaciones contables agresivas, las cuales buscan llevar a mínimos el pago de impuestos.

Al respecto, Amador Zamora, informó que en 2025, aún entre las empresas con ingresos positivos, cerca de 60% no pagó ISR, mientras que para el 90% de las empresas la tasa efectiva se encontró por debajo de 2.5%. "Por ello, estas modificaciones buscan cerrar los espacios y asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica realicen una contribución acorde con ella. Ello fomenta la equidad del sistema tributario y los recursos públicos", destacó.