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Chedraui se alía con Toka para que 3 millones de usuarios puedan pagar con su celular en sus tiendas

El movimiento de Chedraui incorpora una nueva alternativa a un mercado en el que Walmart de México ya participa con Cashi, su propia billetera digital, disponible en sus distintos formatos comerciales.
mar 10 noviembre 2026 04:28 PM
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Fachada de una tienda Chedraui con un consumidor que sostiene un teléfono celular con la aplicación Toka abierta y un código de pago en pantalla.
La digitalización de las compras incorpora herramientas móviles que conectan las aplicaciones financieras con los establecimientos comerciales. (Foto: ChatGPT / Expansión. )

Chedraui se suma a la competencia de las cadenas de autoservicio por ampliar los pagos digitales en sus establecimientos, con una alianza con Toka Internacional que permitirá a los tres millones de usuarios de la plataforma pagar sus compras desde el celular mediante códigos de barras.

El movimiento de Chedraui incorpora una nueva alternativa a un mercado en el que Walmart de México ya participa con Cashi, su propia billetera digital, disponible en sus distintos formatos comerciales.

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El servicio de Toka estará disponible a partir de noviembre en las 755 sucursales que Chedraui operaba en México a septiembre de 2026, distribuidas en 25 estados del país.

Los usuarios podrán utilizar la Super App Toka para realizar sus transacciones sin recurrir a una tarjeta física, mediante la lectura del código de barras desde su teléfono.

Los pagos digitales ante nuevas reglas

El acuerdo entre Chedraui y Toka se anuncia días después de la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre.

La legislación establece disposiciones para ampliar la infraestructura de pagos electrónicos y promover su aceptación en distintos sectores de la economía.

La Ley también contempla que la Secretaría de Hacienda determine las actividades en las que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado, por lo que los comercios tendrán que adaptarse a las nuevas disposiciones conforme se definan sus alcances.

La incorporación de una cadena como Chedraui amplía los puntos de acceso a los medios de pago digitales para millones de consumidores.

Toka amplía su red de comercios

Para Toka, la alianza representa una ampliación de su red de establecimientos y de las posibilidades de uso de su plataforma. Eduardo Zetina, director general de Toka Internacional, señaló que la digitalización de los medios de pago abre oportunidades para el mercado mexicano.

“La digitalización de los medios de pago abre nuevas oportunidades para el mercado mexicano. Además de facilitar las transacciones, contribuye a que más personas y comercios incorporen soluciones tecnológicas en sus actividades diarias", explicó.

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La colaboración también refleja la participación de las cadenas comerciales en la expansión de los pagos electrónicos, en un mercado donde la adopción de estas herramientas depende tanto de la disponibilidad tecnológica como de su presencia en establecimientos de uso frecuente.

Zetina señaló que la innovación deberá acompañarse de experiencias útiles, seguras y accesibles para generar confianza entre consumidores, comercios y empresas.

Chedraui y Walmart compiten con sus propias plataformas

Toka cuenta con más de 25 años de experiencia en medios de pago, tecnología financiera y telecomunicaciones, además de una base de más de tres millones de usuarios. Su Super App fue desarrollada con tecnología de Alipay y concentra servicios financieros y digitales en una misma plataforma.

Por su parte, Grupo Comercial Chedraui, fundado en 1970, opera en México y Estados Unidos. En el mercado mexicano tenía 755 sucursales a septiembre de 2026, distribuidas en cinco formatos.

La apuesta por los pagos digitales también forma parte de la competencia entre las grandes cadenas de autoservicio. Walmart de México cuenta con Cashi, su propia billetera digital, que permite pagar compras en Walmart Supercenter, Walmart Express, Bodega Aurrera y Sam’s Club, además de cubrir servicios y realizar transacciones en línea.

La aplicación permite vincular tarjetas bancarias o cargar saldo desde las tiendas del grupo. Con la incorporación de Toka en Chedraui, ambas cadenas amplían las alternativas digitales disponibles para sus clientes desde sus propios ecosistemas comerciales.

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GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. SPEI

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