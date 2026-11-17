Para contratar Xbox Game Pass:
1. Desde Store, entra en la pestaña "Game Pass".
2. Busca y selecciona "Compara nuestros planes".
3. Aparecerán las opciones Ultimate, Premium y Essential, con sus respectivos precios y beneficios.
4. Elige el plan que quieras contratar y presiona el botón verde "ÚNETE AHORA".
5. Completa el proceso de suscripción con tu cuenta de Microsoft.
Con cualquiera de las dos alternativas, debes contar con horas disponibles antes de iniciar la transmisión del videojuego.
Abrir GTA VI mediante Xbox Cloud Gaming
1. Desde la pantalla de inicio de Xbox One, abre Store y presiona Y para buscar "Grand Theft Auto VI". También puedes localizarlo en tu biblioteca de juegos si aparece allí.
2. Abre la ficha del videojuego y localiza la opción para jugar mediante Xbox Cloud Gaming, identificada con el símbolo de una nube. Selecciónala en lugar de intentar instalar el título.
3. Xbox comprobará que la cuenta tenga acceso al juego, conexión a internet y tiempo de transmisión disponible.
4. Una vez completada la comprobación, comenzará la transmisión y podrás iniciar tu partida utilizando el control de la consola.
Si la opción de jugar en la nube no aparece, revisa que hayas iniciado sesión con la cuenta que compró el videojuego y que el servicio esté disponible para tu región y dispositivo.
Qué debes saber antes de pagar para jugar en Xbox One
La principal diferencia entre esta modalidad y jugar en una Xbox Series X|S es que Xbox One necesita conexión a internet durante toda la partida. El videojuego no se ejecuta en su hardware, por lo que una interrupción de la conexión puede afectar la transmisión.
Antes de pagar, comprueba desde tu consola que aparezcan tanto la opción de jugar GTA VI en la nube como los paquetes de horas o planes disponibles para tu cuenta.