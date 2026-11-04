Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Canva recorta su plantilla y la industria tecnológica acumula más de 139,000 despidos en 2026

La plataforma de diseño anunció una reestructuración que afectará al 22% de su personal, después de registrar su primera desaceleración de crecimiento en una década.
mié 04 noviembre 2026 10:14 AM
Añadir Expansión en Google
Computadora con el logotipo de Canva junto a una caja con artículos de oficina, en una imagen que ilustra la reestructuración de la empresa en 2026.
Canva anunció una reorganización que afectará a 1,271 trabajadores, aunque todavía no precisa cuántos perderán definitivamente su empleo. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

La ola de despidos en la industria tecnológica continúa y ahora alcanzó a Canva. La plataforma australiana de diseño anunció una reestructuración que afectará a 1,271 trabajadores, equivalente al 22% de su plantilla, como parte de un proceso para simplificar sus operaciones y adaptar su negocio a las nuevas exigencias del mercado.

El anuncio ocurre en un año en el que el sector tecnológico acumula 139,004 empleos afectados por recortes, de acuerdo con el registro de Layoffs.fyi , que ya contempla los 1,271 casos de Canva. Sin embargo, la empresa no precisó cuántos de sus trabajadores perderán definitivamente su empleo, pues la reorganización también incluye cambios de funciones y traslados a otras oficinas.

Publicidad

Melanie Perkins, cofundadora y directora ejecutiva de Canva, comunicó la decisión mediante una carta dirigida a sus empleados , en la que reconoció que 2026 representa un de los periodos más complicados para la compañía desde su fundación en 2013.

"Este es, sin duda, el momento más difícil de nuestros 13 años de historia", escribió la directiva en el comunicado oficial.

Perkins explicó que el crecimiento de Canva se desaceleró por primera vez en una década, una situación que llevó a la empresa a reconsiderar su estructura interna y la forma en que desarrolla sus productos. Aunque evaló distintas alternativas, concluyó que los ajustes menores no serían suficientes para enfrentar los próximos años.

La reestructuración contempla la integración de las áreas de Producto, Crecimiento y Plataforma en una sola organización. Según Perkins, la división de responsabilidades entre distintos equipos aumentó los procesos de coordinación y dificultó que los trabajadores asumieran el desarrollo completo de proyectos.

La empresa también eliminará niveles organizaciones y concentrará funciones que antes correspondían a distintas especialidades, con el objetivo de crear equipos más pequeños y con mayor autonomía.

Otro cambio importante será la concentración de personal en determinadas oficinas. Sídney se convertirá en la sede principal de más equipos de producto, mientras que algunos empleados tendrán que considerar una reubicación para conservar sus funciones.

Además, a partir de enero, Canva espera que la mayoría de sus trabajadores con esquemas híbridos acudan a las oficinas entre dos y tres días por semana.

La decisión ocurre mientras la inteligencia artificial modifica las herramientas de diseño y la manera en que los usuarios producen contenido. Perkins reconoció que las nuevas tecnologías transforman tanto las posibilidades de creación como las expectativas de los consumidores. No obstante, la empresa no atribuyó directamente los despidos a la sustitución de trabajadores por IA.

Publicidad

¿Qué recibirán los trabajadores que salgan de Canva?

Canva anunció un paquete de apoyo para los empleados que abandonen la compañía como consecuencia de la reestructura. Entre las medidas se encuentra el pago de al menos seis meses de salario, que incluyen las indemnizaciones legales correspondientes, independientemente del país donde trabajen.

También ofrecerá 12 meses adicionales de cobertura médica en los países donde proporciona este beneficio, así como un año de acceso a su programa de asistencia para empleados y sus familiares.

Los trabajadores tendrán acceso a asesoría profesional, preparación para entrevistas y una suscripción de un año a LinkedIn Premium. Además, podrán conservar las computadoras MacBook que utilizaban para trabajar.

La empresa también creó el Canva Collective Fund, un programa que ofrecerá apoyos de 10,000 dólares a empleados que quieran emprender un negocio o desarrollar proyectos comunitarios. Los interesados tendrán hasta el 14 de diciembre para registrar su solicitud.

Perkins señaló que las conversaciones individuales con los empleados afectados comenzarán de inmediato, aunque los procedimientos y plazos dependerán de la legislación laboral de los 37 países donde Canva tiene presencia.

Publicidad

Tags

Despidos tecnología empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad