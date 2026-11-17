El informe Wanted: Time Off, elaborado con registros de trabajadores de tiempo completo que utilizan la plataforma de Remote en distintos países, también muestra que el fenómeno supera al de otros estrenos recientes. En comparación con fechas equivalentes del año anterior, las vacaciones aumentaron 23% durante el lanzamiento de Battlefield 6 y 16% con Hollow Knight: Silksong.

Italia encabeza los incrementos, con 91% más vacaciones registradas para el 19 de noviembre, seguida de India, con 60%; Irlanda, con 57%; España, con 44%, y Reino Unido, con 42%.

En Estados Unidos, el aumento fue de 7%, una cifra considerablemente menor a la de los países europeos que encabezan el listado. Aunque Remote no desglosa las vacaciones solicitadas en México para el lanzamiento de GTA VI, su análisis identifica un antecedente local, durante el partido inaugural del Mundial 2026, las vacaciones registradas entre trabajadores mexicanos aumentaron 67% frente al periodo equivalente de 2025.

Los jóvenes buscan extender sus vacaciones para jugar GTA VI

Los trabajadores de la generación Z muestran el mayor cambio en sus solicitudes de descanso. Entre ellos, las vacaciones registradas prácticamente se duplicaron respecto al año anterior, con un incremento de 97%. En el caso de los hombres de esta generación, el aumento alcanzó 120%.

Entre los millennials, el crecimiento fue de 27%, mientras que la generación X registró una disminución de 5%, lo que apunta a diferencias generacionales en el comportamiento de las solicitudes.

Los trabajadores tampoco parecen conformarse con un solo día libre. El 29% de las vacaciones que incluyen la fecha del lanzamiento contempla tanto el jueves 19 como el viernes 20 de noviembre, una combinación que permite extender el descanso durante cuatro días con el fin de semana.

Otros optaron por ausentarse durante toda la semana del estreno, mientras que una parte solicitó únicamente el jueves para regresar a sus actividades laborales al día siguiente.

Por áreas de trabajo, los mayores incrementos aparecen en finanzas, con 104%; marketing, con 75%; producto, con 56%, y atención al cliente, con 53%. Sin embargo, Remote aclara que solo conoce el departamento laboral de una minoría de los trabajadores analizados.

Pese a la coincidencia entre las fechas y el estreno, pocos empleados reconocen expresamente que desean dedicar sus vacaciones al videojuego. Según Remote, apenas una de cada 170 notas asociadas con solicitudes para el día del lanzamiento menciona términos como GTA, Rockstar o Vice City.

