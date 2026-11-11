Desde una MacBook hasta apoyo para emprender: Así fue el digno despido que hizo Canva

El paquete de indemnización que Canva ofreció a los empleaados que despidió

Canva anunció un paquete de apoyo para los empleados impactados. Entre las medidas se encuentra el pago de al menos seis meses de salario, que incluyen las indemnizaciones legales correspondientes, independientemente del país donde trabajen.

También ofrecerá 12 meses adicionales de cobertura médica en los países donde proporciona este beneficio, así como un año de acceso a su programa de asistencia para empleados y sus familiares.

Los trabajadores tendrán acceso a asesoría profesional, preparación para entrevistas y una suscripción de un año a LinkedIn Premium. Además de que podrán conservar las computadoras MacBook que utilizaban para trabajar.

Asimismo, la empresa creó el Canva Collective Fund, un programa que ofrecerá apoyos de 10,000 dólares a empleados que quieran emprender un negocio o desarrollar proyectos comunitarios. Los interesados tendrán hasta el 14 de diciembre para registrar su solicitud.

Melanie Perkins, cofundadora y CEO de la firma, señaló que las conversaciones individuales con los empleados afectados comenzaron de inmediato, aunque los procedimientos y plazos dependerán de la legislación laboral de los 37 países donde Canva tiene presencia.

Un despido que los empleados aceptaron

En un artículo para la Escuela de Administración de Yale, la profesora Emma Seppälä aconseja a los líderes que a la hora de ejecutar un movimiento de este tipo, deben “explicar claramente los motivos de la decisión para minimizar los rumores y mantener la confianza” de los empleados, además de hacer en persona siempre que sea posible.

Es decir, un proceso de salida responsable comienza por explicar por qué la organización se está reestructurando, cómo se han tomado las decisiones y qué significan para cada empleado. En el caso de Canva, Perkins comunicó la decisión mediante una carta dirigida a sus empleados en la que reconoció que 2026 representa uno de los periodos más complicados para la compañía desde su fundación en 2013.