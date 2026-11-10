Nvidia pasa por un “bache”, la BMV gana terreno y el peso se deprecia ante el dólar

El papel de la empresa de tecnología cayó un 5.47% al cotizar en 168.3 dólares, de acuerdo con información de Investing.

Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, mencionó a Expansión que la caída de Nvidia es más bien un bache en el camino y no un cambio de tendencia. No obstante, lo que el mercado está castigando hoy tiene que ver con dudas de gobierno corporativo y con el ruido que se generó alrededor de Jensen Huang .

“La demanda por sus chips para centros de datos sigue siendo muy fuerte, sus márgenes siguen siendo excepcionales y su posición de liderazgo en infraestructura de Inteligencia Artificial no ha cambiado”, acotó el experto.

Jensen Huang podría renunciar

Por su parte, Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, dijo a este espacio que la infidelidad del CEO de Nvidia abre la opción de investigaciones gubernamentales y mayores controles de exportación. Además de que existe la posibilidad de que Jensen Huang deje de ser CEO.

Durante la sesión del martes, Nvidia dejó de ser, por un momento, la segundo empresa más valiosa del mundo.

