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ASUS ExpertBook Ultra redefine la laptop empresarial con IA integrada

La multinacional tecnológica trae a México la ASUS ExpertBook Ultra, la laptop para el segmento empresarial más poderosa que mostró durante el Consumer Electronics Show (CES) 2026.
jue 04 junio 2026 11:40 AM
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Presentado por: ASUS
La ASUS ExpertBook Ultra fue diseñada para aprovechar el potencial de la IA y trabajar desde cualquier lugar sin limitaciones.
La ASUS ExpertBook Ultra fue diseñada para aprovechar el potencial de la IA y trabajar desde cualquier lugar sin limitaciones.
 (Cortesía)

Las nuevas generaciones de ejecutivos y profesionistas han impulsado la transformación de los centros de trabajo, favoreciendo modelos remotos y la rápida adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).

Ante ello, ASUS eleva los estándares del mercado de las laptops empresariales con el lanzamiento de ASUS ExpertBook Ultra .

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Sin duda, este equipo fue uno de los que más llamó la atención en el Consumer Electronics Show (CES) 2026, celebrado en Las Vegas, al mostrar sus capacidades enfocadas en potenciar la IA en los entornos laborales en los que prevalece el dinamismo y la flexibilidad.

Esta portátil de formato ultraligero llega como el buque insignia de la familia ExpertBook para el sector empresarial, y está pensada para mejorar la productividad y seguridad de profesionistas actuales, que requieren el máximo rendimiento para trabajar desde cualquier lugar.

Por ello, los componentes que integra son de alta gama, como los procesadores Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 con Gráficos Intel® Arc™ , diseñados principalmente para portátiles delgados y ligeros.

También incorpora gráficos Intel Arc y el nuevo NPU, Intel® AI Boost, capaz de alcanzar hasta 50 TOPS (Tera Operations Per Second), lo que lo hace ideal para procesar tareas en IA de forma rápida.

Liberar el poder de la IA

La ASUS ExpertBook Ultra cuenta con una herramienta propia de inteligencia artificial que facilita la automatización de tareas diarias. Entre sus funciones sobresalen la interacción en lenguaje natural, el resumen de documentos y la traducción de contenidos, al ser una Copilot+ PC.

Experiencia de usuario potenciada

La pantalla táctil OLED Tandem de 14 pulgadas y proporción 16:10 registra hasta 1, 400 nits de brillo máximo en HDR. Así, hace posible la reproducción de imágenes nítidas con colores precisos y negros profundos, tanto en interiores como en exteriores.

Por otra parte, la experiencia de escribir también es tomada en cuenta en este equipo, ya que su teclado tipo chiclet retroiluminado tiene recubrimiento excimer (por láser) para mejorar la sensación y durabilidad al usarlo. Cuenta con seis bocinas compatibles que ofrecen un sonido envolvente en videollamadas o en la reproducción de contenidos multimedia.

Diseño robusto y refinado

ASUS ExpertBook Ultra es muy ligera: su peso oficial es de solo 990 gramos , por lo que es una computadora muy práctica para su uso en distintos entornos y para transportar en viajes.

Su estructura metálica es de aleación de materiales resistentes y refinados, como magnesio y aluminio; mientras que la tecnología Nano Ceramic le brinda un acabado robusto pero elegante. Según la información de ASUS, la resistencia y durabilidad del equipo alcanzan la certificación de grado militar de Estados Unidos US MIL STD 810H military grade standard.

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Conectividad

En lo que respecta a puertos, las especificaciones destacan dos puertos Thunderbolt 4 tipo C, así como un par de entradas USB-A, además de HDMI y jack de 3,5 mm.

La duración de la batería de 70 Wh (watt-hours) y su tecnología habilitan una mayor duración, gracias a un sistema que combina las celdas de la batería en pares para crear un voltaje más estable con el doble de capacidad.

Seguridad

Por otra parte, la solución ASUS ExpertGuardian protege el firmware y permite recuperar estados seguros del sistema en caso de un incidente. Para blindar la información sensible, dispone de criptografía que refuerza la protección del BIOS.

Soluciones de seguridad total:

  • Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace)
  • Platform Firmware Resiliency Support
  • Módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0
  • Microsoft Security Level 3
  • Microsoft Secured-core PC
  • Microsoft Pluton Security Processor
  • Intel® Boot Guard
  • Intel® BIOS Guard
  • Intel CSME Firmware Resilience
  • CSME BIOS Redundancy Assistance
  • BIOS Self Recovery
  • BIOS Protection Support
  • ASUS ExpertGurdian with NIST SP 800 193 compliance
  • Sensor de huellas dactilares
  • Cámara web IR compatible con Windows Hello

Con el lanzamiento de ASUS ExpertBook Ultra en México, la compañía apuesta por una nueva generación de laptops empresariales capaces de responder a las demandas de productividad, movilidad y seguridad, manteniendo un desempeño elevado con un diseño elegante.

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Tags

ASUS, Gaming, Laptop, AMD Ryzen Intel Corp Computadoras

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