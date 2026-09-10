Comprar el nuevo iPhone Duo puede costarte hasta 86 canastas básicas en México

Es decir, el iPhone 18 Pro representa poco más de tres meses de salario mínimo, el 18 Pro Max casi tres meses y medio, el Duo de 256 GB poco más de cinco meses y el Duo de 2 TB más de ocho meses.
La comparación cambia para quienes trabajan en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo de 2026 es de 440.87 pesos diarios, equivalente a 13,226.10 pesos mensuales.
Con este ingreso, el iPhone 18 Pro representa unos 68 días de salario mínimo, mientras que el 18 Pro Max requiere alrededor de 73 días.
El iPhone Duo de 256 GB implica unos 109 días de salario mínimo. Para la versión de 2 TB, el periodo aumenta hasta aproximadamente 177 días, o casi seis meses de salario completo.
Un teléfono de hasta 77,999 pesos
El precio del iPhone Duo marca la mayor distancia frente al salario mínimo de los equipos considerados. Entre la versión de 256 GB y la de 2 TB existe una diferencia de 30,000 pesos. Ese monto por sí solo equivale a casi 33 canastas PACIC y representa alrededor de 95 días de salario mínimo en la zona general.
Los ajustes al alza en el precio de los nuevos iPhone llegan en un momento en el que la industria tecnológica enfrenta un aumento en el costo de la memoria. La demanda de chips para infraestructura de inteligencia artificial reduce la disponibilidad de memoria DRAM y NAND para otros dispositivos, mientras los fabricantes de semiconductores priorizan a productos destinados a centros de datos, donde los márgenes son mayores. Esto presiona los costos de los componentes utilizados en smartphones y otros equipos electrónicos.
Desde meses antes del lanzamiento de los nuevos iPhone, fabricantes y analistas ya advertían que el encarecimiento de la memoria podría terminar reflejándose en el precio de los teléfonos. De hecho, otros fabricantes de smartphones comenzaron a elevar los precios de algunos modelos ante el incremento de los costos de memoria y procesadores.
Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max arrancaron 100 dólares por encima de sus antecesores en Estados Unidos, un incremento que fue justificado como parte del encarecimiento de la memoria.
La comparación ayuda a poner en perspectiva el precio de los nuevos equipos de Apple: para un consumidor con ingresos equivalentes al salario mínimo, comprar uno de estos teléfonos implica no sólo desembolsar decenas de miles de pesos, sino comprometer varios meses de ingresos.