¿Usas IA para mejorar tu CV? Tus datos personales podrían quedar expuestos

El problema, asegura la compañía de ciberseguridad, aparece cuando los usuarios comparten información personal sin conocer qué sucede con ella después de introducirla en estas plataformas. Un currículum puede contener nombres completos, números telefónicos, direcciones, correos electrónicos, historial laboral y hasta información confidencial de antiguos empleadores.

Aunque proporcionar estos datos puede parecer necesario para recibir recomendaciones personalizadas, no siempre lo es. Por ejemplo, una persona que solicita ayuda para mejorar la descripción de sus responsabilidades laborales puede obtener sugerencias sin revelar su identidad, datos de contacto o información interna de las empresas donde trabajó.

“La inteligencia artificial está transformando la búsqueda de empleo, pero también la forma en que los candidatos exponen su información. Una hoja de vida puede contener datos personales y profesionales que, en manos equivocadas, podrían facilitar fraudes o suplantaciones de identidad”, advierte María Isabel Manjarrez, investigadora senior de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky para América Latina.

La especialista señala que el riesgo aumenta cuando los candidatos utilizan plataformas sin conocer sus políticas de privacidad o las condiciones bajo las cuales almacenan y procesan la información.

Esto no significa que todos los chatbots hagan públicos los documentos que reciben o que compartir un currículum provoque automáticamente una filtración. La exposición depende de las prácticas de cada proveedor, las configuraciones de privacidad y las medidas de seguridad del servicio.

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