La acción de Nvidia volvió a perder en la sesión del 10 de noviembre a solo dos días del escándalo amoroso de su CEO, Jensen Huang, y una presunta espía del gobierno chino: Alice Huang.
Nvidia pasa por un “bache”, la BMV gana terreno y el peso se deprecia ante el dólar
El papel de la empresa de tecnología cayó un 5.47% al cotizar en 168.3 dólares, de acuerdo con información de Investing.
Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, mencionó a Expansión que la caída de Nvidia es más bien un bache en el camino y no un cambio de tendencia. No obstante, lo que el mercado está castigando hoy tiene que ver con dudas de gobierno corporativo y con el ruido que se generó alrededor de Jensen Huang .
“La demanda por sus chips para centros de datos sigue siendo muy fuerte, sus márgenes siguen siendo excepcionales y su posición de liderazgo en infraestructura de Inteligencia Artificial no ha cambiado”, acotó el experto.
Jensen Huang podría renunciar
Por su parte, Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, dijo a este espacio que la infidelidad del CEO de Nvidia abre la opción de investigaciones gubernamentales y mayores controles de exportación. Además de que existe la posibilidad de que Jensen Huang deje de ser CEO.
Durante la sesión del martes, Nvidia dejó de ser, por un momento, la segundo empresa más valiosa del mundo.
Gana la BMV y BIVA
A nivel local, la Bolsa Mexicana de Valores ( BMV ) cerró la sesión con una ganancia de 0.05%, mientras que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) ganó 0.15%.
En el Índice de Precios y Cotizaciones, las emisoras con mejor rendimiento durante el día fueron Grupo Aeroportuario del Pacífico, Volaris, Coca-Cola Femsa, Grupo Carso y Bimbo.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.30%, el Nasdaq Composite descendió 0.74% y el S&P 500 cayó 0.38%.
Un análisis de Banco Base explicó que se observaron pérdidas generalizadas en los tres índices de Estados Unidos debido a la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos que se ubicó por encima de lo esperado, lo que genera la expectativa de una postura monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.
Peso se deprecia frente al dólar
A la par de los movimientos en el mercado financiero, el peso cerró la sesión con una depreciación de 0.45% al cotizar en 18.62 pesos por dólar, de acuerdo con información de Bloomberg.
La depreciación de la moneda mexicana se debió al fortalecimiento del dólar ante la especulación de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría ser más agresiva para subir su tasa de interés por el dato de inflación, de acuerdo con Banco Base.
Más temprano se informó que la inflación en Estados Unidos registró un aumento de 0.4% en octubre en comparación con el mes previo. El dato superó la expectativa del mercado de 0.3%.