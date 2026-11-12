Outlook falla hoy: Microsoft confirma caída en varias regiones, incluida México

Reportan fallas masivas en los servicios de Microsoft

De acuerdo con datos del sitio especializado Downdetector , las fallas se reportan en las siguientes herramientas:

-Microsoft Outlook: con un pico de reportes de 4,858 y fallas detectadas en la app (33%), sitio web (27%) e inicio de sesión (24%).

-Microsoft 365: con un pico de reportes de 1,430 y fallas principales en app (41%), sitio web (25%) e inicio de sesión (24%).

-Microsoft Store: con un pico de reportes de 1,228 y fallas principales en app (47%), inicio de sesión (29%) y sitio web (17%).

-Microsoft Copilot: con un pico de reportes de 200 y fallas principales en app (42%), generación de IA (37%) y sitio web (13%).

-Microsoft Teams: con un pico de reportes de 176 y fallas principales en app (80%), sitio web (11%) e inicio de sesión (5%).

Los reportes generados en México indican que los fallos se han presentado principalmente en zonas del centro del país, con estados como Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara siendo los más afectados.