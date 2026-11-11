Desde una MacBook hasta apoyo para emprender: Así fue el digno despido que hizo Canva

El paquete incluyó seis meses de seguro médico completo para los empleados y sus familias, el pago de vacaciones acumuladas, la aceleración de acciones, así como tres meses de apoyo para la reubicación laboral y trámites de visa para trabajadores extranjeros.
En enero de 2023, Google hizo lo propio con unos 12,000 empleados y la compañía igualó la base de 16 semanas de sueldo, pero añadió un periodo de notificación previa de al menos 60 días pagados, lo que garantizó efectivamente seis meses de ingresos para la mayoría de los afectados. Además, otorgó el pago proporcional del bono anual de 2022 y seis meses de cobertura de salud.
La peores indemnizaciones del sector tecnológico
No obstante, a medida que las reestructuraciones se prolongaron y la prioridad corporativa migró hacia la eficiencia de capital, las condiciones de salida se endurecieron drásticamente.
En noviembre de 2022, Twitter (toda vía no se convertía en X) despidió a alrededor de 3,700 trabajadores tras la adquisición por parte de Elon Musk. Aunque inicialmente se anunciaron tres meses de compensación, miles de empleados denunciaron haber recibido únicamente el mínimo legal de 60 días de salario, condicionado a la firma de convenios que prohibían entablar demandas. El caso derivó en múltiples arbitrajes por el impago de bonos prometidos y la cancelación de acciones.
En 2023, Amazon comenzó con rondas de despidos que afectaron a 27,000 personas y aunque la empresa otorgó 90 días de sueldo y beneficios durante el periodo de notificación legal, omitió la compensación por antigüedad para puestos operativos de nivel medio. Además, al cortar el acceso a los sistemas antes de fechas clave de liquidación bursátil, numerosos trabajadores perdieron el derecho a cobrar porciones significativas de sus acciones.
Y aunque lo hizo bien en su primer ronda, para 2024 y 2025, Google volvió a hacer ajustes en áreas como ingeniería central, hardware y servicios en la nube, sin embargo, recortó de forma sustancial los beneficios de salida respecto a 2023, limitándose en diversos países a los mínimos exigidos por la legislación local.