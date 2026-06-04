ASUS ExpertBook Ultra redefine la laptop empresarial con IA integrada

Sin duda, este equipo fue uno de los que más llamó la atención en el Consumer Electronics Show (CES) 2026, celebrado en Las Vegas, al mostrar sus capacidades enfocadas en potenciar la IA en los entornos laborales en los que prevalece el dinamismo y la flexibilidad.

Esta portátil de formato ultraligero llega como el buque insignia de la familia ExpertBook para el sector empresarial, y está pensada para mejorar la productividad y seguridad de profesionistas actuales, que requieren el máximo rendimiento para trabajar desde cualquier lugar.

Por ello, los componentes que integra son de alta gama, como los procesadores Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 con Gráficos Intel® Arc™ , diseñados principalmente para portátiles delgados y ligeros.

También incorpora gráficos Intel Arc y el nuevo NPU, Intel® AI Boost, capaz de alcanzar hasta 50 TOPS (Tera Operations Per Second), lo que lo hace ideal para procesar tareas en IA de forma rápida.

Liberar el poder de la IA

La ASUS ExpertBook Ultra cuenta con una herramienta propia de inteligencia artificial que facilita la automatización de tareas diarias. Entre sus funciones sobresalen la interacción en lenguaje natural, el resumen de documentos y la traducción de contenidos, al ser una Copilot+ PC.

Experiencia de usuario potenciada

La pantalla táctil OLED Tandem de 14 pulgadas y proporción 16:10 registra hasta 1, 400 nits de brillo máximo en HDR. Así, hace posible la reproducción de imágenes nítidas con colores precisos y negros profundos, tanto en interiores como en exteriores.

Por otra parte, la experiencia de escribir también es tomada en cuenta en este equipo, ya que su teclado tipo chiclet retroiluminado tiene recubrimiento excimer (por láser) para mejorar la sensación y durabilidad al usarlo. Cuenta con seis bocinas compatibles que ofrecen un sonido envolvente en videollamadas o en la reproducción de contenidos multimedia.

Diseño robusto y refinado

ASUS ExpertBook Ultra es muy ligera: su peso oficial es de solo 990 gramos , por lo que es una computadora muy práctica para su uso en distintos entornos y para transportar en viajes.

Su estructura metálica es de aleación de materiales resistentes y refinados, como magnesio y aluminio; mientras que la tecnología Nano Ceramic le brinda un acabado robusto pero elegante. Según la información de ASUS, la resistencia y durabilidad del equipo alcanzan la certificación de grado militar de Estados Unidos US MIL STD 810H military grade standard.

