No compres un celular reacondicionado este Buen Fin sin revisar antes estos 6 detalles ocultos

6. La posibilidad de repararlo después. Investiga si el modelo permite reemplazar componentes habituales, como la batería o la pantalla, y si existen refacciones y servicios de reparación disponibles. Esto cobra importancia cuando aparece una falla fuera de la garantía, porque el costo de arreglarla puede reducir el ahorro conseguido durante la compra.
Si el vendedor no proporciona información suficiente sobre las revisiones realizadas, el estado del dispositivo o las condiciones de venta, conviene buscar otra alternativa antes de comprometer el dinero.
¿Qué diferencia a un celular reacondicionado de uno nuevo o usado?
Aunque los tres pueden ser funcionales, su procedencia y las condiciones en las que llegan al comprador no son iguales.
- Celular nuevo: sale de fábrica y se comercializa sin uso previo, generalmente en su empaque original, con los accesorios correspondientes y la garantía del fabricante. Suele tener un precio mayor, aunque las promociones pueden reducir esa diferencia.
- Celular usado: procede de un propietario anterior y normalmente se vende en las condiciones en las que terminó su uso. Puede presentar desgaste, daños estéticos o pérdida de capacidad de la batería. Las garantías y posibilidades de devolución dependen de quién lo venda.
- Celular reacondicionado: puede ser un equipo devuelto o previamente utilizado que recibió limpieza, revisiones, mantenimiento o sustitución de componentes antes de revenderse. Su apariencia y funcionamiento dependen del trabajo realizado, por lo que no necesariamente estará en condiciones equivalentes a las de uno nuevo.
iFixit contempla descuentos que pueden rondar el 15% o superar esa cifra en equipos reacondicionados, dependiendo de su estado y procedencia. No obstante, no existe una rebaja mínima garantizada para todos los modelos.
Por eso, durante el Buen Fin es útil comparar el precio final del reacondicionado con el de un teléfono nuevo del mismo modelo. Una promoción sobre este último podría reducir la diferencia económica y cambiar cuál de las dos opciones resulta más conveniente.