¿Cómo se podrá jugar GTA VI en Xbox One y desde cuándo?

Microsoft confirmó a través de Xbox Wire , su portal oficial de noticias, que Grand Theft Auto VI estará disponible desde su lanzamiento mediante Xbox Cloud Gaming, incluso en consolas Xbox One.

El anuncio llegó durante los preparativos de descarga anticipada del videojuego, que Xbox presentó como el título con más reservas en la historia de Microsoft Store.

La transmisión comenzará el 19 de noviembre de 2026 a la 1:00 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos (ET), tanto para Xbox One como para Xbox Series X|S.

Esto no significa que GTA VI tenga una versión diseñada para Xbox One. El videojuego se ejecutará en servidores de Microsoft, utilizando una configuración gráfica equivalente a la de Xbox Series S, mientras la consola recibe las imágenes y transmite los movimientos del control a través de internet.



De esta manera, no será necesario descargar los archivos del juego ni instalarlos en el disco duro de la Xbox One.

Para acceder se necesita:

- Una consola Xbox One con un control compatible y una cuenta activa de Microsoft o Xbox que cumpla los términos de servicio y las restricciones de edad del videojuego

- GTA VI comprado en formato digital, vinculado a la cuenta de Microsoft con la que se jugará

- Horas disponibles de Xbox Cloud Gaming, obtenidas mediante un plan de Game Pass o paquetes comprados por separado

- Una conexión estable a internet capaz de mantener la transmisión durante la partida

- Acceso al servicio en un mercado compatible, pues Xbox advierte que la disponibilidad del juego, las compras de horas y las funciones pueden variar según el país, la cuenta y el dispositivo.

La compra digital queda vinculada a la cuenta de Microsoft. Por ello, si posteriormente el usuario adquiere una Xbox Series X|S, podrá instalar el título directamente en una consola compatible sin volver a comprarlo con esa misma cuenta.