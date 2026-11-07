Los mejores celulares por menos de 20,000 pesos que puedes comprar en el Buen Fin 2026

Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Motorola y HONOR son algunos de los teléfonos que comercializan dispositivos con procesadores de alto rendimiento, cámaras con estabilización óptica, pantallas de alta resolución y herramientas de inteligencia artificial (IA).

¿Cuáles son los mejores celulares por menos de 21,000 pesos para este 2026?

Samsung Galaxy S26

El Samsung Galaxy S26 es una alternativa para quienes buscan un teléfono de gama alta con un tamaño compacto y herramientas de IA que están integradas a su sistema operativo.

El dispositivo incorpora una pantalla Dynamic AMOLED, 6.3 pulgadas con tasa de actualización de hasta 120 Hz y un procesador de gama alta diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y funciones de procesamiento de imágenes.

Para las fotografías cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles acompañado por un ultra gran angular de 12 megapixeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles, combinación que permite realizar fotografías con diferentes encuadres sin depender exclusivamente del zoom digital.

También integra funciones Galaxy AI para edición de fotografías, traducción y asistencia en tareas cotidianas, por lo que su propuesta puede resultar atractiva para quienes priorizan el rendimiento, la fotografía y la continuidad de las actualizaciones. En México, Telcel anuncia el Galaxy S26 desde 17,999 pesos.

Apple iPhone 16 Pro

Si prefieres el ecosistema Apple, el iPhone 16 Pro es una gran opción si buscas un dispositivo que destaca por su diseño en titanio y enfoque en inteligencia artificial.

Este teléfono incorpora una pantalla Súper Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas con tecnología Promotion, sistema de pantalla que puede alcanzar los 120 Hz, el doble de los 60 tradicionales.

En México, el modelo de 256 GB se encuentra desde los 18,599 pesos en Liverpool.

Google Pixel 10 Pro

Este modelo destaca por su integración con los servicios de Google y las herramientas de IA de Gemini, así como su propuesta de fotografía computacional.