Este Buen Fin 2026 representa una buena oportunidad para quienes buscan renovar o adquirir un celular por menos de 21,000 pesos, ya que en el mercado existen alternativas para acceder a características de gama alta sin pagar necesariamente el precio de los modelos más premium.
Los mejores celulares por menos de 20,000 pesos que puedes comprar en el Buen Fin 2026
Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Motorola y HONOR son algunos de los teléfonos que comercializan dispositivos con procesadores de alto rendimiento, cámaras con estabilización óptica, pantallas de alta resolución y herramientas de inteligencia artificial (IA).
¿Cuáles son los mejores celulares por menos de 21,000 pesos para este 2026?
Samsung Galaxy S26
El Samsung Galaxy S26 es una alternativa para quienes buscan un teléfono de gama alta con un tamaño compacto y herramientas de IA que están integradas a su sistema operativo.
El dispositivo incorpora una pantalla Dynamic AMOLED, 6.3 pulgadas con tasa de actualización de hasta 120 Hz y un procesador de gama alta diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y funciones de procesamiento de imágenes.
Para las fotografías cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles acompañado por un ultra gran angular de 12 megapixeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles, combinación que permite realizar fotografías con diferentes encuadres sin depender exclusivamente del zoom digital.
También integra funciones Galaxy AI para edición de fotografías, traducción y asistencia en tareas cotidianas, por lo que su propuesta puede resultar atractiva para quienes priorizan el rendimiento, la fotografía y la continuidad de las actualizaciones. En México, Telcel anuncia el Galaxy S26 desde 17,999 pesos.
Apple iPhone 16 Pro
Si prefieres el ecosistema Apple, el iPhone 16 Pro es una gran opción si buscas un dispositivo que destaca por su diseño en titanio y enfoque en inteligencia artificial.
Este teléfono incorpora una pantalla Súper Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas con tecnología Promotion, sistema de pantalla que puede alcanzar los 120 Hz, el doble de los 60 tradicionales.
En México, el modelo de 256 GB se encuentra desde los 18,599 pesos en Liverpool.
Google Pixel 10 Pro
Este modelo destaca por su integración con los servicios de Google y las herramientas de IA de Gemini, así como su propuesta de fotografía computacional.
El dispositivo incorpora una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con tasa de actualización de hasta 120 Hz y un procesador Google Tensor G5. Sus tres cámaras traseras incluyen un teleobjetivo para capturar sujetos a distancia y su principal diferenciador es el software, pues Google incorpora funciones de IA para edición fotográfica, asistencia contextual y otras tareas del sistema, aunque algunas herramientas pueden variar según el idioma, la región y la disponibilidad del servicio.
El equipo también ofrece siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad desde su lanzamiento, una característica importante para quienes buscan conservar su teléfono durante varios años. En México es posible encontrar la versión de 256 GB desde 16,599 pesos.
Xiaomi 15T Pro
El Xiaomi 15T Pro es una alternativa para quienes buscan rendimiento, fotografía y una pantalla de gran tamaño, particularmente si utilizan el celular para videojuegos, grabación de video o edición de contenido.
Integra una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con tasa de actualización de hasta 144 Hz, además del procesador MediaTek Dimensity 9400+, diseñado para tareas de alto rendimiento.
En fotografía incorpora un sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Leica, con un sensor principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con acercamiento óptico de cinco aumentos, característica que permite fotografiar sujetos alejados con mayor flexibilidad.
También cuenta con una batería de 5,500 mAh, carga rápida por cable de 90 W y carga inalámbrica de 50 W. Estas prestaciones pueden resultar útiles para quienes utilizan aplicaciones exigentes y necesitan recuperar batería en periodos cortos.
En México, Xiaomi comercializa la versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento con un precio de referencia de 18,999 pesos. La disponibilidad puede variar entre distribuidores.
Motorola Edge 70 Pro
El Motorola Edge 70 Pro es una alternativa para quienes buscan una pantalla grande, diseño y un equipo orientado al consumo de contenido multimedia.
El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de aproximadamente 6.8 pulgadas y una configuración de cámaras que permite tomar fotografías en distintos escenarios, además de herramientas de procesamiento de imagen y funciones de IA.
Su propuesta está dirigida a usuarios que realizan varias actividades desde el teléfono, como consultar redes sociales, trabajar con aplicaciones, tomar fotografías y reproducir contenido. Antes de comprarlo, conviene comparar las configuraciones de almacenamiento y memoria RAM disponibles, pues el precio puede variar considerablemente entre distribuidores.
En México, Coppel comercializa una versión de 256 GB por aproximadamente 14,999 pesos, mientras que otros establecimientos ofrecen configuraciones de mayor almacenamiento.
Honor 400 Pro
El HONOR 400 Pro apuesta por la fotografía, el rendimiento y las herramientas de inteligencia artificial, con características que lo acercan a equipos de gama alta.
El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica.
También integra un teleobjetivo de 50 megapíxeles, que permite capturar retratos y fotografías de sujetos alejados. Sus herramientas de IA incluyen funciones para editar imágenes, eliminar elementos y mejorar fotografías.
La batería de 6,000 mAh, con carga rápida por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W, es otro de sus principales atractivos para quienes utilizan el celular durante jornadas prolongadas. En México, la versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento se encuentra en Telcel por aproximadamente 16,599 pesos.
Samsung Galaxy S26 FE
El Samsung Galaxy S26 FE es una alternativa para quienes buscan algunas características de la familia Galaxy S, pero prefieren una pantalla de mayor tamaño y un precio inferior al de otros modelos premium.
El equipo incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, con tasa de actualización de 120 Hz, y una batería de 4,900 mAh. También ofrece 8 GB de RAM y distintas opciones de almacenamiento.
Su propuesta combina herramientas de inteligencia artificial, fotografía y funciones del ecosistema Galaxy, por lo que puede resultar atractivo para quienes utilizan aplicaciones de productividad, redes sociales y servicios multimedia.
Una de las ventajas de esta familia es el soporte prolongado de software, que permite recibir actualizaciones de Android y parches de seguridad durante varios años.
En México, Telcel comercializa la versión de 256 GB desde 16,799 pesos, mientras que otros distribuidores ofrecen configuraciones de 512 GB por menos de 19,000 pesos.
¿Qué debes revisar antes de comprar un celular de hasta 21,000 pesos?
Aunque el Buen Fin puede representar una oportunidad para adquirir un teléfono de gama alta a menor precio, un descuento anunciado no significa necesariamente que se trate de la mejor oferta en el mercado, por lo que, antes de comprar, conviene comparar el precio del mismo modelo en diferentes establecimientos y verificar su capacidad de almacenamiento.
Las versiones de 128 GB, 256 GB y 512 GB pueden presentar diferencias importantes de costo, incluso cuando pertenecen a la misma familia.
También es recomendable revisar la política de actualizaciones, pues un dispositivo que recibe nuevas versiones del sistema operativo y parches de seguridad durante más años puede conservar su utilidad por más tiempo, especialmente cuando representa una inversión cercana a los 20,000 pesos.
En fotografía, los megapíxeles no son el único indicador de calidad, también hay que ver la estabilización óptica, el procesamiento de imagen y la presencia de un teleobjetivo pueden ser más relevantes para determinadas necesidades que una cámara con una resolución elevada.
Otro aspecto importante es la inteligencia artificial , pues no todos los dispositivos incluyen las mismas herramientas y algunas funciones requieren conexión a internet, una cuenta de usuario o están limitadas por idioma y región. Por ello, conviene revisar cuáles están realmente disponibles en México.
Finalmente, es importante comprobar que el teléfono sea nuevo, esté homologado para funcionar con las redes mexicanas y cuente con garantía válida en el país, cuestión que resulta especialmente relevante cuando los precios provienen de vendedores externos o equipos importados, que pueden ofrecer condiciones de servicio diferentes a las de los distribuidores oficiales.