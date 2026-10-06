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Economía

Sin reforma fiscal, el SAT aumentó 776,000 millones la recaudación de impuestos, dice Hacienda

La Ley de Economía Digital y la Ley Catastral, en proceso de discusión y votación en el Congreso, contribuirán al crecimiento de los ingresos en el futuro, informó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
mar 06 octubre 2026 01:48 PM
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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, presentó su comparecencia en el pleno del Senado de la República, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Édgar Amador Zamora explicó a senadores que para el avance de la recaudación de ingresos tributarios existen dos frentes: la facilitación para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal. (Foto: SHCP. )

Para el cierre de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que la recaudación de ingresos tributarios alcance 15.4% del PIB, lo que representará un incremento de 0.7 puntos porcentuales o 776,000 millones de pesos nominales más, frente al inicio de la actual administración a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Édgar Amador Zamora, titular de la dependencia.

"En materia de ingresos, durante los últimos años hemos avanzado en fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y mejores mecanismos de cumplimiento, para que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones de acuerdo con su capacidad económica", dijo Amador Zamora, en su comparecencia en el pleno del Senado, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

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El funcionario destacó que el fortalecimiento de la recaudación permitirá que en 2027 los ingresos totales alcancen 9.2 billones de pesos, lo que en términos reales significa un crecimiento de 5.9% respecto a 2026, con lo cual alcanzarán un máximo histórico de 15.9% del PIB.

El funcionario explicó a legisladores que para el avance de la recaudación de ingresos tributarios existen dos frentes: la facilitación para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal.

"Para ello robusteceremos las herramientas digitales y tecnológicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que permiten simplificar trámites, facilitar el cumplimiento y mejorar la fiscalización. Por otro lado, seguiremos manteniendo la equidad del sistema tributario, evitando que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en mecanismos de planificación fiscal agresiva que terminen trasladando una mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. Las modificaciones a las deducciones y pérdidas fiscales responden a este objetivo", destacó Amador Zamora.

En el Paquete Económico 2027, la SHCP propone establecer un tope a las deducciones de las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos al año, esto con el objetivo de evitar planeaciones contables agresivas, las cuales buscan llevar a mínimos el pago de impuestos.

Al respecto, Amador Zamora, informó que en 2025, aún entre las empresas con ingresos positivos, cerca de 60% no pagó ISR, mientras que para el 90% de las empresas la tasa efectiva se encontró por debajo de 2.5%. "Por ello, estas modificaciones buscan cerrar los espacios y asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica realicen una contribución acorde con ella. Ello fomenta la equidad del sistema tributario y los recursos públicos", destacó.

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Leyes de Economía Digital y catastral contribuirán a recaudación del SAT

El servidor público detalló que la Ley de Economía Digital, y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, en proceso de discusión y votación en el Congreso, contribuirán al crecimiento de los ingresos en el futuro, pues tienen entre sus objetivos modernizar la infraestructura institucional del sistema tributario del país.

Amador Zamora informó que con la Ley de Economía Digital permitirá avanzar en la estrategia de pagos digitales que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización, mientras la ley catastral permitirá contar con información más completa, homogénea y actualizada sobre los inmuebles.

"Con mejores datos y mejores herramientas se podrán gradualmente reducir espacios de incumplimiento y robustecer la capacidad recaudatoria, particularmente de los gobiernos locales (...) Las medidas para el fortalecimiento de los ingresos públicos no solo amplían la capacidad fiscal del gobierno federal, también contribuyen a la solidez de las haciendas estatales y municipales", agregó el secretario.

El funcionario destacó que en el Paquete Económico 2027, Hacienda también propone actualizar los derechos y aprovechamientos conforme a sus costos y a las nuevas necesidades del país.

Hacienda privilegia deuda en pesos mexicanos

En cuanto a la deuda pública, Amador Zamora informó que se seguirá privilegiando el endeudamiento en moneda nacional a tasa fija y de largo plazo para reducir la exposición a movimientos en las tasas de interés y del tipo de cambio.

"El 79% de la deuda estará denominada en moneda nacional y mayormente a tasa fija y de largo plazo. La deuda pública se ubicaría en 55% del PIB; un nivel sostenible en el mediano plazo y por debajo del nivel observado en otras economías emergentes de Latinoamérica y también para el promedio de los países desarrollados", agregó, en su mensaje inicial.

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Agregó que la dinámica de la deuda depende del balance fiscal, pero también del crecimiento económico de las tasas de interés del tipo de cambio y de la composición de la propia deuda. "Es por ello que cuando el dinamismo de crecimiento económico estamos posicionados para seguir consolidando a las entidades públicas nacionales", añadió.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Paquete Económico

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