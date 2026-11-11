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Desde una MacBook hasta apoyo para emprender: Así fue el digno despido que hizo Canva

La semana pasada, la empresa de diseño recortó el 22% de su plantilla global, pero el caso demuestra que a pesar de la situación en el sector, este proceso también se puede hacer con sentido humano.
mié 11 noviembre 2026 01:30 PM
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Imagen de una mesa con una caja de un empleado que fue despedido de Canva en donde se lleva una computadora, un fajo de dólares y un cupón para un programa de asesoramiento para emprender
En el caso de Canva, su CEO, Melanie Perkins comunicó la decisión mediante una carta dirigida a sus empleados en la que reconoció que 2026 representa uno de los periodos más complicados para la compañía. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

La industria de la tecnología no sale de sus crisis por despidos. Según datos del rastreador de despidos del sector, Layoffs.fyi, en lo que va del 2026 se han registrado más de 142,000 rescisiones en el sector, una dinámica que lleva sucediendo desde 2023. Sin embargo, tuvieron que pasar tres años para que una empresa pusiera el ejemplo de cómo se hace una liquidación de la manera más digna posible.

El 4 de noviembre pasado, Canva anunció una reestructuración que afectó a 1,271 trabajadores, equivalente al 22% de su plantilla, como parte de un proceso para simplificar sus operaciones y adaptar su negocio a las nuevas exigencias del mercado. A pesar de la mala noticia, sorprendió su paquete de indemnización, el cual dista de lo que se acostumbra en la tecnología.

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El paquete de indemnización que Canva ofreció a los empleaados que despidió

Canva anunció un paquete de apoyo para los empleados impactados. Entre las medidas se encuentra el pago de al menos seis meses de salario, que incluyen las indemnizaciones legales correspondientes, independientemente del país donde trabajen.

También ofrecerá 12 meses adicionales de cobertura médica en los países donde proporciona este beneficio, así como un año de acceso a su programa de asistencia para empleados y sus familiares.

Los trabajadores tendrán acceso a asesoría profesional, preparación para entrevistas y una suscripción de un año a LinkedIn Premium. Además de que podrán conservar las computadoras MacBook que utilizaban para trabajar.

Asimismo, la empresa creó el Canva Collective Fund, un programa que ofrecerá apoyos de 10,000 dólares a empleados que quieran emprender un negocio o desarrollar proyectos comunitarios. Los interesados tendrán hasta el 14 de diciembre para registrar su solicitud.

Melanie Perkins, cofundadora y CEO de la firma, señaló que las conversaciones individuales con los empleados afectados comenzaron de inmediato, aunque los procedimientos y plazos dependerán de la legislación laboral de los 37 países donde Canva tiene presencia.

Un despido que los empleados aceptaron

En un artículo para la Escuela de Administración de Yale, la profesora Emma Seppälä aconseja a los líderes que a la hora de ejecutar un movimiento de este tipo, deben “explicar claramente los motivos de la decisión para minimizar los rumores y mantener la confianza” de los empleados, además de hacer en persona siempre que sea posible.

Es decir, un proceso de salida responsable comienza por explicar por qué la organización se está reestructurando, cómo se han tomado las decisiones y qué significan para cada empleado. En el caso de Canva, Perkins comunicó la decisión mediante una carta dirigida a sus empleados en la que reconoció que 2026 representa uno de los periodos más complicados para la compañía desde su fundación en 2013.

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"Este es, sin duda, el momento más difícil de nuestros 13 años de historia", escribió la directiva en el comunicado oficial. Perkins explicó que el crecimiento de Canva se desaceleró por primera vez en una década, una situación que llevó a la empresa a reconsiderar su estructura interna y la forma en que desarrolla sus productos.

Si bien la decisión generó frustración entre los colaboradores afectados, la empatía con la que se comunicaron generó buenas reacciones entre algunos extrabajadores de Canva que decidieron exponer su caso.

Karlton Pang, diseñador principal de contenido, describió en redes sociales sentir “frustración, alivio y claridad a la vez”, de acuerdo con sus publicaciones, y atribuyó este manejo de la crisis al lema de Canva: “Sé una buena persona”.

Un ejemplo difícil de equiparar

La reestructuración de Canva no es necesariamente un modelo que todas las organizaciones puedan replicar. Las ayudas financieras que dio, como los seis meses de salario, extensiones de cobertura médica y subvenciones para emprendedores, no son la norma dentro de la industria tecnológica.

De hecho, debido a que los despidos son una realidad que lleva afectando al sector desde hace unos años, estos paquetes han empeorad con los años. Durante las primeras grandes rondas de recortes, entre 2022 y 2023, algunas firmas establecieron liquidaciones muy por encima de los requerimientos legales, buscando mitigar el impacto reputacional y proteger su marca empleadora.

En noviembre de 2022, Meta despidió a alrededor de 11,000 empleados y Mark Zuckerberg fijó la barra más alta del sector al ofrecer un piso mínimo de cuatro meses de salario base, sumando dos semanas adicionales por cada año de antigüedad sin límite superior.

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El paquete incluyó seis meses de seguro médico completo para los empleados y sus familias, el pago de vacaciones acumuladas, la aceleración de acciones, así como tres meses de apoyo para la reubicación laboral y trámites de visa para trabajadores extranjeros.

En enero de 2023, Google hizo lo propio con unos 12,000 empleados y la compañía igualó la base de 16 semanas de sueldo, pero añadió un periodo de notificación previa de al menos 60 días pagados, lo que garantizó efectivamente seis meses de ingresos para la mayoría de los afectados. Además, otorgó el pago proporcional del bono anual de 2022 y seis meses de cobertura de salud.

La peores indemnizaciones del sector tecnológico

No obstante, a medida que las reestructuraciones se prolongaron y la prioridad corporativa migró hacia la eficiencia de capital, las condiciones de salida se endurecieron drásticamente.

En noviembre de 2022, Twitter (toda vía no se convertía en X) despidió a alrededor de 3,700 trabajadores tras la adquisición por parte de Elon Musk. Aunque inicialmente se anunciaron tres meses de compensación, miles de empleados denunciaron haber recibido únicamente el mínimo legal de 60 días de salario, condicionado a la firma de convenios que prohibían entablar demandas. El caso derivó en múltiples arbitrajes por el impago de bonos prometidos y la cancelación de acciones.

En 2023, Amazon comenzó con rondas de despidos que afectaron a 27,000 personas y aunque la empresa otorgó 90 días de sueldo y beneficios durante el periodo de notificación legal, omitió la compensación por antigüedad para puestos operativos de nivel medio. Además, al cortar el acceso a los sistemas antes de fechas clave de liquidación bursátil, numerosos trabajadores perdieron el derecho a cobrar porciones significativas de sus acciones.

Y aunque lo hizo bien en su primer ronda, para 2024 y 2025, Google volvió a hacer ajustes en áreas como ingeniería central, hardware y servicios en la nube, sin embargo, recortó de forma sustancial los beneficios de salida respecto a 2023, limitándose en diversos países a los mínimos exigidos por la legislación local.

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