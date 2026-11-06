Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

El regreso de los audífonos con cable es pura pose: cambié mis AirPods por unos y esta fue mi experiencia

La Gen Z está impulsando este tipo de accesorio, pero volver a ellos no fue una gran idea a pesar de sus ventajas de costo y supuesta mejor calidad sonora.
vie 06 noviembre 2026 03:00 PM
Añadir Expansión en Google
Fotografía de unos audífonos blancos con cable enredado sobre una tabla de madera.
El submercado de audífonos “over-ear” con cable, podría alcanzar los 4,500 millones de dólares de ingresos hacia 2033, según datos de Verefied Market Reports. (dmilovanovic/Getty Images/iStockphoto)

El regreso de los audífonos con cable no es solo una moda retro pasajera, dicen los centennials. Ellos lo ven como una respuesta a las pequeñas frustraciones cotidianas del entorno digital, como la mala calidad de sonido, las actualizaciones constantes, la falta de batería o la pérdida de conexión. Sin embargo, en otra época viví junto a este tipo de gadgets y tengo claro que no son la respuesta más cómoda.

De acuerdo con datos Verified Market Reports , el submercado de audífonos “over-ear” con cable, podría alcanzar los 4,500 millones de dólares de ingresos hacia 2033, lo que demuestra su creciente adopción especialmente entre los usuarios más jóvenes, quienes destacan varios elementos en su experiencia de usuario.

Publicidad

Uno de ellos es la eliminación completa de la ansiedad por la batería. Con los audífonos con cable, la música suena al instante sin la preocupación de haber olvidado cargar el estuche la noche anterior ni de quedarse a mitad de un viaje o una llamada importante, algo que definitivamente sí me ha pasado y en el que le doy el punto al dispositivo con cable.

Otro argumento para revivir estos audífonos es la tranquilidad de no perderlos, pues en el caso de los dispositivos inalámbrico, el costo de recuperarlos es importante, ya sea en términos de uno de los auriculares o incluso su estuche de carga, algo que ya me sucedió con unos Nothing Ear, cuyo precio se ubica por encima de los 1,500 pesos, mientras unos EarPods, de Apple, cuestan alrededor de 500 pesos.

A pesar de sus ventajas, no regresaré a los audífonos con cable

Probé durante dos semanas los audífonos con cable y a partir de esa experiencia, que me transportó a mi época de secundaria, puedo confirmar que los audífonos Bluetooth son uno de los más grandes aciertos de la industria tecnológica.

Uno de los argumentos que siempre escucho es la calidad del sonido, aspecto en el que no noté ninguna diferencia. Y es que escucho música en Spotify, por lo tanto, no existe una diferencia real en la calidad si uso un dispositivo Bluetooth o uno con cable. Además, los audífonos con cable carecen de la tecnología de cancelación de ruido, por lo que en entornos públicos es más difícil escuchar la máxima fidelidad de los sonidos.

Otro factor clave que veo entre los más jóvenes en cómo usan este gadget es la señalización social explícita. Desde mi visión, para ellos un cable blanco o negro colgando hacia el bolsillo del pantalón es, por un lado, una muestra de que la persona no está disponible para interacciones, pero también conforma un accesorio de moda vintage asociado a la estética de los años 2000.

Publicidad

En mi caso, que ya había vivido con los audífonos de cable durante varios años en el pasado, y que los usaba por debajo de la playera, el volver a ellos solo representó incomodidad y pelear con un accesorio que estorba en la vida cotidiana.

Y nadie puede negar que la molestia del enredo del cable sigue siendo un inconveniente clásico. Sacar los audífonos del bolsillo y tener que desenredar el nudo interrumpe la inmediatez de la experiencia que se busca en el día a día.

Además, la fragilidad mecánica representa otra desventaja importante de los modelos con cable. El desgaste en las uniones, los jalones accidentales al atorarse con manijas o mochilas y la posibilidad de que se doble el conector USB-C suelen romper los cables internos de forma irreparable.

Asimismo, la dependencia del puerto físico limita la versatilidad de uso moderno. Como la mayoría de los teléfonos actuales ya no incluyen la entrada jack de 3.5 milímetros, los usuarios nos vemos obligados a recurrir a adaptadores específicos o comprar audífonos dedicados con conector digital.

Por su parte, los audífonos Bluetooth ofrecen como ventaja principal una libertad de movimiento absoluta. Poder entrenar en el gimnasio, cocinar o limpiar la casa sin cables molestos que se atoren con los brazos es el estándar de comodidad moderna y la razón principal por la que no le haré caso a los centennials.

Publicidad

Tags

Audífonos Gadgets

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad