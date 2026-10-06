Leyes de Economía Digital y catastral contribuirán a recaudación del SAT
El servidor público detalló que la Ley de Economía Digital, y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, en proceso de discusión y votación en el Congreso, contribuirán al crecimiento de los ingresos en el futuro, pues tienen entre sus objetivos modernizar la infraestructura institucional del sistema tributario del país.
Amador Zamora informó que con la Ley de Economía Digital permitirá avanzar en la estrategia de pagos digitales que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización, mientras la ley catastral permitirá contar con información más completa, homogénea y actualizada sobre los inmuebles.
"Con mejores datos y mejores herramientas se podrán gradualmente reducir espacios de incumplimiento y robustecer la capacidad recaudatoria, particularmente de los gobiernos locales (...) Las medidas para el fortalecimiento de los ingresos públicos no solo amplían la capacidad fiscal del gobierno federal, también contribuyen a la solidez de las haciendas estatales y municipales", agregó el secretario.
El funcionario destacó que en el Paquete Económico 2027, Hacienda también propone actualizar los derechos y aprovechamientos conforme a sus costos y a las nuevas necesidades del país.
Hacienda privilegia deuda en pesos mexicanos
En cuanto a la deuda pública, Amador Zamora informó que se seguirá privilegiando el endeudamiento en moneda nacional a tasa fija y de largo plazo para reducir la exposición a movimientos en las tasas de interés y del tipo de cambio.
"El 79% de la deuda estará denominada en moneda nacional y mayormente a tasa fija y de largo plazo. La deuda pública se ubicaría en 55% del PIB; un nivel sostenible en el mediano plazo y por debajo del nivel observado en otras economías emergentes de Latinoamérica y también para el promedio de los países desarrollados", agregó, en su mensaje inicial.