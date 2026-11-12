Así es como ASUS contribuye a enfrentar los retos de ciberseguridad empresarial

De esta forma, si algún intruso quisiera acceder a la información de la laptop, encontraría barreras de seguridad incluso antes de que se inicie el sistema.

La propuesta se complementa con componentes físicos como el chip TPM 2.0, lectores de huellas FIDO2 para iniciar sesión y la protección nativa del procesador Microsoft Pluton, a la par de compatibilidad con la certificación Windows Secured-core PC.

Con todas estas cualidades, los usuarios de las ExpertSeries cuentan con una capa adicional de seguridad, para que solo ellos puedan acceder a sus archivos.

Asimismo, la ASUS ExpertBook Ultra destaca por un diseño ultraligero con un chasis de Nano Cerámica que pesa menos de un kilogramo; mientras que, en su interior, la arquitectura incluye procesadores hasta Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU), dedicada a optimizar tareas basadas en inteligencia artificial (IA).

Al fusionar las funciones de seguridad con los atributos de portabilidad que demanda el trabajo remoto, incorpora una pantalla táctil Tandem OLED 3K de 14 pulgadas, conectividad Wi-Fi 7, una batería de 70 Wh para jornadas extensas y hasta 64 GB de memoria.