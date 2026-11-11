Hackers infectan el código antes de crear apps y aprovechan una falla en la IA abierta que preocupa a Microsoft y Google

La firma de ciberseguridad Kaspersky identificó cerca de 19,500 paquetes maliciosos en proyectos de código abierto al cierre de 2025, un crecimiento de 37% respecto a 2024, cuando había detectado alrededor de 14,000, lo cual también coincide con el creciente valor de esta industria.

Según cifras de Research and Markets, el mercado global de modelos de inteligencia artificial de código abierto (open-source AI models) pasó de valer 19,050 millones de dólares en 2025 a 23,080 millones de dólares en 2026 y se estima que alcance los 50,030 millones de dólares para 2030, es decir, un ritmo anual compuesto de aproximadamente 21.3%.

Además, el riesgo llega en un momento en el que las empresas utilizan cada vez más bibliotecas y componentes desarrollados por terceros para construir productos de IA, pues estos recursos permiten reducir tiempos y costos, aunque elevan el riesgo de que el código incorporado no haya sido alterado por un atacante.

“Cuando haces la descarga de un software o haces la actualización, usted como usuario, solo usa el artefacto final” Anderson Leite, investigador de Kaspersky



El investigador también añadió durante el Cyber Security Week 2026 que detrás de ese producto existe una cadena de desarrollo que puede convertirse en objetivo de los delincuentes.

El interés de los atacantes está en los permisos que tienen los desarrolladores porque incluso sus equipos pueden almacenar accesos a repositorios privados, servicios en la nube, claves de programación y credenciales utilizadas para publicar nuevas versiones de software, explica Leite. En este caso, si un delincuente consigue apropiarse de esos accesos, puede distribuir componentes alterados bajo el nombre de un desarrollador legítimo y alcanzar a otras empresas que confían en sus herramientas.

La diferencia con otros ataques es que los criminales no necesitan engañar directamente al usuario final sino que, pueden comprometer las cuentas de quienes mantienen el programa, robar sus credenciales y publicar versiones maliciosas que otras personas descarguen como parte de su trabajo habitual.