Comprar el nuevo iPhone Duo puede costarte hasta 86 canastas básicas en México

El iPhone Duo de 2 TB cuesta casi 86 canastas básicas

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de 29,999 pesos en México. Si se divide esta cantidad entre los 910 pesos de la canasta PACIC, el resultado es de aproximadamente 33 canastas.

En el caso del iPhone 18 Pro Max, con un precio inicial de 31,999 pesos, equivale a unas 35.2 canastas.

La diferencia aumenta de manera importante con el iPhone Duo. La versión de 256 GB cuesta 47,999 pesos, lo que representa unas 52.7 canastas PACIC. Pero quien quiera la versión con 2 TB de almacenamiento tendrá que pagar 77,999 pesos. Esa cantidad equivale a aproximadamente 85.7 canastas, es decir, casi 86 veces el valor de referencia de una canasta de 24 productos.

La comparación no significa que una familia gaste exactamente 910 pesos cada semana en alimentos. El PACIC funciona, en este caso, como una referencia para dimensionar el precio de los teléfonos frente a un conjunto definido de productos básicos.

La canasta considera 24 productos, entre ellos alimentos y artículos de consumo básico, y su precio puede variar dependiendo del establecimiento y la región. Para este ejercicio se utilizó el precio de referencia de 910 pesos establecido por el programa.





¿Cuántos días tiene que trabajar una persona para comprar un iPhone?

Otra forma de dimensionar el precio es compararlo con el salario mínimo. En 2026, el salario mínimo en la mayor parte del país es de 315.04 pesos diarios, equivalente a 9,451.20 pesos mensuales.

Bajo el supuesto de que una persona pudiera destinar todo su salario a comprar un teléfono (sin gastar en comida, vivienda, transporte, servicios o cualquier otro concepto), tendría que trabajar aproximadamente 95 días para alcanzar los 29,999 pesos del iPhone 18 Pro. Para el iPhone 18 Pro Max, el esfuerzo sube a unos 102 días de salario mínimo.

En el caso del iPhone Duo, la versión de 256 GB requiere alrededor de 152 días de trabajo, mientras que el modelo de 2 TB alcanza los 248 días de salario mínimo.