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¿Usas IA para mejorar tu CV? Tus datos personales podrían quedar expuestos

Uno de cada cinco usuarios de IA recurre a estas herramientas para buscar empleo, según Kaspersky. Compartir un currículum completo puede exponer información personal y profesional.
lun 09 noviembre 2026 02:30 PM
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Imagen de una persona trabajando en su CV. En la pantalla se muestra que está usando una plataforma de IA generativa y una señal de que eso puede representar un riesgo para sus datos.
Ahora, 90% de los usuarios utiliza herramientas impulsadas por IA y uno de cada cinco las emplea en actividades relacionadas con la búsqueda de empleo. (Foto: Generada con IA Google Flow)

Buscar trabajo ya no implica únicamente revisar vacantes, actualizar el currículum y enviar solicitudes. La inteligencia artificial también forma parte del proceso, pues permite mejorar la redacción de una hoja de vida, adaptar la experiencia profesional a una oferta laboral e incluso preparar respuestas para una entrevista. Sin embargo, estas prácticas pueden representar un riesgo para la privacidad de los candidatos.

De acuerdo con un estudio realizado por el centro de investigación de mercados de Kaspersky, 90% de los encuestados utiliza herramientas impulsadas por inteligencia artificial y uno de cada cinco las emplea en actividades relacionadas con la búsqueda de empleo.

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El problema, asegura la compañía de ciberseguridad, aparece cuando los usuarios comparten información personal sin conocer qué sucede con ella después de introducirla en estas plataformas. Un currículum puede contener nombres completos, números telefónicos, direcciones, correos electrónicos, historial laboral y hasta información confidencial de antiguos empleadores.

Aunque proporcionar estos datos puede parecer necesario para recibir recomendaciones personalizadas, no siempre lo es. Por ejemplo, una persona que solicita ayuda para mejorar la descripción de sus responsabilidades laborales puede obtener sugerencias sin revelar su identidad, datos de contacto o información interna de las empresas donde trabajó.

“La inteligencia artificial está transformando la búsqueda de empleo, pero también la forma en que los candidatos exponen su información. Una hoja de vida puede contener datos personales y profesionales que, en manos equivocadas, podrían facilitar fraudes o suplantaciones de identidad”, advierte María Isabel Manjarrez, investigadora senior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky para América Latina.

La especialista señala que el riesgo aumenta cuando los candidatos utilizan plataformas sin conocer sus políticas de privacidad o las condiciones bajo las cuales almacenan y procesan la información.

Esto no significa que todos los chatbots hagan públicos los documentos que reciben o que compartir un currículum provoque automáticamente una filtración. La exposición depende de las prácticas de cada proveedor, las configuraciones de privacidad y las medidas de seguridad del servicio.

Los cinco errores al utilizar IA para buscar trabajo

Kaspersky identifica cinco prácticas que pueden comprometer la privacidad de los candidatos o perjudicar sus oportunidades laborales.

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1. Subir el currículum con todos los datos personales

Uno de los principales errores consiste en compartir el documento completo con un chatbot, incluso cuando la tarea solicitada no requiere información personal.

La compañía recomienda eliminar nombres, números telefónicos, direcciones, correos electrónicos y cualquier otro dato que permita identificar directamente al candidato antes de solicitar sugerencias.

También aconseja retirar información confidencial de empleadores anteriores, como resultados financieros internos, nombres de clientes o detalles de proyectos que no sean públicos.

2. No revisar qué hace la plataforma con la información

Las herramientas de inteligencia artificial no tienen necesariamente las mismas políticas de privacidad. Algunas pueden utilizar determinadas conversaciones para mejorar sus modelos, dependiendo de las condiciones del servicio y de las opciones que el usuario tenga activadas.

Antes de compartir documentos, es importante comprobar si existe la posibilidad de desactivar el uso de conversaciones para entrenamiento, así como revisar las opciones de conservación y eliminación de datos.

3. Dejar que la IA invente experiencia laboral

La inteligencia artificial puede mejorar la redacción de un perfil profesional, pero también generar información incorrecta o exagerar habilidades, responsabilidades y resultados.

Por ejemplo, una herramienta podría convertir la participación en un proyecto en una afirmación que atribuya al candidato su dirección completa.

Estas diferencias pueden convertirse en un problema durante una entrevista, especialmente cuando el reclutador solicita ejemplos concretos o evidencia de los logros incluidos en el documento.

4. Elaborar un CV únicamente para superar filtros automáticos

Algunas empresas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos, conocidos como ATS, para organizar y procesar postulaciones.

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Ante esta práctica, los aspirantes pueden recurrir a la IA para incorporar palabras clave que coincidan con las descripciones de las vacantes. Sin embargo, saturar el documento con términos técnicos o habilidades poco relacionadas con la experiencia real puede perjudicar su claridad.

Kaspersky recomienda mantener una estructura sencilla, incluir fechas verificables y utilizar formatos como PDF o DOCX, siempre que sean compatibles con las indicaciones del empleador.

5. Enviar el documento sin revisar las respuestas de la IA

Confiar completamente en el contenido generado por un chatbot también puede provocar errores en fechas, nombres de empresas, cargos y descripciones profesionales.

Antes de enviar una postulación, es necesario comprobar que la información sea correcta, que el documento no incluya datos confidenciales y que su contenido refleje fielmente la trayectoria del candidato.

Las falsas ofertas laborales también ponen en riesgo tus datos

La exposición de información no es el único riesgo digital durante la búsqueda de empleo. Los candidatos también pueden encontrarse con vacantes fraudulentas, mensajes que suplantan a reclutadores o enlaces diseñados para robar credenciales.

Kaspersky advierte que una supuesta invitación a una entrevista, una prueba de selección o una oferta laboral recibida por correo electrónico o mensajería puede utilizarse como señuelo para dirigir a los usuarios a sitios de phishing o distribuir programas maliciosos.

Por ello, recomienda verificar que las vacantes existan en los canales oficiales de las empresas y desconfiar de propuestas con salarios extraordinarios o procesos de contratación poco habituales.

La compañía también aconseja utilizar contraseñas diferentes para cada portal de empleo y evitar publicar currículums completos en redes sociales, donde los datos personales pueden quedar disponibles para personas ajenas al proceso de contratación.

En el caso de las herramientas de IA, una alternativa consiste en compartir únicamente las secciones del currículum que necesitan mejoras. Por ejemplo, solicitar que un chatbot revise la descripción de un puesto sin proporcionar el nombre del candidato, sus datos de contacto o información confidencial de sus antiguos empleadores.

El objetivo no es abandonar estas tecnologías, sino reconocer que la información necesaria para redactar un mejor currículum no siempre es la misma que se necesita para presentar una solicitud de empleo. Como resume Manjarrez, “el desafío no es dejar de usar la IA, sino aprovechar sus beneficios sin comprometer la privacidad”.

Tags

Inteligencia artificial ciberseguridad

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