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Amenaza a repartidor en la Benito Juárez reabre el contexto de violencia que vive este gremio

Colectivos de repartidores contabilizan más de 47,000 asaltos y 23 trabajadores asesinados en la Ciudad de México desde 2017. Denuncian que, pese a sus solicitudes de apoyo, las autoridades no han dado respuesta.
mié 11 noviembre 2026 08:42 AM
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Repartidores reunidos en la avenida Popocatépetl, en la alcaldía Benito Juárez, en respuesta a las amenazas con arma hacia un de sus compañeros.
La violencia contra repartidores de apps en la CDMX ha generado protestas y denuncias por falta de seguridad y respuestas de las autoridades. (Foto: Fernando Guarneros)

La amenaza con un arma de fuego contra un repartidor de aplicación en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, provocó una movilización de trabajadores y volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan quienes realizan entregas a domicilio. El incidente ocurrió después de que el trabajador cancelara un pedido por exceder el tiempo de espera, una situación que escaló hasta una confrontación con un hombre armado.

¿Qué sucedió con los repartidores de app el 10 de noviembre?

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre Eje 8 Sur, en las inmediaciones de la colonia Xoco. De acuerdo con los primeros reportes, una mujer comenzó a insultar al repartidor por teléfono después de que este cancelara la entrega.

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Posteriormente, un hombre, identificado como su pareja, salió con un arma de fuego y presuntamente amenazó al trabajador. La confrontación quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

La grabación provocó indignación entre otros trabajadores de plataformas digitales, quienes acudieron al inmueble la noche del 10 de noviembre para exigir que las autoridades intervinieran.

Sin embargo, para las organizaciones que representan a los repartidores, el incidente no constituye un hecho aislado, sino una muestra de la violencia que enfrentan durante sus jornadas laborales y de la falta de mecanismos efectivos para protegerlos.

Saúl Gómez Piña, fundador de Ni Un Repartidor Menos A.C., declaró a Expansión que su organización no participó en la movilización, aunque considera que la reacción de los trabajadores refleja el descontento acumulado por la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades.

"Nosotros no estamos participando", aclaró Gómez Piña, quien atribuyó las manifestaciones a "un hartazgo de que las autoridades no apoyen. La violencia es un tema que simplemente es desastroso contra los repartidores en aplicaciones", añadió.

Más de 47,000 asaltos contra repartidores en la CDMX

La inseguridad que enfrentan los repartidores ya había sido denunciada meses antes de este episodio. En agosto de 2026, Ni Un Repartidor Menos A.C. y la colectiva Ni Una Repartidora Menos, difundieron un informe sobre los delitos y agresiones registrados contra trabajadores de plataformas digitales en la Ciudad de México.

De acuerdo con los registros de ambas organizaciones, entre 2017 y el 5 de agosto de 2026 se contabilizaron 47,137 asaltos contra repartidores en la capital del país, así como 23 trabajadores asesinados, de los cuales 21 eran hombres y dos mujeres.

El documento también identificó 297 agresiones contra repartidoras, de las cuales, según los colectivos, únicamente tres llegaron a denunciarse formalmente. Las organizaciones estiman que apenas 1.7% de los asaltos registrados se denuncia ante las autoridades, una situación que atribuyen a la desconfianza en las instituciones y a las dificultades que enfrentan las víctimas para iniciar y continuar los procesos legales.

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Gómez Piña asegura que su organización ha solicitado a las autoridades una respuesta ante la violencia que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales, pero hasta ahora no ha obtenido ninguna. "Siempre nos ignoran", afirmó.

Las agrupaciones también han señalado que la violencia contra los repartidores no proviene exclusivamente de la delincuencia. En su informe de agosto denunciaron presuntos actos de hostigamiento por parte de policías durante los operativos dirigidos a motociclistas.

Según su estimación, 90% de las revisiones realizadas en estos operativos se concentra en trabajadores de plataformas digitales, una proporción que no ha sido corroborada de manera independiente.. "Siempre nos ignoran", afirmó.

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