Así es como ASUS contribuye a enfrentar los retos de ciberseguridad empresarial

La rápida evolución del entorno laboral ha incrementado la demanda de equipos portátiles con sistemas de protección de datos integrados. Para este segmento, la apuesta de ASUS es la línea empresarial ASUS Expert Series.
Un ejemplo claro es la ASUS ExpertBook Ultra. Este modelo integra la arquitectura ASUS ExpertGuardian mediante un conjunto de soluciones que establece capas de defensa desde la BIOS y el firmware bajo los estándares de resiliencia del National Institute of Standards and Technology (NIST), para evitar manipulaciones antes de que cargue el sistema operativo.
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De esta forma, si algún intruso quisiera acceder a la información de la laptop, encontraría barreras de seguridad incluso antes de que se inicie el sistema.
La propuesta se complementa con componentes físicos como el chip TPM 2.0, lectores de huellas FIDO2 para iniciar sesión y la protección nativa del procesador Microsoft Pluton, a la par de compatibilidad con la certificación Windows Secured-core PC.
Con todas estas cualidades, los usuarios de las ExpertSeries cuentan con una capa adicional de seguridad, para que solo ellos puedan acceder a sus archivos.
Asimismo, la ASUS ExpertBook Ultra destaca por un diseño ultraligero con un chasis de Nano Cerámica que pesa menos de un kilogramo; mientras que, en su interior, la arquitectura incluye procesadores hasta Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU), dedicada a optimizar tareas basadas en inteligencia artificial (IA).
Al fusionar las funciones de seguridad con los atributos de portabilidad que demanda el trabajo remoto, incorpora una pantalla táctil Tandem OLED 3K de 14 pulgadas, conectividad Wi-Fi 7, una batería de 70 Wh para jornadas extensas y hasta 64 GB de memoria.
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Prevenir ataques para blindar las finanzas en las organizaciones
El lanzamiento de una laptop con el perfil de la ASUS ExpertBook Ultra está alineado con las tendencias identificadas por firmas de soluciones de ciberseguridad como Kaspersky.
De acuerdo con el análisis de la consultora, la protección de la información y la resiliencia financiera se han posicionado entre los factores principales que impulsan la inversión dentro de las empresas.
Las evaluaciones han señalado que las compañías consideran la prevención de ataques y filtraciones como un mecanismo más eficiente y rentable que reparar los daños, además de ser un elemento indispensable para la continuidad del negocio.
El reporte de Kaspersky también concluyó que la experiencia previa de las empresas influye en sus prioridades tecnológicas, pues aquellas que han enfrentado incidentes con cibercriminales priorizan la adopción segura de nuevas herramientas y la reducción del error humano.
En este escenario, la seguridad incorporada desde el hardware en los dispositivos contribuye a garantizar una defensa constante.