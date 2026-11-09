¿Usas IA para mejorar tu CV? Tus datos personales podrían quedar expuestos

Ante esta práctica, los aspirantes pueden recurrir a la IA para incorporar palabras clave que coincidan con las descripciones de las vacantes. Sin embargo, saturar el documento con términos técnicos o habilidades poco relacionadas con la experiencia real puede perjudicar su claridad.
Kaspersky recomienda mantener una estructura sencilla, incluir fechas verificables y utilizar formatos como PDF o DOCX, siempre que sean compatibles con las indicaciones del empleador.
5. Enviar el documento sin revisar las respuestas de la IA
Confiar completamente en el contenido generado por un chatbot también puede provocar errores en fechas, nombres de empresas, cargos y descripciones profesionales.
Antes de enviar una postulación, es necesario comprobar que la información sea correcta, que el documento no incluya datos confidenciales y que su contenido refleje fielmente la trayectoria del candidato.
Las falsas ofertas laborales también ponen en riesgo tus datos
La exposición de información no es el único riesgo digital durante la búsqueda de empleo. Los candidatos también pueden encontrarse con vacantes fraudulentas, mensajes que suplantan a reclutadores o enlaces diseñados para robar credenciales.
Kaspersky advierte que una supuesta invitación a una entrevista, una prueba de selección o una oferta laboral recibida por correo electrónico o mensajería puede utilizarse como señuelo para dirigir a los usuarios a sitios de phishing o distribuir programas maliciosos.
Por ello, recomienda verificar que las vacantes existan en los canales oficiales de las empresas y desconfiar de propuestas con salarios extraordinarios o procesos de contratación poco habituales.
La compañía también aconseja utilizar contraseñas diferentes para cada portal de empleo y evitar publicar currículums completos en redes sociales, donde los datos personales pueden quedar disponibles para personas ajenas al proceso de contratación.
En el caso de las herramientas de IA, una alternativa consiste en compartir únicamente las secciones del currículum que necesitan mejoras. Por ejemplo, solicitar que un chatbot revise la descripción de un puesto sin proporcionar el nombre del candidato, sus datos de contacto o información confidencial de sus antiguos empleadores.
El objetivo no es abandonar estas tecnologías, sino reconocer que la información necesaria para redactar un mejor currículum no siempre es la misma que se necesita para presentar una solicitud de empleo. Como resume Manjarrez, “el desafío no es dejar de usar la IA, sino aprovechar sus beneficios sin comprometer la privacidad”.