Microsoft se restablece lentamente pero deja afectaciones en hospitales, embajadas y daños económicos a empresas

Microsoft informó este viernes por la mañana que " el tráfico se está restableciendo gradualmente" en Norteamérica y gran parte de Europa y señales "alentadoras" en Asia-Pacífico.

Sin embargo, "algunos usuarios pueden seguir experimentando dificultades de acceso intermitentes" o "retrasos en la entrega de correos electrónicos", indicó el grupo en un mensaje en 𝕏.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", añadió la empresa, descartando así un ciberataque.

La avería se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, informó el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector.

Un mapa publicado por esa plataforma en 𝕏 mostraba que la caída en los servicios afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África.

Esta imagen, captada en Varsovia (Polonia) el 13 de noviembre de 2026, muestra el logotipo de Microsoft Outlook en una computadora portátil. (Foto: AFP)





La caída de Microsoft impacta los servicios de salud

En Reino Unido, varias entidades locales del NHS ( el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.

Estas incidencias tienen "un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS", dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque indicó que "las intervenciones de urgencia" parecen estar "a salvo".

El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia "no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos", explicó la sindicalista en un comunicado enviado a la AFP.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su "capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft", lo que repercutía en " todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo".

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría "un impacto significativo" debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.