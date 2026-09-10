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Comprar el nuevo iPhone Duo puede costarte hasta 86 canastas básicas en México

El iPhone 18 Pro requiere más de dos meses de salario mínimo para comprarse, mientras que el iPhone Duo representa casi cuatro meses de ingresos mínimos en México.
jue 10 septiembre 2026 11:00 AM
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Fotografía del iPhone Duo durante su presentación en el Apple Park
El iPhone Duo llega a México con un precio de hasta 77,999 pesos para la versión de 2 TB, equivalente a casi 86 canastas PACIC. (Foto: KARL MONDON/AFP)

Apple ya puso precio en México a su nueva generación de teléfonos. El iPhone 18 Pro parte de los 29,999 pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en 31,999 pesos. En el caso del nuevo iPhone Duo , el primer teléfono plegable de la compañía, el precio arranca en 47,999 pesos para la versión inicial de 256 GB y llega hasta 77,999 pesos para el modelo de 2 TB.

Más allá de las características y las nuevas funciones que incorporan estos equipos, sus precios permiten dimensionar cuánto representan frente al ingreso de un trabajador en México.

Para hacerlo, este ejercicio toma como referencia la canasta de 24 productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), cuyo precio máximo acordado es de 910 pesos, así como los salarios mínimos vigentes en 2026.

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El iPhone Duo de 2 TB cuesta casi 86 canastas básicas

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de 29,999 pesos en México. Si se divide esta cantidad entre los 910 pesos de la canasta PACIC, el resultado es de aproximadamente 33 canastas.

En el caso del iPhone 18 Pro Max, con un precio inicial de 31,999 pesos, equivale a unas 35.2 canastas.

La diferencia aumenta de manera importante con el iPhone Duo. La versión de 256 GB cuesta 47,999 pesos, lo que representa unas 52.7 canastas PACIC. Pero quien quiera la versión con 2 TB de almacenamiento tendrá que pagar 77,999 pesos. Esa cantidad equivale a aproximadamente 85.7 canastas, es decir, casi 86 veces el valor de referencia de una canasta de 24 productos.

La comparación no significa que una familia gaste exactamente 910 pesos cada semana en alimentos. El PACIC funciona, en este caso, como una referencia para dimensionar el precio de los teléfonos frente a un conjunto definido de productos básicos.

La canasta considera 24 productos, entre ellos alimentos y artículos de consumo básico, y su precio puede variar dependiendo del establecimiento y la región. Para este ejercicio se utilizó el precio de referencia de 910 pesos establecido por el programa.

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¿Cuántos días tiene que trabajar una persona para comprar un iPhone?

Otra forma de dimensionar el precio es compararlo con el salario mínimo. En 2026, el salario mínimo en la mayor parte del país es de 315.04 pesos diarios, equivalente a 9,451.20 pesos mensuales.

Bajo el supuesto de que una persona pudiera destinar todo su salario a comprar un teléfono (sin gastar en comida, vivienda, transporte, servicios o cualquier otro concepto), tendría que trabajar aproximadamente 95 días para alcanzar los 29,999 pesos del iPhone 18 Pro. Para el iPhone 18 Pro Max, el esfuerzo sube a unos 102 días de salario mínimo.

En el caso del iPhone Duo, la versión de 256 GB requiere alrededor de 152 días de trabajo, mientras que el modelo de 2 TB alcanza los 248 días de salario mínimo.

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Es decir, el iPhone 18 Pro representa poco más de tres meses de salario mínimo, el 18 Pro Max casi tres meses y medio, el Duo de 256 GB poco más de cinco meses y el Duo de 2 TB más de ocho meses.

La comparación cambia para quienes trabajan en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo de 2026 es de 440.87 pesos diarios, equivalente a 13,226.10 pesos mensuales.

Con este ingreso, el iPhone 18 Pro representa unos 68 días de salario mínimo, mientras que el 18 Pro Max requiere alrededor de 73 días.

El iPhone Duo de 256 GB implica unos 109 días de salario mínimo. Para la versión de 2 TB, el periodo aumenta hasta aproximadamente 177 días, o casi seis meses de salario completo.

Un teléfono de hasta 77,999 pesos

El precio del iPhone Duo marca la mayor distancia frente al salario mínimo de los equipos considerados. Entre la versión de 256 GB y la de 2 TB existe una diferencia de 30,000 pesos. Ese monto por sí solo equivale a casi 33 canastas PACIC y representa alrededor de 95 días de salario mínimo en la zona general.

Los ajustes al alza en el precio de los nuevos iPhone llegan en un momento en el que la industria tecnológica enfrenta un aumento en el costo de la memoria. La demanda de chips para infraestructura de inteligencia artificial reduce la disponibilidad de memoria DRAM y NAND para otros dispositivos, mientras los fabricantes de semiconductores priorizan a productos destinados a centros de datos, donde los márgenes son mayores. Esto presiona los costos de los componentes utilizados en smartphones y otros equipos electrónicos.

Desde meses antes del lanzamiento de los nuevos iPhone, fabricantes y analistas ya advertían que el encarecimiento de la memoria podría terminar reflejándose en el precio de los teléfonos. De hecho, otros fabricantes de smartphones comenzaron a elevar los precios de algunos modelos ante el incremento de los costos de memoria y procesadores.

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max arrancaron 100 dólares por encima de sus antecesores en Estados Unidos, un incremento que fue justificado como parte del encarecimiento de la memoria.

La comparación ayuda a poner en perspectiva el precio de los nuevos equipos de Apple: para un consumidor con ingresos equivalentes al salario mínimo, comprar uno de estos teléfonos implica no sólo desembolsar decenas de miles de pesos, sino comprometer varios meses de ingresos.

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