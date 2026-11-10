La colaboración también refleja la participación de las cadenas comerciales en la expansión de los pagos electrónicos, en un mercado donde la adopción de estas herramientas depende tanto de la disponibilidad tecnológica como de su presencia en establecimientos de uso frecuente.
Zetina señaló que la innovación deberá acompañarse de experiencias útiles, seguras y accesibles para generar confianza entre consumidores, comercios y empresas.
Chedraui y Walmart compiten con sus propias plataformas
Toka cuenta con más de 25 años de experiencia en medios de pago, tecnología financiera y telecomunicaciones, además de una base de más de tres millones de usuarios. Su Super App fue desarrollada con tecnología de Alipay y concentra servicios financieros y digitales en una misma plataforma.
Por su parte, Grupo Comercial Chedraui, fundado en 1970, opera en México y Estados Unidos. En el mercado mexicano tenía 755 sucursales a septiembre de 2026, distribuidas en cinco formatos.
La apuesta por los pagos digitales también forma parte de la competencia entre las grandes cadenas de autoservicio. Walmart de México cuenta con Cashi, su propia billetera digital, que permite pagar compras en Walmart Supercenter, Walmart Express, Bodega Aurrera y Sam’s Club, además de cubrir servicios y realizar transacciones en línea.
La aplicación permite vincular tarjetas bancarias o cargar saldo desde las tiendas del grupo. Con la incorporación de Toka en Chedraui, ambas cadenas amplían las alternativas digitales disponibles para sus clientes desde sus propios ecosistemas comerciales.