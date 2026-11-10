El servicio de Toka estará disponible a partir de noviembre en las 755 sucursales que Chedraui operaba en México a septiembre de 2026, distribuidas en 25 estados del país.

Los usuarios podrán utilizar la Super App Toka para realizar sus transacciones sin recurrir a una tarjeta física, mediante la lectura del código de barras desde su teléfono.

Los pagos digitales ante nuevas reglas

El acuerdo entre Chedraui y Toka se anuncia días después de la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre.

La legislación establece disposiciones para ampliar la infraestructura de pagos electrónicos y promover su aceptación en distintos sectores de la economía.

La Ley también contempla que la Secretaría de Hacienda determine las actividades en las que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado, por lo que los comercios tendrán que adaptarse a las nuevas disposiciones conforme se definan sus alcances.

La incorporación de una cadena como Chedraui amplía los puntos de acceso a los medios de pago digitales para millones de consumidores.

Toka amplía su red de comercios

Para Toka, la alianza representa una ampliación de su red de establecimientos y de las posibilidades de uso de su plataforma. Eduardo Zetina, director general de Toka Internacional, señaló que la digitalización de los medios de pago abre oportunidades para el mercado mexicano.

“La digitalización de los medios de pago abre nuevas oportunidades para el mercado mexicano. Además de facilitar las transacciones, contribuye a que más personas y comercios incorporen soluciones tecnológicas en sus actividades diarias", explicó.