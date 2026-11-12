Outlook falla hoy: Microsoft confirma caída en varias regiones, incluida México

Este jueves 12 de noviembre de 2026 miles de usuarios reportaron fallas masivas en los principales servicios de Microsoft , con errores al ingresar a los portales, fallas en las aplicaciones móviles y errores al inciiar sesión en los perfiles.
Reportan fallas masivas en los servicios de Microsoft
De acuerdo con datos del sitio especializado Downdetector , las fallas se reportan en las siguientes herramientas:
-Microsoft Outlook: con un pico de reportes de 4,858 y fallas detectadas en la app (33%), sitio web (27%) e inicio de sesión (24%).
-Microsoft 365: con un pico de reportes de 1,430 y fallas principales en app (41%), sitio web (25%) e inicio de sesión (24%).
-Microsoft Store: con un pico de reportes de 1,228 y fallas principales en app (47%), inicio de sesión (29%) y sitio web (17%).
-Microsoft Copilot: con un pico de reportes de 200 y fallas principales en app (42%), generación de IA (37%) y sitio web (13%).
-Microsoft Teams: con un pico de reportes de 176 y fallas principales en app (80%), sitio web (11%) e inicio de sesión (5%).
Los reportes generados en México indican que los fallos se han presentado principalmente en zonas del centro del país, con estados como Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara siendo los más afectados.
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Microsoft confirma fallas en sus servicios
Luego de las fallas reportadas, Microsoft, a través de comunicados en sus redes sociales, confirmó que ya se encuentran investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online mediante diversos métodos de conexión en América.
Además, confirmó que el problema puede afectar la conectividad del servicio Microsoft 365 para los usuarios en cualquier región, por lo que no se descartan fallas en más regiones a lo largo del día.
La recomendación es mantenerse atentos a los canales oficiales de la plataforma para conocer los detalles y actualizaciones del problema y en qué momento puede solucionarse.