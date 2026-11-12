No compres un celular reacondicionado este Buen Fin sin revisar antes estos 6 detalles ocultos

Los 6 detalles que debes revisar antes de comprar un celular reacondicionado

De acuerdo con iFixit, sitio especializado en reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos, no todos los vendedores siguen los mismos procedimientos para reacondicionar un teléfono. Por eso, antes de aprovechar una oferta, es importante comprobar qué estás comprando y bajo qué condiciones.

Estos son los seis puntos que debes revisar:

1. Qué reparaciones o revisiones recibió. Comprueba si el vendedor explica qué pruebas realizó, qué componentes sustituyó y cuáles fueron los criterios utilizados para volver a ponerlo a la venta. La etiqueta de reacondicionado, por sí sola, no garantiza un procedimiento uniforme.

2. El estado físico y de la batería. Comprueba si el equipo presenta rayones, golpes o daños visibles en la pantalla y la carcasa. También verifica si la batería fue revisada o reemplazada, pues su desgaste puede afectar la duración de cada carga. Algunos vendedores clasifican los teléfonos según su apariencia, pero debes consultar qué significa cada categoría antes de pagar.



3. La garantía que realmente ofrece. Confirma cuánto dura la garantía, quién responde por ella y qué fallas o componentes están incluidos. No des por hecho que un reacondicionado tiene la misma cobertura que uno nuevo.

4. Las condiciones de devolución. Una política de garantía no necesariamente equivale a poder devolver el teléfono porque no cumple tus expectativas. Revisa los plazos, las condiciones y el procedimiento para solicitar una devolución, especialmente si al recibirlo descubres daños o características que no coincidían con el anuncio.

5. Los accesorios incluidos. Que el teléfono funcione correctamente no significa que se entregue con todos los componentes de un equipo nuevo. Verifica si incluye cargador, cable y otros accesorios anunciados, así como su estado. Si alguno debe comprarse por separado, considera ese gasto antes de decidir si el descuento realmente conviene.